«Каждый из нас — солдат России». Весь бардак российского футбола в цитатах

2021-й подходит к концу. Для нашего футбола он стал насыщенным и сумбурным. Плохого было слишком много: в самом популярном клубе страны – «Спартаке» – творился хаос. Сборная провалилась на Евро и в последнем – решающем матче отбора на ЧМ-2022. Ссоры были и в ЦСКА. В общем, бардака было как-то слишком много. Яркие события сопровождались не менее яркими цитатами. В сегодняшней подборке — 10 главных высказываний года в российском футболе.

«В нашей сборной эти футболисты просто не играли бы»

В день первого матча сборной России на Евро-2020 на «Чемпионате» вышло интервью с Андреем Аршавиным. Нашу команду ждало поражение от Бельгии. А Аршавин сравнил нынешнюю сборную с той, за которую играл сам. Получилось жёстко.

Фото: Егор Филиппов, «Чемпионат»

«Нынешняя сборная в более прагматичный футбол играет. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надёжность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос и как пойдёт. По каким вещам можно сказать, что уровень нашего футбола упал? Даже на сборную России смотришь — в нашей сборной эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

Считаю ли, что из этой сборной никто бы не попал даже в 23 игрока на Евро-2008? Не, ну в 23 попал бы Головин, Фернандес. Может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас — не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением».

«Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались»

Перенесённый Евро стал главным футбольным событием 2021 года, поэтому неудивительно, что вторая цитата тоже связана с этим турниром. В решающем матче группового этапа наша сборная крупно влетела Дании, и после игры на флеш-интервью пришёл капитан Артём Дзюба. Ниже — его слова в телеэфире.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю. Как только хороший, добротный соперник. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались».

«Не хочу быть терпилой. Устал от публичного унижения со стороны супруги владельца»

Переносимся в начало августа. Сборная всё ещё была одной из самых обсуждаемых тем. Но теперь ей пришлось подвинуться из-за «Спартака». Война между Заремой Салиховой (женой Леонида Федуна) и спортивным директором Дмитрием Поповым осталась за первой. А второй объявил об уходе из клуба через «Спорт-экспресс» сразу после матча с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

Фото: spartak.com

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтьелем. Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен». Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учётом того, что по составу идут консультации с её любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остаётся сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?»

«Подходит по гороскопу. И буква «р» есть в имени»

На уходе Попова из «Спартака» конфликт с Заремой не завершился. Даже наоборот — разросся до неприличных масштабов. Сразу после отставки бывший спортивный директор красно-белых воспользовался оружием врага — создал телеграм-канал. И выложил туда кучу внутряка. Некоторые детали работы Салиховой просто шокировали болельщиков. Вот какие критерии для выбора тренера Зарема перечисляла в переписке с Поповым.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Он (Руй Витория. — Прим. «Чемпионата») по гороскопу подходит. Овен, как и ЛА (Леонид Арнольдович Федун. — Прим. «Чемпионата»), мой сын и «Спартак». У него [день рождения] 16-го, у сына — 17-го, у «Спартака» — 18-го. У людей, рождённых 16 апреля, врождённые качества наставника, учителя.

И буква «р» есть в имени. Если буквы нет ни в имени, ни в фамилии, со «Спартаком» тяжело складываются отношения. Типа не прёт».

После слива переписки Зарема заявила, что просто троллила Попова, и назвала его «крысой по гороскопу». Жара!

Вообще, Салихова в этом году выдала много огня. Например, она говорила, что Станислав Черчесов вернётся в «Спартак» только через её труп, и выступала против того, чтобы в команде играли футболисты нетрадиционной сексуальной ориентации. Но это уже отдельная история.

«Это государственная должность. Я своё войско оставлять на поле боя не привык»

Спустя полторы недели после вылета с Евро Черчесов собрал пресс-конференцию. Получилось своеобразно — тренера многие не поняли. Есть даже мнение, что причиной последовавшей отставки в большей степени стало это выступление, а не результаты сборной.

Фото: РИА Новости

«Мы занимаемся непростым и государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании назначением, которое не обсуждается и не рассуждается. Это, как говорится, подсказ или приказ к исполнению — это раз. Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание — я его выполняю. Получается так, что скоро уже пять лет. Вот я бы это пока так сформулировал, образно.

Чтобы какие-то решения принимать, надо, во-первых, пообщаться. Потому что, я извиняюсь, своё войско оставлять на поле боя, если выражаться военным языком, я как-то не привык. На войне как на войне. Надо воевать, вот и всё».

«Игрокам не хватает шуток Дзюбы. Теперь я буду клоуном»

В августе у сборной России появился новый главный тренер. Черчесов после провала на Евро и диковатой пресс-конференции отправился в отставку, и команду возглавил Валерий Карпин. Он тоже известен своими перлами. После одной из тренировок нового тренера спросили, может ли отсутствие Артёма Дзюбы помочь остальным игрокам раскрыться. Дальше — ответ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Может. А может, и нет — кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артёма, но теперь я буду шутить. Буду клоуном».

Дзюбу слова Карпина задели. Артём посчитал, что тренер сборной назвал его клоуном. За это футболист проехался по Карпину в недавнем интервью.

«Краснодар» не должен заканчиваться на одном человеке»

В конце сентября состоялось очень важное выступление. Сергей Галицкий, пропавший из инфополя, пришёл в «Коммент.Шоу». Владелец «Краснодара» подтвердил, что не ходит на матчи из-за болезни, и рассказал, что готовит клуб к жизни без своего участия.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Всегда просил, чтобы камера не акцентировала внимание на моём присутствии на матчах. Сейчас пропустил три игры, потому что болею. У меня такой период в жизни, когда я не могу присутствовать на домашних матчах. Не могу общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо для президента. Но это жизнь, я сейчас не в той форме. Не могу физически находиться в клубе. Сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. «Краснодар» не должен зависеть от одного человека. Работаем, чтобы бюджет в $ 50-70 млн был без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту закончим процессы. Это будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков. Можно назвать это эндаументом. Всё будет прописано.

Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Всё должно продолжать финансироваться на текущем уровне, та же школа — $ 8,9 млн в год. Финансирование будет моими деньгами, но без меня. Всё объявим официально, чтобы болельщики были уверены, что они болеют за клуб, который не может завтра закончиться. Не хотел бы говорить о болезни, но болельщики вправе понимать, что происходит. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Нюансы — личные вопросы».

«Капитанская повязка — тряпочка. Её нужно отменять»

Одно из самых заметных изменений в сборной после назначения Карпина — путешествие капитанской повязки. На каждый следующий матч команду выводили разные футболисты. В интервью «Чемпионату» в середине октября тренер дал понять, что не считает этот атрибут чем-то важным. Многих это возмутило.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещё не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всё. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещё будут. Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без».

«Хотим из паровоза сделать «Сапсан»

Жарко в этом году было не только в «Спартаке», но и в «Локомотиве». Весной в клуб пришла новая команда руководителей во главе с уважаемым в Европе Ральфом Рангником. К концу октября боссы сформулировали программу развития. Журналисты ждали фактуры, а получили пафосные фразы вроде «из паровоза мы сейчас хотим сделать «Сапсан».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот что говорил Рангник: «Моя задача — развивать клуб в том духе, о котором говорил Александр (Плутник, председатель совета директоров. — Прим. «Чемпионата»), заниматься трансферами, повысить рыночную стоимость. Чтобы продавать игроков, их необходимо покупать молодыми. Топ-таланты могут попасть в фокус топ-чемпионатов. Средний возраст команды до моего прихода был достаточно высоким. Летом от нас ушли несколько молодых игроков. Но пришли шестеро новых. И наша цель — увеличить их трансферную стоимость к следующему трансферному окну. Похожая система была в «РБ». Главное, чтобы игроки развивались. Мы будем давать им шансы себя проявить».

Ничем хорошим история с Рангником не закончилась. Ральф сбежал тренировать «Манчестер Юнайтед» и оставил «Локомотив» в руках своей команды. Посмотрим, что железнодорожники покажут в 2022-м.

«Надеялся, что будем играть с Хорватией по-другому. Я идиот»

Ещё немного огня от Карпина. Наша сборная обидно проиграла Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022 и отправилась в стыки. Тренер пришёл в «Коммент.Шоу» и дал эмоциональное интервью. Даже назвал себя идиотом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Вчера этот человек был на поле, но, наверное, не показал. Не надо вести игру, надо открыться и дать адрес. Это могут все, но вчера это не делал никто — начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом — что ребята успокоятся. Поражение заслуженное».

Ещё Карпин сказал, что, возможно, покинет сборную. Но впоследствии осознал ошибку и остался с командой. Как минимум до стыковых матчей.

«Бабаев воевал со мной. С первого дня в ЦСКА от меня хотели избавиться»

Также в конце ноября на «Чемпионате» вышло интервью с Ивицей Оличем. Хорват, проработавший главным тренером ЦСКА всего три месяца, разбомбил руководство и лично генерального директора Романа Бабаева.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Разговор (об отставке. — Прим. «Чемпионата») занял пять минут. Роман сказал: «Думаем, что так будет лучше». Я с первого дня чувствовал, что он нечестен и воевал против меня — в лицо я ему это тоже сказал!

Бабаев мне говорил, что он за меня и во всём поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня. Роман — молодец, всё сделал умно и грамотно тактически, ха-ха. Если ты посмотришь на скамейку во время нашего победного гола в ворота тульского «Арсенала» в Кубке России, то тебе всё станет понятно: кто там радовался голу, а кто просто сидел с каменным лицом. Я просто из этого вынесу урок. Важно, что я попробовал и остался собой доволен: понятно, что многое поменять за три месяца я не мог, но что-то привнести у меня получилось. В следующий раз просто выберу клуб, где будет полный профессионализм».

«Я не доделал то, что нужно. На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен»

Напоследок ещё немного Черчесова. В середине декабря бывший тренер сборной дал интервью «Чемпионату», где в том числе подвёл итоги своей работы с национальной командой. Так мы узнали, что Черчесов уверен — с ним Россия вышла бы на ЧМ-2022.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Пять лет — нормально. Какая-то дверь закрывается, новая открывается. Главное, как к этому относиться и с чем уходить. Я не доделал то, что нужно доделать. Ни один пункт контракта не нарушил. Со сборной наш тренерский штаб все задачи решил, и на ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен».

Чтобы сборной, уже под руководством Карпина, всё же попасть на чемпионат мира, весной нужно побеждать Польшу, а потом — Швецию или Чехию. Хотелось бы, чтобы через год в подборке цитат было что-то позитивное об этих матчах.