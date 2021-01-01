Кто стал лучшим бомбардиром и что запретил Карпин? Тест по сборной России в 2021 году

Уходящий получился для сборной России достаточно непростым. Команда бесславно выступила на Евро-2020, пережила смену главного тренера, а вопрос по поводу квалификации на ЧМ-2022 по-прежнему остаётся открытым. Но, конечно, были и приятные моменты. Следующий официальный матч команда проведёт только в марте 2022 года, поэтому давайте вспомним, что было в 2021-м.
Предлагаем вам принять участие в тесте и проверить, насколько внимательно вы следили за сборной России в уходящем году. Сразу отметим, что в тесте не затронута тема взаимоотношений главного тренера Валерия Карпина и нападающего Артёма Дзюбы. Вопросы, как обычно, разных категорий: есть лёгкие, есть более сложные. Впрочем, настоящие болельщики наверняка ответят на каждый из них. Желаем удачи!
Если у вас не отображается тест, пройти его можно по ссылке.
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