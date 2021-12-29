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Главные цитаты 2021 года в российском футболе — Аршавин, Карпин, Черчесов, Дзюба, Зарема, Галицкий

«Каждый из нас — солдат России». Весь бардак российского футбола в цитатах
Михаил Рождественский
Главные цитаты 2021 года в российском футболе
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Собрали самое важное за год. Главные ньюсмейкеры — Валерий Карпин, Станислав Черчесов и Зарема Салихова.

2021-й подходит к концу. Для нашего футбола он стал насыщенным и сумбурным. Плохого было слишком много: в самом популярном клубе страны – «Спартаке» – творился хаос. Сборная провалилась на Евро и в последнем – решающем матче отбора на ЧМ-2022. Ссоры были и в ЦСКА. В общем, бардака было как-то слишком много. Яркие события сопровождались не менее яркими цитатами. В сегодняшней подборке — 10 главных высказываний года в российском футболе.

А что-то хорошее было? 21 главное событие 2021 года в российском футболе А что-то хорошее было? 21 главное событие 2021 года в российском футболе

«В нашей сборной эти футболисты просто не играли бы»

В день первого матча сборной России на Евро-2020 на «Чемпионате» вышло интервью с Андреем Аршавиным. Нашу команду ждало поражение от Бельгии. А Аршавин сравнил нынешнюю сборную с той, за которую играл сам. Получилось жёстко.

Фото: Егор Филиппов, «Чемпионат»

«Нынешняя сборная в более прагматичный футбол играет. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надёжность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос и как пойдёт. По каким вещам можно сказать, что уровень нашего футбола упал? Даже на сборную России смотришь — в нашей сборной эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

Считаю ли, что из этой сборной никто бы не попал даже в 23 игрока на Евро-2008? Не, ну в 23 попал бы Головин, Фернандес. Может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас — не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением».

«В нашей сборной эти футболисты просто не играли бы». Аршавин – о России на Евро «В нашей сборной эти футболисты просто не играли бы». Аршавин – о России на Евро

«Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались»

Перенесённый Евро стал главным футбольным событием 2021 года, поэтому неудивительно, что вторая цитата тоже связана с этим турниром. В решающем матче группового этапа наша сборная крупно влетела Дании, и после игры на флеш-интервью пришёл капитан Артём Дзюба. Ниже — его слова в телеэфире.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший, добротный соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались».

«Не хочу быть терпилой. Устал от публичного унижения со стороны супруги владельца»

Переносимся в начало августа. Сборная всё ещё была одной из самых обсуждаемых тем. Но теперь ей пришлось подвинуться из-за «Спартака». Война между Заремой Салиховой (женой Леонида Федуна) и спортивным директором Дмитрием Поповым осталась за первой. А второй объявил об уходе из клуба через «Спорт-экспресс» сразу после матча с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

Фото: spartak.com

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтьелем. Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен». Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

«Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп». Зарема выдала кучу клубного внутряка «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп». Зарема выдала кучу клубного внутряка

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учётом того, что по составу идут консультации с её любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остаётся сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?»

«Подходит по гороскопу. И буква «р» есть в имени»

На уходе Попова из «Спартака» конфликт с Заремой не завершился. Даже наоборот — разросся до неприличных масштабов. Сразу после отставки бывший спортивный директор красно-белых воспользовался оружием врага — создал телеграм-канал. И выложил туда кучу внутряка. Некоторые детали работы Салиховой просто шокировали болельщиков. Вот какие критерии для выбора тренера Зарема перечисляла в переписке с Поповым.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Он (Руй Витория. — Прим. «Чемпионата») по гороскопу подходит. Овен, как и ЛА (Леонид Арнольдович Федун. — Прим. «Чемпионата»), мой сын и «Спартак». У него [день рождения] 16-го, у сына — 17-го, у «Спартака» — 18-го. У людей, рождённых 16 апреля, врождённые качества наставника, учителя.

И буква «р» есть в имени. Если буквы нет ни в имени, ни в фамилии, со «Спартаком» тяжело складываются отношения. Типа не прёт».

Уровень идиотизма в «Спартаке» зашкаливает. Кажется, там берут тренера, учитывая гороскоп Уровень идиотизма в «Спартаке» зашкаливает. Кажется, там берут тренера, учитывая гороскоп

После слива переписки Зарема заявила, что просто троллила Попова, и назвала его «крысой по гороскопу». Жара!

Вообще, Салихова в этом году выдала много огня. Например, она говорила, что Станислав Черчесов вернётся в «Спартак» только через её труп, и выступала против того, чтобы в команде играли футболисты нетрадиционной сексуальной ориентации. Но это уже отдельная история.

«Это государственная должность. Я своё войско оставлять на поле боя не привык»

Спустя полторы недели после вылета с Евро Черчесов собрал пресс-конференцию. Получилось своеобразно — тренера многие не поняли. Есть даже мнение, что причиной последовавшей отставки в большей степени стало это выступление, а не результаты сборной.

Фото: РИА Новости

«Мы занимаемся непростым и государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании назначением, которое не обсуждается и не рассуждается. Это, как говорится, подсказ или приказ к исполнению — это раз. Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание — я его выполняю. Получается так, что скоро уже пять лет. Вот я бы это пока так сформулировал, образно.

Чтобы какие-то решения принимать, надо, во-первых, пообщаться. Потому что, я извиняюсь, своё войско оставлять на поле боя, если выражаться военным языком, я как-то не привык. На войне как на войне. Надо воевать, вот и всё».

«Мы не в песочнице играем, люблю я эту игрушку или нет». Черчесов — дословно «Мы не в песочнице играем, люблю я эту игрушку или нет». Черчесов — дословно

«Игрокам не хватает шуток Дзюбы. Теперь я буду клоуном»

В августе у сборной России появился новый главный тренер. Черчесов после провала на Евро и диковатой пресс-конференции отправился в отставку, и команду возглавил Валерий Карпин. Он тоже известен своими перлами. После одной из тренировок нового тренера спросили, может ли отсутствие Артёма Дзюбы помочь остальным игрокам раскрыться. Дальше — ответ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Может. А может, и нет — кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артёма, но теперь я буду шутить. Буду клоуном».

Дзюбу слова Карпина задели. Артём посчитал, что тренер сборной назвал его клоуном. За это футболист проехался по Карпину в недавнем интервью.

«Хочешь, чтобы было комфортно — иди тренируй любителей». Дзюба проехался по Карпину «Хочешь, чтобы было комфортно — иди тренируй любителей». Дзюба проехался по Карпину

«Краснодар» не должен заканчиваться на одном человеке»

В конце сентября состоялось очень важное выступление. Сергей Галицкий, пропавший из инфополя, пришёл в «Коммент.Шоу». Владелец «Краснодара» подтвердил, что не ходит на матчи из-за болезни, и рассказал, что готовит клуб к жизни без своего участия.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Всегда просил, чтобы камера не акцентировала внимание на моём присутствии на матчах. Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних матчах. Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме. Не могу физически находиться в клубе. Сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. «Краснодар» не должен зависеть от одного человека. Работаем, чтобы бюджет в $ 50-70 млн был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Можно назвать это эндаументом. Всё будет прописано.

Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Всё должно продолжать финансироваться на текущем уровне, та же школа — $ 8,9 млн в год. Финансирование будет моими деньгами, но без меня. Всё объявим официально, чтобы болельщики были уверены, что они болеют за клуб, который не может завтра закончиться. Не хотел бы говорить о болезни, но болельщики вправе понимать, что происходит. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Нюансы — личные вопросы».

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«Капитанская повязка — тряпочка. Её нужно отменять»

Одно из самых заметных изменений в сборной после назначения Карпина — путешествие капитанской повязки. На каждый следующий матч команду выводили разные футболисты. В интервью «Чемпионату» в середине октября тренер дал понять, что не считает этот атрибут чем-то важным. Многих это возмутило.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещё не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всё. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещё будут. Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без».

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«Хотим из паровоза сделать «Сапсан»

Жарко в этом году было не только в «Спартаке», но и в «Локомотиве». Весной в клуб пришла новая команда руководителей во главе с уважаемым в Европе Ральфом Рангником. К концу октября боссы сформулировали программу развития. Журналисты ждали фактуры, а получили пафосные фразы вроде «из паровоза мы сейчас хотим сделать «Сапсан».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот что говорил Рангник: «Моя задача — развивать клуб в том духе, о котором говорил Александр (Плутник, председатель совета директоров. — Прим. «Чемпионата»), заниматься трансферами, повысить рыночную стоимость. Чтобы продавать игроков, их необходимо покупать молодыми. Топ-таланты могут попасть в фокус топ-чемпионатов. Средний возраст команды до моего прихода был достаточно высоким. Летом от нас ушли несколько молодых игроков. Но пришли шестеро новых. И наша цель — увеличить их трансферную стоимость к следующему трансферному окну. Похожая система была в «РБ». Главное, чтобы игроки развивались. Мы будем давать им шансы себя проявить».

Ничем хорошим история с Рангником не закончилась. Ральф сбежал тренировать «Манчестер Юнайтед» и оставил «Локомотив» в руках своей команды. Посмотрим, что железнодорожники покажут в 2022-м.

«Хотим из паровоза сделать «Сапсан». Новая стратегия «Локомотива» от Рангника «Хотим из паровоза сделать «Сапсан». Новая стратегия «Локомотива» от Рангника

«Надеялся, что будем играть с Хорватией по-другому. Я идиот»

Ещё немного огня от Карпина. Наша сборная обидно проиграла Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022 и отправилась в стыки. Тренер пришёл в «Коммент.Шоу» и дал эмоциональное интервью. Даже назвал себя идиотом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Вчера этот человек был на поле, но, наверное, не показал. Не надо вести игру, надо открыться и дать адрес. Это могут все, но вчера это не делал никто — начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом — что ребята успокоятся. Поражение заслуженное».

Ещё Карпин сказал, что, возможно, покинет сборную. Но впоследствии осознал ошибку и остался с командой. Как минимум до стыковых матчей.

«Бабаев воевал со мной. С первого дня в ЦСКА от меня хотели избавиться»

Также в конце ноября на «Чемпионате» вышло интервью с Ивицей Оличем. Хорват, проработавший главным тренером ЦСКА всего три месяца, разбомбил руководство и лично генерального директора Романа Бабаева.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Разговор (об отставке. — Прим. «Чемпионата») занял пять минут. Роман сказал: «Думаем, что так будет лучше». Я с первого дня чувствовал, что он нечестен и воевал против меня — в лицо я ему это тоже сказал!

Бабаев мне говорил, что он за меня и во всём поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня. Роман — молодец, всё сделал умно и грамотно тактически, ха-ха. Если ты посмотришь на скамейку во время нашего победного гола в ворота тульского «Арсенала» в Кубке России, то тебе всё станет понятно: кто там радовался голу, а кто просто сидел с каменным лицом. Я просто из этого вынесу урок. Важно, что я попробовал и остался собой доволен: понятно, что многое поменять за три месяца я не мог, но что-то привнести у меня получилось. В следующий раз просто выберу клуб, где будет полный профессионализм».

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«Я не доделал то, что нужно. На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен»

Напоследок ещё немного Черчесова. В середине декабря бывший тренер сборной дал интервью «Чемпионату», где в том числе подвёл итоги своей работы с национальной командой. Так мы узнали, что Черчесов уверен — с ним Россия вышла бы на ЧМ-2022.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Пять лет — нормально. Какая-то дверь закрывается, новая открывается. Главное, как к этому относиться и с чем уходить. Я не доделал то, что нужно доделать. Ни один пункт контракта не нарушил. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен».

«На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен». Большое интервью с Черчесовым «На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен». Большое интервью с Черчесовым

Чтобы сборной, уже под руководством Карпина, всё же попасть на чемпионат мира, весной нужно побеждать Польшу, а потом — Швецию или Чехию. Хотелось бы, чтобы через год в подборке цитат было что-то позитивное об этих матчах.

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