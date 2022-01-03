$ 1,5 млрд выручки! Как клубы АПЛ зарабатывают столько на спонсорах?

Доходы всех клубов мира складываются из трёх основных источников – от продажи прав на телетрансляции, выручки в матчдэй и коммерческих доходов. В последний сегмент входят и доходы от спонсорских сделок (но сюда не входят доходы от трансферов), которые могут занимать до 50% годового бюджета. Ниже – исследование спонсоров клубов АПЛ в сезоне-2021/2022.

Кто спонсирует клубы АПЛ?

Спонсоры делятся на категории в зависимости от объёма средств, которые они вкладывают в проект. Так, спонсор, вкладывающий 50% от всего финансирования проекта/компании, называется генеральным, 25% – официальным, 10% – просто спонсором. Существуют также технические, информационные, бартерные и много какие ещё спонсоры.

В футболе всё устроено несколько по-другому. Важно различать основного/титульного спонсора (его лого чаще всего размещается на титульной части футболок) и технического (производители формы). Кроме них, существуют также нарукавный спонсор (патч на левом/правом рукаве футболок) и спонсор тренировочной формы. Всех остальных партнёров клуба можно отнести к группе «другие».

Основных спонсоров АПЛ вспомнить не так сложно. Emirates у «Арсенала», Etihad у «Манчестер Сити» и далее по списку. Но в разы интереснее отследить сектора экономики, которые представляют эти компании:

беттинг – 9 клубов (45% от всей лиги);

финансы – 4 клуба (20%);

автомобилестроение – 3 клуба (15%);

авиаперевозки – 2 клуба (10%);

технологии и телекоммуникации – по 1 клубу (5%).

Но так было не всегда. Исследователи из Observatoire du Sport Business оценили процент спонсоров из разных секторов в каждом десятилетии со старта АПЛ. И пришли к интересным выводам.

Например, компании из сектора электроники присутствовали на 33% маек в первом розыгрыше АПЛ. В начале XXI века – всего на 10%. В сезоне-2021/2022 на формах клубов АПЛ не осталось ни одного электроника. Примерно по такому же сценарию развивались отношения клубов АПЛ и спонсоров из мира моды и еды/напитков.

Подавляющий перевес беттинговых компаний сформировался в последние 10 лет. Если в сезоне-2011/2012 с ними ещё могли конкурировать финансовые сервисы (35% у беттеров против 30% у финансовых компаний), то в розыгрыше-2021/2022 на долю ставочных компаний приходится 45% рекламных размещений. Ближайшие преследователи – снова финансовые компании (AIA Group «Тоттенхэма», Standard Chartered «Ливерпуля», American Express «Брайтона» и Forex Trading Broker «Лестера»), но теперь их доля составляет всего 20%.

«Ливерпуль» Фото: Getty Images

Кстати, в АПЛ есть всего один основной спонсор, который появляется на футболках сразу двух клубов. Британский интернет-магазин Cazoo автомобилей размещён на майках «Астон Вилла» и «Эвертона».

Олли Уоткинс Фото: Visionhaus/Getty Images

Кто одевает клубы АПЛ?

У 20 клубов АПЛ сразу девять различных технических спонсоров. Помимо гигантов Nike, adidas и Puma. клубы лучшей лиги мира одевают также Umbro, Kappa, Hummel, Kelme, Joma и Castore.

Лидерами по количеству клубов являются adidas и Nike – у них по 4 клуба. Немцы одевают «Арсенал», «Лидс», «Лестер» и «МЮ». Американцы – «Челси», «Ливерпуль», «Брайтон» и «Тоттенхэм».

Сразу три клуба носят Umbro («Вест Хэм», «Брентфорд» и «Бёрнли»), а вот у других брендов наборы скромнее:

Puma – «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас»;

Hummel – «Эвертон» и «Саутгемптон»;

Castore – «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон»;

Joma – «Норвич»;

Kelme – «Уотфорд»;

Kappa – «Астон Вилла».

Самый жирный контракт с производителем экипировки – у «МЮ» (adidas платит им £ 75 млн в год), а вот самая скромная сделка, внезапно, у «Вулверхэмптона» с Castore. По ней клуб получает всего £ 1 млн в год. Соглашения клубов из топ-6 будут рассмотрены отдельно, а вот контракты остальных клубов АПЛ с техническими спонсорами варьируются от £ 1 до £ 10 млн в год («Эвертон» с Hummel).

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Сколько у клубов АПЛ спонсоров и где они могут размещаться?

Ответ на второй вопрос – где угодно. И клубы АПЛ активно этим пользуются. Кто-то отдельно продаёт размещения на тренировочной форме («Челси», «Лидс», «Лестер», «Ливерпуль», «Сити» и другие). Кто-то брендирует базу (тот же «Челси»), академии и женские команды. Отдельные спонсоры размещаются на рукавах футболок (игровых и тренировочных) и на выездных туннелях, из которых игроки выходят на матч. Кто-то продает спонсорство даже для программ на клубном YouTube (тут тоже «Челси»).

В связи с широким спектром возможных размещений у каждого клуба АПЛ огромный спонсорский пакет. В среднем на клуб АПЛ приходится по 19 спонсоров. С какими-то из них заключены глобальные контракты, с какими-то – региональные. Лидером АПЛ-2021/2022 по подписаниям с огромным отрывом является «Манчестер Сити». Спонсорский пакет клуба включает 50 (!) соглашений. У ближайших преследователей из «Вест Хэма» на 14 контрактов меньше. Кстати, даже полсотни спонсоров – не предел. В сезоне-2020/2021 у «Реала», например, были контракты с 72 компаниями.

Сколько клубы АПЛ получают от спонсорских сделок?

Посчитать доходы клубов от каждой конкретной сделки со спонсором нереально. Но можно оценить общий объём доходов. На 20 клубов АПЛ, по данным отчёта GlobalData, приходится $ 1,5 млрд спонсорской выручки (81% у клубов из топ-6). По сравнению с сезоном-2020/2021, участникам АПЛ удалось увеличить доход от спонсоров на 6,9%. Это позволяет сделать вывод: негативные последствия пандемии не сильно ударили по финансам основных спонсоров.

Если рассмотреть спонсорские доходы в деталях, то на контракты клубов с техническими спонсорами приходится $ 549 млн (36,6%), с основными – $ 446 млн (29,7%). Все остальные размещения генерируют клубам ещё $ 505 млн ежегодно (33,7%).

Самые большие сделки с основным и техническим спонсорами также предсказуемо принадлежат клубам «большой шестёрки»:

«Манчестер Сити» – £ 132,5 млн: £ 67,5 от Etihad Airways и £ 65 млн от Puma;

«МЮ» – £ 122 млн: £ 47 млн от TeamViewer и £ 75 млн от adidas;

«Челси» – £ 105 млн: £ 40 млн oт Three и £ 65 млн от Nike;

«Арсенал» – £ 100 млн: £ 40 млн oт Emirates и £ 60 млн от adidas;

«Ливерпуль» – £ 70 млн: £ 40 млн oт Standard Chartered и £ 30 млн от Nike;

«Тоттенхэм» – £ 70 млн: £ 40 млн oт AIA и £ 30 млн от Nike.

Самый мощный контракт с основным спонсором среди мировых топ-клубов принадлежит «Манчестер Сити». «Реал» уступает не так много и получает от Emirates £ 62 млн в год. И важно отметить, что длительные (3+ года) соглашения с титульным спонсором среди топов АПЛ есть только у «МЮ», «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма». А вот «Ливерпулю» придётся доказывать свою эффективность при перепродлении. Памятуя о разрыве «МЮ» с Chevrolet (на котором клуб потерял примерно £ 13 млн в год), можно предположить, что «красных» в лучшем случае ждёт лишь небольшой рост.

Кевин де Брейне Фото: Alex Pantling/Getty Images

Какие перспективы в связи с запретом букмекеров?

Букмекеры – основные спонсоры девяти клубов АПЛ (сумма контрактов превышает £ 100 млн). Цифра не кажется критичной, пока не учитывается контекст. На самом деле 19 из 20 клубов АПЛ дружат с букмекерами, только не все размещают их лого на форме.

Проблема в том, что английские власти хотят запретить гемблинговым компаниям дружить со спортом. С сезона-2023/2024 планируется обновление закона об азартных играх, который предусматривает полный запрет рекламы букмекеров во время трансляций.

Но ситуация с точки зрения финансов не настолько критичная. Оценка Daily Mail в £ 100 млн может быть ошибочной, потому что в KPMG (одна из крупнейших в мире аудиторских компаний) заявляли об объёме сделок с букмекерами в £ 50-60 млн. Правда, проблема может заключаться в другом. Самые большие деньги от беттинговых компаний получают клубы, у которых они являются основным спонсором. Список, мягко скажем, не топовый: «Брентфорд», «Бёрнли», «Кристал Пэлас», «Лидс», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Да, бренд АПЛ, вероятно, способен привлечь к спонсорству и компании из других сфер, но едва ли они будут генерировать такие же поступления, что и букмекеры. И если «Ньюкасл» все свои проблемы решил, то оставшаяся восьмёрка в ближайшие годы окажется под мощным давлением.

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