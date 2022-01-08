«Что-то «мотор» барахлит...» Трагедия олимпийского чемпиона Тищенко

В советском футболе было два олимпийских чемпиона по фамилии Тищенко. Оба — люди неимоверной силы воли и незаурядной, трагической судьбы. Спартаковец Николай Тищенко в 1956-м проявил героизм, доиграв матч с болгарами с переломом ключицы — лишь бы не оставлять партнёров в меньшинстве (замен ещё не существовало). На финал он не вышел и медаль, согласно странному регламенту, не получил.

Вадима Тищенко через 32 года постиг ещё более жестокий моральный удар. Он самоотверженно восстанавливался полгода после тяжёлой травмы, вошёл в заявку на Олимпиаду, да так на ней и не сыграл. Подробности загадочной истории выяснились спустя десятилетия.

Сборная СССР — чемпион Олимпиады-1988 Фото: Из личного архива Анатолия Бышовца

Лобановский убрал Тищенко из киевского «Динамо» за нарушение режима, но после неоднократно пытался вернуть и вызывал в сборную СССР

У болельщиков, заставших СССР, этот рослый, боевитый полузащитник с копной непослушных волос на голове всегда ассоциировался с «Днепром». В конце 1980-х недавний середняк нахально вмешался в футбольные разборки Киева с Москвой — сенсационно выиграл чемпионат, Кубок и целых три сезона не опускался ниже второго места в «вышке». Жесткач Тищенко хозяйничал в центре поля у Евгения Кучеревского, такого же серьёзного, основательного мужчины. Хотя на Востоке Украины «западенец» Тищенко оказался отчасти случайно.

Вадим Тищенко Фото: rusteam.permian.ru

Уроженец старинного городка Городок на Львовщине и воспитанник местного спортинтерната, Тищенко зарекомендовал себя в Виннице, у колоритного тренера Школьникова. В 21 год заинтересовал «Динамо». Правда, долгого и плодотворного сотрудничества с мэтром Лобановским не вышло. Конкуренция даже в дубле главного клуба республики была лютая, а соблазны большого города — подчас слишком велики для юных провинциалов. За этот шанс Тищенко не зацепился, о чём впоследствии сожалел.

«Меня призвали в «Динамо» в 1984-м служить, а Вадик ещё был «гражданским», — вспоминает товарищ Тищенко по Киеву, а после по Днепропетровску и израильской Хайфе Владимир Горилый. — Его одного из немногих из дубля сразу стали привлекать к тренировкам основы. Бывало, говорят: «Вадик, завтра ты с первой командой на кортах Республиканского стадиона работаешь», а он приходит в дубль на «Динамо». Тренер, покойный Колотов, удивлялся: «Ты почему не там?» Тищенко смущался: «Ну куда я пойду? Где Блохин, Буряк — и где я?» Сами вспомните ту плеяду. В 1986 году из Киева 12 человек вызывалось в сборную — то есть минимум один ещё сидел на банке. А потом случился инцидент, обычный по тем временам. Ребята немного загуляли — дело молодое. Одного, будущего «сборника» СССР, сразу отправили в воинскую часть. А Тищенко и ещё один парень вернулись в «Ниву». Отслужил он уже в львовском СКА».

Удивительное дело, но глобально инцидент не повлиял на отношение Лобановского к Тищенко. Уже из «Днепра» ВВЛ приглашал Вадима и в сборную, и обратно в «Динамо». Но тот уже настолько сроднился с днепровской командой, что об очередном переезде и слышать не хотел. Тем более «Днепр» тогда гремел, и он в этой бригаде был в авторитете, капитан.

Владимир Горилый бывший одноклубник Тищенко «В жизни он был скромнягой, добряком, простым парнем. Но на поле превращался в демона. Не дай бог при нём кто-то уберёт ножку, не пойдёт в подкат — напихает так, что мало не покажется. Вадик и себя не щадил, и от других требовал того же».

В 1987 году произошло беспрецедентное разделение первой и олимпийской сборных СССР. Из участников Евро-1988 на Игры поехал только Михайличенко

Миграция футболистов между главными сборными Союза прекратилась в 1987 году. Наставник олимпийцев Анатолий Бышовец попросил у федерации независимости от земляка-коллеги-конкурента Лобановского, и обе команды фактически перешли в автономный режим. На оба главных состязания 1988 года, чемпионат Европы и Олимпиаду, съездил только киевлянин Михайличенко. С обоих привёз по медали — уникальный случай.

На трудягу Тищенко Бышовец возлагал большие надежды. Первый круг олимпийского отбора, в 1987 году, Вадим отработал без единой замены. Разгон советская сборная тогда взяла мощный — четыре победы подряд, три из которых (Турция, Болгария, Швейцария) — в гостях.

Анатолий Бышовец главный тренер сборной СССР на Олимпиаде-1988 «Я помню Вадима ещё по молодёжной команде Украины. Его отличало одно качество, которое всегда подкупает — любовь к футболу на уровне самопожертвования. Отдача в игре, умение вести единоборства, даже агрессивность — всё это было присуще Тищенко и не могло не вызывать уважения. Он обладал жёстким характером, мог постоять за себя. Настоящий лидер. Но ему дважды сильно не везло: из-за травмы не доиграл у меня турнир «Надежда», а потом — и Олимпиаду. Судьба, наверное…»

Долгие годы считалось, что Тищенко не сыграл на Олимпиаде только из-за травмы. Это оказалось полуправдой

Несчастье случилось в марте 1988-го. Во втором матче сезона, дома с харьковским «Металлистом», Тищенко серьёзно травмировал колено. До старта Игр в Сеуле — полгода. При современных медицинских технологиях — достаточный срок для реабилитации и набора формы. В 1980-х о нынешних условиях и темпах реабилитации спортсмены даже не мечтали.

Но вера Бышовца в морально-волевые и человеческие качества Тищенко была настолько высокой, что он взял его в Корею. Не туристом, в группе поддержки — участником турнира! С местом в заявке, постоянным номером — всё как положено.

Алексей Прудников навещает Вадима Тищенко после операции в ЦИТО Фото: instagram.com/prudnikovalexei

Но это был не просто приступ альтруизма — тренер действительно рассчитывал на Тищенко в решающих матчах. А тот, в свою очередь, верил, что успеет набрать форму.

Почему же Бышовец не выделил ему хотя бы чисто символических минут на Олимпиаде — в награду за проявленное мужество и долготерпение?

Несколько лет назад Анатолий Фёдорович приоткрыл эту тайну: ему не рекомендовали это делать «сверху» — во избежание возможных проблем по антидопинговой части. Я попросил тренера расшифровать эту мысль.

Анатолий Бышовец главный тренер сборной СССР на Олимпиаде-1988 «В 1988-м он сделал операцию и мученически готовил себя к финалу. У них с Савичевым были травмы колена, но у Вадима ещё была задействована связка. Я обоим давал шанс до последнего. Это вызывало непонимание в обществе: зачем везти на Олимпиаду больных? Но у меня по жизни принцип: если игрок сделал много для команды и имел шансы восстановиться, я его брал. Это способствовало доверию со стороны футболистов. Савичев в итоге и забил победный гол в финале. А Вадиму, к сожалению, сыграть не удалось».

После операции ему вводили какие-то средства, снимавшие воспалительные процессы. Не допинг. Когда мы сдавали тесты, никаких противопоказаний к участию в Играх у Вадима не было. Возможно, потом у врачей возникли какие-то сомнения. Мне позвонил председатель спорткомитета СССР и предупредил: «Анатолий Фёдорович, есть проблемы». Вадим уже практически был здоров, тренировался, только периодически опухало колено, но мы не могли рисковать. Естественно, обсуждали ситуацию с ним. Вадик очень переживал! Если для кого-то сама поездка на Олимпиаду уже была за счастье, то Тищенко всё делал, чтобы именно сыграть, помочь. Жаль, что так получилось. Хорошо хоть, медаль получил, а то ведь бывали совершенно дикие ситуации: в 1956 году Эдика Стрельцова, лучшего бомбардира сборной, оставили без награды только потому, что пропустил финал!»

Свою версию случившегося несколько лет назад изложил в «СЭ» доктор золотой олимпийской сборной.

Зураб Орджоникидзе врач сборной СССР на Олмпиаде-1988 «Когда [Тищенко] от наркоза отошёл, выпил. Добавил. Встал, нога поехала — гипс сломался, снова связки порвал. Делали повторную операцию. Уже в «Днепре» врач применял препарат для наращивания мышечной массы. Не зная, что это допинг. Мне ничего не сказал. К Олимпиаде Тищенко восстановился. Брали анализы – всё чисто. А в Сеуле ещё раз проверили и обнаружили остаточные явления. Решили не рисковать».

— Медицина была на другом уровне, — напоминает Горилый. — Это сейчас после операции на мениске восстанавливаются за месяц-полтора, а тогда процесс мог на полгода растянуться. Вадику кололи какие-то гормональные препараты. Не думаю, что это расценивалось как допинг. Но какие-то тесты в сборной делали — видать, организм что-то показывал. Поэтому и решили перестраховаться, не подвергать риску дисквалификации. В моём представлении он всё равно заслужил эту золотую медаль.

Фото: ua-football.com

Из олимпийских чемпионов Сеула Тищенко ушёл из жизни первым

Тищенко всё же успел застать концовку золотого сезона «Днепра». Через три недели после финала Игр он отбегал полтора часа против «Кайрата» (3:0), а затем поучаствовал в фактически чемпионском матче с «Жальгирисом» (3:1). На следующий год днепряне с Тищенко в «опоре» взяли серебряные медали и сразу две вазы — Кубок СССР и Кубок федерации футбола. А недостающую для полной коллекции бронзу Вадим добрал уже после развала Союза, в первом чемпионате Украины. И лишь после этого, по примеру многих товарищей, махнул за границу, подзаработать. Дома платили гроши…

Впрочем, разлука с родным клубом продлилась недолго. Уже в 31 год измученный травмами организм олимпийского чемпиона сказал футбольным перегрузкам «нет». В 1996-м он вернулся в «Днепр» тренером и практически весь остаток жизни посвятил ему.

Владимир Горилый бывший одноклубник Тищенко «Он никогда не показывал свою боль. Футболистом выплёскивал эмоции на поле, а тренером — всё держал в себе. Казнил себя после неудач, сжигал изнутри. Только раз посетовал: «Что-то «мотор» барахлит». Осенью 2015-го я праздновал 50-летие. Естественно, позвал Тищенко с женой. Он перезвонил, извинился: «Света придёт, а я — не могу. Хреново себя чувствую». Доктор команды в отпуске рекомендовал ему сделать УЗИ сердца, Вадик отмахивался: «Вместе с футболистами в январе выйду и обследуюсь». Не успел. 14 декабря его не стало».

Два олимпионика Тищенко было в нашем футболе — и так рано ушли: Николай Иванович — в 54, Вадим Николаевич — в 52. Но в истории останутся оба, даже пропустив финал. Настоящими чемпионами.