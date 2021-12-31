Рассказываем, почему салат называется именно так. И составляем свой топ из игроков с именем Оливье.

Ест ли оливье Жиру? Разбор связи французского футболиста и Нового года

«Несложно сказать, что этот гол – лучший в моей карьере. Мне немного повезло, но я мог сыграть только так. Мяч был позади меня – вот я и попытался дотянуться до него пяткой».

Как символично, что лучший гол 2017-го (награждённый премией Пушкаша) в первый день года забил Оливье Жиру. В ворота «Кристал Пэлас», пяткой, с разворота, ещё и в стиле скорпиона.

«Я никогда не отрабатывал подобное на тренировках, – описывал гол француз. – Хотя партнёры знали, что я любил акробатические удары и голы через себя в исполнении Жан-Пьера Папена. Хотел исполнить нечто подобное, а то, что мяч влетел в ворота от перекладины, сделало удар особенным».

Позже Жиру признался, что гордится этим голом наравне с победой на чемпионате мира в 2018-м. И что однажды смотрел видео, где парень говорил, что его дети будут смотреть голы Жиру и думать: «Он играл на одном уровне с Пеле и Марадоной».

Гол Жиру 1 января стал особенным и символичным ещё и потому, что Оливье в русскоговорящих странах считают символом Нового года – и дело, естественно, в его имени.

Фото: Getty Images

Шутки про оливье и Жиру — классика

Поэтому на матч БАТЭ – «Челси» болельщица из Беларуси пришла с тематическим плакатом на английском языке: «Оливье Жиру лучше салата Оливье». Две другие подробности того перформанса: «Челси» победил 1:0 благодаря голу Жиру, а на плакате его почему-то изобразили в форме «Арсенала», но с заклеенной эмблемой и заменённой на «Челси».

Мемы про Жиру особенно часто появляются перед Новым годом, среди них:

Фрэнк Лэмпард держит миску с оливье, то есть не отпускает нападающего в «Милан».

Фото: instagram.com/thill.olivier

«Какой Новый год без оливье?» – как символ трансферной политики «Милана», куда Жиру всё же перешёл, но летом 2021 года.

Фото: instagram.com/thill.olivier

Споры между Жиру и певицей Ёлкой – кто из них чаще встречается дома в новогодние праздники.

Или постоянное: «Это Оливье Жиру, а это я оливье жру».

Фото: instagram.com/thill.olivier

Другие мемы про оливье и Жиру – присылайте в комментарии.

В честь Жиру назвали кафе

В петербургском «Оливье Жиру» предлагает «горячие домашние завтраки по утрам, классные обеды и ужин для всей семьи, включая малышей».

«Мы – стильная и современная кулинария вкусной домашней еды, – написано на сайте заведения. – Если некогда готовить или устали, «Оливье Жиру» всегда рядом. Готовим на своей кухне из хороших продуктов, поэтому у нас вкусно, все оценили».

Фото: yandex.ru

Почему салат называется Оливье?

В честь своего создателя, шеф-повара по имени Люсьен Оливье (тут Оливье – фамилия), который в 60-е годы XIX века держал в Москве ресторан парижской кухни «Эрмитаж».

Оливье хотел удивить гостей и придумал авторский рецепт салата: рябчики и куропатки + отварные раковые шейки + ломтики телячьего языка + икра + горка из картофеля, яиц и корнишонов + заправка из соуса «Провансаль».

Рецепт, естественно, прошёл через годы и значительно изменился. Но каноничный рецепт – такой насыщенный.

Ест ли Жиру оливье? Разбираем диету француза

Английские медиа детально разобрали диету футболиста, который тщательно относится к выбору еды и соблюдает режим.

Вот главные правила питания:

Продуманная до мелочей диета. На завтрак выбирает что-то из следующих блюд – хлопья из отрубей с бананом и черникой или булочка с отрубями; яичный белок и омлет с ветчиной; хлопья из измельчённой пшеницы с бананом, ананасом и йогуртом; тост из чёрного хлеба и яичница-болтунья. На обед – больше белков. Это лосось с рисом, салат с курицей или бобами, паста с тунцом или сэндвич с индейкой. На ужин – рыба или постный стейк в компании риса, картофеля, бобов или овощей на пару. В качестве перекусов использует не шоколадки, а батончики из мюслей, каши, йогурты и сухофрукты. Соответственно, обходится без майонеза. И оливье.

Топ-3 других Оливье

Оливье Тилль – этой осенью его брат Себастьян с тамбовским прошлым забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Оливье Н'сиабамфуму – чемпион Европы 2005 года в составе Франции U19. На поле тогда не выходил, но был в одной команде с Льорисом, Диаби и Кабайем. Играл за французский маленький клуб «СР Кольмар» с любопытной эмблемой: со статуей Свободы и мячом вместо факела. Оливье Кемен родился в Камеруне, переехал с родителями во Францию и путешествовал по академиям многих клубов – в том числе «Ньюкасла».

В 2016 году дебютировал в Лиге 1 за «Лион», выйдя на замену вместо Рафаэля. Дальше – «Аяччо» и более скромный французский «Ньор» с прозвищем «замши» (клуб основал сын владельца соответствующей фабрики). Сейчас – в турецком «Кайсериспоре» из города Кайсери, куда летят все желающие посетить Каппадокию.

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А какой любимый Оливье (или оливье) у вас?