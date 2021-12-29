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Чемпионат России по футболу: Марко Николич может возглавить ЦСКА — что об этом известно, реакция Алексея Березуцкого

В ЦСКА меняют тренера? В клуб «назначают» Николича, но вопросов к этой истории очень много
Анатолий Романов
Марко Николич может возглавить ЦСКА
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Разбор главной новости дня.

Марко Николич – кандидат на пост главного тренера ЦСКА. О том, что сербский тренер может в январе сменить Алексея Березуцкого, написал сегодня «Спорт-экспресс». Источник сообщил: условия контракта между 42-летним специалистом и московским клубом согласованы, и договор может быть подписан в ближайшее время.

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После первой части сезона РПЛ армейцы занимают четвёртое место, отставая от второй строчки, которая даёт путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, на шесть очков. Тем не менее на данный момент результат у команды лучше, чем в прошлом сезоне, когда ЦСКА финишировал шестым и вообще не попал в еврокубки. Однако Березуцкого критикуют за недостаточно высокое качество игры.

Напомним, Николич работал с «Локомотивом» с июня 2020-го по октябрь 2021-го. Под его руководством железнодорожники завоевали Кубок России. При сербе «Локо» набирал в РПЛ 1,85 очка в среднем за матч. У Березуцкого, который только перед этим сезоном возглавил ЦСКА и дебютировал в чемпионате России как главный тренер, пока 1,67 очка.

Впрочем, вскоре появившуюся о назначении Николича в ЦСКА информацию опроверг журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдёт. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.

Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты. Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдёт», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Появился комментарий и самого Березуцкого, который никак не прояснил ситуацию.

«Я спокойно отдыхаю, об этом ничего не слышал», — сказал Алексей, отвечая на вопрос «Матч ТВ» о своей возможной отставке.

Что же происходит в ЦСКА? По нашей информации, Николича действительно предлагали боссам ЦСКА. А конкретно – председателю совета директоров московского клуба Максиму Орешкину. Это произошло в начале декабря. При этом важно, что совет директоров ЦСКА, который традиционно проходит до нового года, до сих пор не состоялся: заседание несколько раз переносили.

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Также не секрет, что в клубе до сих пор актуален конфликт руководства: Максима Орешкина и Романа Бабаева. Их взгляды на развитие команды не совпадают. По словам наших источников, Орешкин хотел бы поменять гендиректора в ближайшие несколько месяцев. Алексей Березуцкий, как и Ивица Олич, – кандидатуры именно председателя совета директоров.

Тем временем, несмотря на внутренние проблемы в клубе, продолжается поиск новичков под Березуцкого. ЦСКА ведёт переговоры с парагвайским вингером Хесусом Мединой, который стал свободным агентом после ухода из «Нью-Йорк Сити». 24-летний игрок просит у московского клуба пятилетний контракт. По информации, имеющейся у «Чемпионата», ЦСКА предложил Медине зарплату в размере € 650 тыс. в год, но это не устроило игрока – переговоры продолжаются. В сезоне-2021 парагваец сыграл 38 матчей, забил девять голов и сделал две голевые передачи.

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