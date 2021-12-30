«Это была наша лучшая игра». Поражение года, которое изменило российский футбол

В 2021 году в российском футболе было много важных событий. Но одно из них стало предпосылкой к огромным переменам. Речь о матче Дания — Россия. То поражение и вылет с чемпионата Европы изменили наш футбол.

С трибуны стадиона в Копенгагене этот матч вообще не казался судьбоносным. Да, сборную России разгромили, но она не выглядела безнадёжно. Первый тайм вообще был замечательным. Команда чётко выполняла тренерскую установку, хорошо играла в защите и классно вылетала в контратаки. В одной из них Головин имел отличный момент, но не сумел пробить Шмейхеля. Пропустили мы после невероятного дальнего удара. Так что можно согласиться со Станиславом Черчесовым:

«Свой самый сложный первый тайм на Евро Дания сыграла именно против нас. Надо смотреть объективно. Матч был ноздря в ноздрю. Мы знали, что делаем», ― говорил Черчесов в недавнем интервью «Чемпионату». Мысль про «лучшую игру сборной России» Черчесов проговаривал и сразу после матча.

На второй тайм сборная выходила полная решимости отыграться. Но ошибка Зобнина похоронила все надежды. Сборную разгромили. И если бы не такое оглушительное поражение, многих ключевых событий 2021 года в нашем футболе попросту бы не было.

Через пару недель после вылета с Евро Черчесов созывает большую пресс-конференцию, на которой три часа отвечает на огромное количество вопросов. Делает он это в свойственной ему манере – резко и «по-военному», чем подводит себя под отставку. Сразу несколько человек на футбольном рынке говорят, что поводом для увольнения тренера стал не только разгром в матче с Данией, но и хейт, который поднялся после тех ответов Черчесова.

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Меньше чем через неделю после пресс-конференции Черчесов был уволен. Первое, к чему привела эта отставка ― РФС впервые за шесть лет решил назначить в сборную иностранного тренера. Главным фаворитом Александра Дюкова был тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц. С немцем были достигнуты все договорённости, но назначение сорвалось в последний момент. По нашей информации, это случилось из-за того, что главный ассистент Кунца не смог бы начать работу в августе. Планировалось, что помощник Штефана займёт пост технического директора РФС и будет обучать молодых тренеров, но не сложилось.

Как только назначение Кунца стало невозможным, Дюков обратился к экстренному варианту: согласился на условие Валерия Карпина разрешить ему совмещение. Это в итоге привело к тому, что «Ростов» остался без своего главного тренера и теперь борется за выживание в РПЛ.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Назначение Карпина спровоцировало другое эпохальное событие. Перестал вызываться в сборную капитан и лидер команды последних трёх лет Артём Дзюба. Конфликт главного тренера и нападающего обсуждают с самого начала работы Карпина в национальной команде. Негатив вокруг сборной побудил главного тренера начать обновление. Имидж Карпина среди болельщиков (он кажется простым и открытым), а также отношение общества к Дзюбе помогли изменить восприятие сборной. При новом наставнике болеть за неё стали больше. Правда, отсутствие Дзюбы и любовь болельщиков не помогли команде напрямую пробиться на чемпионат мира. В решающем матче мы проиграли Хорватии — 0:1. Некоторые специалисты были уверены, что Дзюба помог бы сборной России в Сплите.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отсутствие Артёма в национальной команде повлияло и на него самого. В «Зените» он стал игроком ротации. Всё настолько серьёзно, что Дзюба готов покинуть клуб и уйти в «Рубин», а петербуржцы на замену ему выписывают Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

Вот так одно разгромное поражение полностью поменяло путь, по которому пошёл российский футбол. До начала чемпионата Европы в такие изменения за короткий срок почти не верилось. Теперь главное, чтобы мартовские стыковые матчи за право играть на ЧМ повлекли за собой только хорошие изменения.