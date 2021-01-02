Один Грилиш по цене восьми Роналду. Это был невероятный трансферный год!

2021-й – самый насыщенный год с точки зрения мегатрансферов. Роналду и Месси сменили клубы, «ПСЖ» скупал звёзд, Санчо, Варан и Лукаку перешли в чемпионат Англии, а трансфер Джека Грилиша в «Манчестер Сити» стал самым дорогим в году. Собрали в одном тексте главные переходы года. Подытожим первые месяцы звёзд в новых командах.

Серхио Рамос, свободный агент, из «Реала» в «ПСЖ»

Рамос подписал двухлетний контракт с «ПСЖ», но далеко не сразу показал себя новой публике. Защитник четыре месяца восстанавливался от травмы берцовой кости и дебютировал во Франции только 28 ноября, сыграв 90 минут с «Сент-Этьеном». С тех пор испанец провёл три игры за парижан и пропустил четыре из-за мышечных повреждений. В матче с «Лорьяном» Рамос получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В новом году Серхио предстоит сыграть в ЛЧ против бывшей команды. «Судьба непредсказуема. Я бы хотел, чтобы нам досталась другая команда, но что есть, то есть. Вы знаете, как я привязан к «Реалу» и люблю его, это никогда не изменится.

У меня смешанные чувства. Мне не хотелось, чтобы мы сошлись друг с другом, но, с другой стороны, я вернусь на «Сантьяго Бернабеу», где провёл лучшие годы жизни и не смог попрощаться из-за ковида. Хотел, чтобы всё было по-другому, но это футбол. Я должен защищать свою команду. Я умру за «ПСЖ», – цитирует Рамоса ESPN.

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Джанлуиджи Доннарумма, свободный агент, из «Милана» в «ПСЖ»

Доннарумма стал игроком «ПСЖ» через три дня после финала Евро-2020. Вратарь заключил пятилетнее соглашение, но вынужден делить игровое время с Навасом. Из-за жёсткой конкуренции итальянец сыграл всего 11 матчей за парижан во всех турнирах, пропустил девять мячей и 12 игр провёл в запасе.

Тренер не видит в этом ничего страшного. «Я думаю, что всё идёт хорошо. Все проходят через разные периоды развития, ассимиляции. Есть хорошее понимание каждой из сторон. Конкуренция важна, и она абсолютно здоровая. Это способствует развитию команды и уровня, который у нас есть каждый день. Мы должны благодарить наших голкиперов, потому что они изо дня в день отдают все силы.

С Кейлором у меня отличные отношения, нет ни малейшего конфликта. Иногда люди говорят то, что хотят услышать, и начинают выдумывать различные сложные ситуации», — цитирует Почеттино Le10Sport.

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Лионель Месси, свободный агент, из «Барселоны» в «ПСЖ»

Старт Месси во Франции вызвал крайне противоречивую реакцию. С одной стороны, пять из 13 голов клуба в Лиге чемпионов, с другой – лишь один мяч в 11 турах чемпионата Франции. Не забив «Лорьяну», аргентинец повторил свой антирекорд результативности в выездных играх (восемь встреч в гостях без голов). Месси подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Побочный эффект от прихода Лео в клуб — ухудшение отношений между Неймаром и Мбаппе.

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Антуан Гризманн, аренда, из «Барселоны» в «Атлетико»

Француз вернулся в Мадрид в последний день летнего трансферного окна. «Атлетико» взял форварда в годичную аренду за € 10 млн с опцией полноценного выкупа за € 40 млн. Гризманн с ходу вписался в игру Симеоне (неудивительно) – забил три мяча и отдал два ассиста в 13 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром команды в ЛЧ (четыре гола). В середине декабря француз получил мышечное повреждение и выбыл из состава.

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Криштиану Роналду, € 15 млн, из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

В первом матче после возвращения в «МЮ» португалец оформил дубль в ворота «Ньюкасла». Групповой этап Лиги чемпионов Роналду провёл ещё ударнее – забил шесть голов в пяти стартовых турах. Таким образом, за «красных дьяволов» Криштиану сыграл 18 матчей, набрав 13+2 по системе «гол+пас». Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года. Скорее всего, «красные дьяволы» воспользуются опцией продления соглашения ещё на один год. Если это произойдёт, Криштиану доиграет до 39 лет.

Рафаэль Варан, € 40 млн, из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Линия обороны – самая проблемная зона в «МЮ» в последние сезоны. Ожидалось, что трансфер Варана станет отличным решением. Но пока француз больше лечится, чем играет. В октябре защитник получил повреждение паха и пропустил три матча, а сейчас восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. В январе Варан должен выйти на поле. Француз подписал с «МЮ» четырёхлетний контракт.

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Деотшанкюль Юпамекано, € 42,5 млн, из «Лейпцига» в «Баварию»

23-летний защитник не прогадал, перейдя в «Баварию». Юпамекано постоянно выходит в старте, 17 декабря забил дебютный гол и за 15 матчей отдал четыре голевые передачи. Ни в «Лейпциге», ни в «Зальцбурге» француз не мог похвастаться такой результативностью. В составе «Баварии» Юпамекано выиграл первый трофей в клубной карьере – Суперкубок Германии. И явно не последний — впереди ещё 4,5 года контракта.

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Джейдон Санчо, € 85 млн, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»

За четыре сезона в «Боруссии» англичанин сыграл 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 голевые передачи. Фантастические цифры для 21-летнего вингера. «Манчестер Юнайтед» подписал пятилетний контракт с воспитанником «Сити». По признанию Джейдона, переход в стан «красных дьяволов» – воплощение его мечты. Но в новом клубе у Санчо пока не идёт – всего два гола в 19 матчах во всех турнирах.

Ромелу Лукаку, € 115 млн, из «Интера» в «Челси»

8 августа 2011 года «Челси» купил Лукаку у «Андерлехта» за € 15 млн. Через 10 лет пришлось платить на € 100 млн больше. За два года в «Интере» бельгиец забил 64 гола и отдал 16 передач в 95 играх. В этом сезоне Лукаку играет в среднем 60 минут за матч, забил пять мячей во всех турнирах и месяц находился в лазарете из-за растяжения связок.

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Джек Грилиш, € 117,5 млн, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

5 августа Грилиш стал футболистом «Сити», но до сих пор испытывает трудности с адаптацией в более классном клубе. 20 матчей во всех турнирах, три гола и три голевых паса — так себе статистика для игрока стоимостью € 117,5 млн.

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«Если за тебя заплатили € 118 млн, ты оказываешься в ситуации, когда люди задаются вопросом: действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где передачи? Я понимаю это, но рассматриваю как признание тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег. Надеюсь, что смогу отплатить ему голами и титулами», – цитирует Грилиша Sky Sports.