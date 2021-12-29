ЦСКА грозит банкротство? Кто и почему судится с клубом

ООО «Бета» подала заявление в суд о признании ЦСКА банкротом. Клуб давно судится с этой компанией, но фирма решила идти напролом. Сейчас объясним, что происходит.

ЦСКА для строительства стадиона нанял генерального подрядчика – ООО «Ф-Групп» (до переименования – ООО «ПСП-ФАРМАН»). Техническим заказчиком проекта выступило ЗАО «Генеральная дирекция «Центр». Застройщик не выполнил установленные договором работы в срок, поэтому клуб направил «Ф-групп» претензию с требованием выплатить неустойку за задержку работ в соответствии с заключённым соглашением. Компания отказалась. Поэтому ЦСКА послал ответное уведомление, что не будет выплачивать гарантийное удержание. Оно составляет 5% от общей стоимости работ – 548,5 млн рублей. Их клуб хотел учесть в качестве неустойки.

«Ф-Групп» такой вариант не устроил – компания подала иск к ЦСКА. В исковом заявлении она требовала признать недействительным уменьшение гарантийной суммы. Своё решение компания обосновывала тем, что на тот момент проходила процедуру банкротства, а по закону зачёт запрещается после введения этапа наблюдения. Но судья принял решение в пользу ЦСКА: во-первых, закон о банкротстве в данном случае неприменим – удержание неустойки из гарантийного депозита не считается зачётом. Во-вторых, ЦСКА уведомил компанию о снижении гарантийной выплаты до нуля ДО того, как началась процедура наблюдения. Суд полностью отказал истцу в требованиях, указав также, что по договору ЦСКА была положена неустойка в размере 7,63% от стоимости работ (11 млрд руб), то есть 839,3 млн руб.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

При этом, как ходатайствовал ЦСКА в суде, клубу были «причинены дополнительные убытки в размере 1 млрд 672 млн рублей. Размер этих убытков значительно превышает размер удержанной неустойки. Апелляционный и кассационный суд также подтвердили решение арбитражного суда – «Ф-Групп» ничего не получил.

ООО «Ф-Групп» в 2020-м снова пошёл в суд с таким же иском. И суд снова его не удовлетворил. Позднее обанкротившаяся компания назначила своим правопреемником ООО «Бета» – теперь в суд пошла уже она. Апелляционная комиссия признала законным удержание неустойки (которая была положена ЦСКА) за просрочку, но сократила её размер на 200 млн – до 348,4 млн. рублей. Почему на такую сумму? Суд в каждом конкретном случае оценивает обстоятельства и взаимоотношения сторон, а после принимает решение по своему усмотрению.

ЦСКА обратился с кассационной жалобой, в которой попросил суд отменить предыдущее решение о снижении неустойки. Также клуб просил отказать «Ф-Групп» в назначении в качестве правопреемника «Бета». Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Тогда ЦСКА подал новое требование – передать их кассационную жалобу для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ. И снова получил отказ.

На этом клуб снова не остановился. Он подал ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта, которое арбитражный суд Московского округа удовлетворил. ЦСКА следом подал кассационную жалобу, которую на этот раз приняли – рассмотрение назначено на 28 марта 2022 года.

При этом «Бета» подала ходатайство об отмене приостановления исполнения судебного акта (речь о котором в предыдущем посте), но суд его не удовлетворил.

Дальше «Бета» снова пошла в суд – на этот раз с иском о признании ЦСКА банкротом. Да, за невыплату тех самых 348,4 млн. руб.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Компания «Бета» сообщает, что и впредь готова добиваться получения взысканной судом суммы долга всеми предусмотренными законодательством РФ способами. «Особо хотим отметить недобросовестное поведение футбольного клуба ЦСКА, который в настоящее время предпринимает попытки уклониться от реального исполнения вступившего в законную силу судебного акта», — сообщил гендиректор «Бета» Дмитрий Маслов.

При этом сведения о компании выглядят сомнительными. Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Бета» имеет статус микропредприятия (за последние пять лет численность составляла от 0 до 5 человек), чистые активы упали с 2017 года более чем в 200 раз (с 2 млн 166 тыс рублей до 10 тыс.), а данные бухгалтерские отчётности не меняются уже три года. Более того, в отношении генерального директора и единственного участника компании применена процедура банкротства.

ЦСКА могут реально объявить банкротом?

Сперва разберёмся, как устроена процедура банкротства:

наблюдение: сбор информации, анализ активов, определение суммы долговых обязательств. Этот процесс длится до семи месяцев;

финансовое оздоровление: погашение долгов в установленный период;

внешнее управление: разработка плана по восстановлению платёжеспособности и его последующая реализация. Процесс длится до 18 месяцев;

конкурсное производство: суд признаёт компанию банкротом, назначает конкурсного управляющего, который занимается распродажей имущества с целью закрыть долги.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Решение о начале процедуры банкротства принимает арбитражный суд, который на данный момент, скорее, на стороне ЦСКА, нежели на стороне «Беты». Представитель клуба заявил «Матч ТВ», что «подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день». Учитывая странную историю «Беты», финансовую стабильность клуба и конфликт армейцев с «Бетой», болельщики ЦСКА могут быть спокойны. Вряд ли дело дойдёт до банкротства.