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Трансфер Андрея Аршавина в «Кубань» в 2015 году: как это было — причины перехода, долги по зарплате, последствия

«Полная анархия. Денег не было». Самый странный переход в карьере Аршавина
Дмитрий Зимин
Трансфер Андрея Аршавина в «Кубань» в 2015 году
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Мрачные полсезона в «Кубани».

В 2015-м Андрей Аршавин оказался не нужен «Зениту». У Андре Виллаш-Боаша было много вариантов на флангах – от Халка до Олега Шатова, поэтому возрастной футболист с мощным влиянием на команду ему точно не подходил. Объективно к 34-м Андрей сдал: ушла лёгкость, появился лишний вес и улетучилось желание держать себя в тонусе. «Зенит» дождался лета, то есть окончания контракта, и новый договор предлагать не стал.

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Аршавин думал закончить, рассуждал о жизни после карьеры, но не стал: появился вариант с «Кубанью». Как всегда, пообещали хорошие деньги и серьёзные задачи. Причём подписал контракт игрок только после встречи с губернатором края. Там его наверняка убедили: финансирование наладят. Хотя уже тогда ни для кого не было секретом, что у «Кубани» огромные долги. И как минимум нерационально приглашать игрока такого статуса. Вместе с Андреем клуб подписал Романа Павлюченко. Удивились все.

Интересно, что параллельно с «Кубанью» сообщалось о желании «Краснодара» забрать ветерана. Спустя почти пять лет Аршавин заявил, что предложения от клуба Сергея Галицкого не было.

«Если бы позвал «Краснодар», перешёл бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – говорил Андрей в прямом эфире «Инстаграма» в 2020-м.

Аршавин с Романом Павлюченко

Аршавин с Романом Павлюченко

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Аршавин подписал контракт, тренировался под руководством другого экс-игрока сборной России Дмитрия Хохлова, но быстро стало понятно: играть придётся за бесплатно. Поэтому на уровне Андрей был только в августе. В сентябре лечился и три раза вышел на замену в октябре. Итог – 8 матчей, 0 голов и 2 жёлтые карточки.

В конце ноября Аршавин и Павлюченко перестали тренироваться. Ни одной выплаты им так и не поступило. Уже в ноябре Аршавин слетал в Казахстан и обо всём договорился с «Кайратом». В конце года клуб и игрок расторгли контракт, который был подписан на один сезон.

Летом 2016-го бывший генеральный директор клуба Валерий Стаценко заявил «СЭ», что не считает подписание игроков ошибкой.

«Я не считаю приглашение Андрея ошибкой. И он, и Роман создали хороший микроклимат в команде. Просто нужно понимать, что Аршавин оказался не до конца готов к чемпионату. Его бы поберечь, постепенно подвести к пику формы. А под давлением общественности бросили его в бой практически сразу. И сразу травма, потом другая. Люди думали, что он на своих плечах вытащит команду. Но чудес не бывает! Виноват ли тренер? Не только. Я с себя ответственности тоже не снимаю. Надо реально смотреть на вещи. Чудес не бывает. Отсюда и травмы… А мы, получается, его загубили. А в целом никакого негатива ни от Аршавина, ни от Павлюченко не исходило! Нормальные ребята, абсолютно адекватные. Никакой звёздности я не заметил. Просто так сложилось», – признался менеджер.

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Аршавин спустя годы был более категоричен: «Полная анархия. Никто не знал, кто за что отвечает. Денег не было», – сказал он в том же эфире «Инстаграма».

В начале 2016-го Аршавин уже играл за «Кайрат». И период в «Кубани» вспоминает с большой неохотой.

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