Ест ли оливье Жиру? Разбор связи французского футболиста и Нового года

«Несложно сказать, что этот гол – лучший в моей карьере. Мне немного повезло, но я мог сыграть только так. Мяч был позади меня – вот я и попытался дотянуться до него пяткой».
Как символично, что лучший гол 2017-го (награждённый премией Пушкаша) в первый день года забил Оливье Жиру. В ворота «Кристал Пэлас», пяткой, с разворота, ещё и в стиле скорпиона.
«Я никогда не отрабатывал подобное на тренировках, – описывал гол француз. – Хотя партнёры знали, что я любил акробатические удары и голы через себя в исполнении Жан-Пьера Папена. Хотел исполнить нечто подобное, а то, что мяч влетел в ворота от перекладины, сделало удар особенным».
Позже Жиру признался, что гордится этим голом наравне с победой на чемпионате мира в 2018-м. И что однажды смотрел видео, где парень говорил, что его дети будут смотреть голы Жиру и думать: «Он играл на одном уровне с Пеле и Марадоной».
Гол Жиру 1 января стал особенным и символичным ещё и потому, что Оливье в русскоговорящих странах считают символом Нового года – и дело, естественно, в его имени.
Фото: Getty Images
Шутки про оливье и Жиру — классика
Поэтому на матч БАТЭ – «Челси» болельщица из Беларуси пришла с тематическим плакатом на английском языке: «Оливье Жиру лучше салата Оливье». Две другие подробности того перформанса: «Челси» победил 1:0 благодаря голу Жиру, а на плакате его почему-то изобразили в форме «Арсенала», но с заклеенной эмблемой и заменённой на «Челси».
Мемы про Жиру особенно часто появляются перед Новым годом, среди них:
Фрэнк Лэмпард держит миску с оливье, то есть не отпускает нападающего в «Милан».
Фото: instagram.com/thill.olivier
«Какой Новый год без оливье?» – как символ трансферной политики «Милана», куда Жиру всё же перешёл, но летом 2021 года.
Фото: instagram.com/thill.olivier
Споры между Жиру и певицей Ёлкой – кто из них чаще встречается дома в новогодние праздники.
Или постоянное: «Это Оливье Жиру, а это я оливье жру».
Фото: instagram.com/thill.olivier
Другие мемы про оливье и Жиру – присылайте в комментарии.
В честь Жиру назвали кафе
В петербургском «Оливье Жиру» предлагает «горячие домашние завтраки по утрам, классные обеды и ужин для всей семьи, включая малышей».
«Мы – стильная и современная кулинария вкусной домашней еды, – написано на сайте заведения. – Если некогда готовить или устали, «Оливье Жиру» всегда рядом. Готовим на своей кухне из хороших продуктов, поэтому у нас вкусно, все оценили».
Фото: yandex.ru
Почему салат называется Оливье?
В честь своего создателя, шеф-повара по имени Люсьен Оливье (тут Оливье – фамилия), который в 60-е годы XIX века держал в Москве ресторан парижской кухни «Эрмитаж».
Оливье хотел удивить гостей и придумал авторский рецепт салата: рябчики и куропатки + отварные раковые шейки + ломтики телячьего языка + икра + горка из картофеля, яиц и корнишонов + заправка из соуса «Провансаль».
Рецепт, естественно, прошёл через годы и значительно изменился. Но каноничный рецепт – такой насыщенный.
Ест ли Жиру оливье? Разбираем диету француза
Английские медиа детально разобрали диету футболиста, который тщательно относится к выбору еды и соблюдает режим.
Вот главные правила питания:
- Продуманная до мелочей диета.
- На завтрак выбирает что-то из следующих блюд – хлопья из отрубей с бананом и черникой или булочка с отрубями; яичный белок и омлет с ветчиной; хлопья из измельчённой пшеницы с бананом, ананасом и йогуртом; тост из чёрного хлеба и яичница-болтунья.
- На обед – больше белков. Это лосось с рисом, салат с курицей или бобами, паста с тунцом или сэндвич с индейкой.
- На ужин – рыба или постный стейк в компании риса, картофеля, бобов или овощей на пару.
- В качестве перекусов использует не шоколадки, а батончики из мюслей, каши, йогурты и сухофрукты.
- Соответственно, обходится без майонеза. И оливье.
Топ-3 других Оливье
- Оливье Тилль – этой осенью его брат Себастьян с тамбовским прошлым забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».
- Оливье Н'сиабамфуму – чемпион Европы 2005 года в составе Франции U19. На поле тогда не выходил, но был в одной команде с Льорисом, Диаби и Кабайем. Играл за французский маленький клуб «СР Кольмар» с любопытной эмблемой: со статуей Свободы и мячом вместо факела.
- Оливье Кемен родился в Камеруне, переехал с родителями во Францию и путешествовал по академиям многих клубов – в том числе «Ньюкасла».
В 2016 году дебютировал в Лиге 1 за «Лион», выйдя на замену вместо Рафаэля. Дальше – «Аяччо» и более скромный французский «Ньор» с прозвищем «замши» (клуб основал сын владельца соответствующей фабрики). Сейчас – в турецком «Кайсериспоре» из города Кайсери, куда летят все желающие посетить Каппадокию.
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А какой любимый Оливье (или оливье) у вас?
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