Решить вопрос по Дзюбе хотят сразу двое. Какие желания на Новый год загадали команды РПЛ?

Игроки РПЛ сами осуществляют новогодние желания – в основном едут к морю и забывают о холодной России. Клубам нужно приложить больше усилий, чтобы решить все проблемы. «Чемпионат» составил список предполагаемых новогодних желаний, которые наверняка загадали бы руководители футбольному Деду Морозу.

«Зенит»

Главное пожелание – снова стать чемпионами. Выиграть титул четвёртый раз подряд – важная имиджевая история для Петербурга. Дальше – ослабление лимита. РФС и РПЛ вовсю работают, чтобы сделать это уже в феврале. И третье – решить вопрос с Дзюбой и Ракицким. А если уйдёт и Азмун – быстро найти нового нападающего.

«Динамо»

Финально сформировать своё ДНК – но это можно сделать, только выиграв какой-то титул. «Динамо» может либо побороться с «Зенитом», либо сконцентрироваться на Кубке России. Решат по ситуации. И там и там шансы есть. А ещё нужно определяться с будущим Захаряна – продавать в Европу или оставлять ещё на сезон.

ФК «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи»

Не выпасть из тройки. Не повторить весну прошлого сезона. Сохранить тренера. Во второй раз подряд попасть в еврокубки.

Владимир Валентинович Федотов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

ЦСКА

Вернуть лояльность болельщиков. После игры с «Зенитом» и бездействия клуба и лиги она наверняка просела. И удачи тренеру – первую часть дебютного сезона Алексей Березуцкий провёл на уровне. Теперь надо не опустить команду вниз. И побороться за Европу.

Алексей Березуцкий Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар»

Взлететь повыше – к Лиге чемпионов. Слишком уж много надежд было с приходом Гончаренко. Пока большого прогресса в результатах нет. Так ещё и выбыл Кордоба – ему здоровья. И новых мощных воспитанников. Со времён выпуска Сафонова/Шапи/Игнатьева почти никто не резонирует.

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив»

Возвращения Ральфа Рангника. Без него стало совсем грустно. Вряд ли Дед Мороз повлияет на контакт в далекой Англии, но тогда хотя бы полное внедрение игровой концепции Рангника-Гисдоля. Осенью с этим было тяжело – куча травм и сложности принятия новой модели игроками. Весной должно быть проще. Главное, обойтись без нового кредита и просьб у «РЖД». Тем более глава компании Олег Белозёров не очень напоминает доброго дедушку с бородой.

Олег Белозёров (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ахмат»

Попасть в еврокубки и заиграть воспитанника, который пробьётся в сборную России.

«Крылья Советов»

Сохранить состав и тренера. На Сергеева, Пруцева, Сарвели, Зиньковского претендуют половина РПЛ. Также прогрессирует пусть уже и не юный Игорь Осинькин, который тоже наверняка получит предложения от других команд. Если команда потеряет лидеров и тренера, остаться в РПЛ будет куда сложнее.

ФК «Крылья Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»

Тут хотят, чтобы Газизов не стал владельцем клуба. Отсутствие сливов. Не искать нового тренера летом. Купить опорного полузащитника. Купить правого защитника. Купить нападающего. Не покупать блогеров. Не вылететь в ФНЛ. Победить в Лиге Европы.

ФК «Спартак» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Рубин»

Вернуть прежнего Хвичу, а новичкам наконец-то начать проявлять себя. Найти под ёлкой Дзюбу и тем самым порадовать Леонида Слуцкого. Побороться за еврокубки.

Леонид Слуцкий Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Урал»

Не вылететь в ФНЛ. Не поменять тренера. Заработать на Арсене Адамове. Вернуть в футбол Павла Погребняка.

Павел Погребняк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Арсенал»

Не потерять поддержку от нового губернатора (пишут, Дюмин уходит на повышение). Найти ещё пару Хлусевичей. Миодрагу Божовичу – меньше седых волос. Выпустить в последнем туре Гурама Аджоева – просто интересно, сбросил ли он лишний вес.

Гурам Аджоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Нижний Новгород»

Кержакову – не отказываться от своих идей и получить поддержку новыми игроками из «Зенита». Обыграть пару лидеров во втором круге. Остаться в РПЛ.

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Ростов»

Вернуться в топ-10. Развить Глебова, Сухомлинова, Осипенко до уровня лучших клубов России. Сделать пару точечных покупок.

Данил Глебов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Уфа»

Найти спонсора и остаться в РПЛ. Продать Урунова хоть кому-нибудь и хоть за какие-то деньги. Заработать на Агаларове. Но без него – гарантированный вылет в ФНЛ.

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки»

Купить к Глушакову и Мамаеву Александра Кокорина. Прописать в контакте Черевченко невозможность вернуться к работе через пару недель после ухода.