Каким будет трансферное окно? За 10 лет траты части клубов — круче бюджета многих стран

Кто больше всех тратит и каких игроков покупают чаще всего? Исследование «Чемпионата».

Трансферный рынок сильно изменился за последние 10 лет. Его мощный рост и возникновение сделок на € 100+ млн случились после сезона-2009/2010.

Тогда Флорентино Перес сделал реальным проект «галактикос» 2.0 и перевез в Испанию сразу Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо, Карима Бензема и несколько игроков попроще. С тех пор глобальные закупки случались в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси», а в топ-25 самых дорогих трансферов в истории не осталось трансферов (если исключить переезд Роналду в Мадрид) старше сезона-2013/2014.

На сколько больше стали тратить клубы?

Разобьём ХХI век на примерно равные части:

сезоны-2000/2001-2009/2010

сезоны 2010/2011-2021/2022

И сравним траты в них — перевес второго десятилетия окажется огромным.

В первые 10 сезонов со старта третьего тысячелетия клубы топ-5 чемпионатов потратили суммарно около € 16,7 млрд. Траты клубов АПЛ в этой сумме — 34%. С сезона-2010/2011 и до старта зимнего ТО-2022 только клубы АПЛ почти побили результат целого десятилетия. На их счету сделки на € 15,42 млрд, а совокупный результат клубов из топ-5 лиг в 2,5 раза превышает итог прошлого десятилетия (€ 42,48 млрд). Доля клубов АПЛ при этом возросла незначительно и составляет 36,3%.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто больше всех тратил за последние 10 лет?

Наибольшие траты АПЛ относительно других чемпионатов подтверждаются и при соотношении вложений по клубам. В десятку лидеров по тратам на трансферном рынке начиная с сезона-2010/2011 входят сразу пять представителей английского чемпионата. Вот их результаты:

«Манчестер Сити» – € 1,83 млрд (первое место в мире);

«Челси» – € 1,71 млрд (второе);

«Манчестер Юнайтед» – € 1,52 млрд (четвёртое);

«Ливерпуль» – € 1,14 млрд (девятое);

«Арсенал» – € 1,1 млрд (10-е).

Для понимания масштабов трат: трансферные вложения «Сити» за десятилетие превышают доходы бюджетов +/-79 стран мира, «Челси» – 75, «МЮ» – 72.

Кто больше всех зарабатывает?

Никакого трио португальских клубов на вершине нет, хотя «Бенфика» возглавляет список по доходам за 10 лет (€ 1,16 млрд). «Порту» располагается лишь на 11-м месте, «Спортинг» и вовсе 24-й. Зато на второй строчке с доходом в € 1,11 млрд внезапно устроился «Челси». И это ещё раз подтверждает уровень Марины Грановской.

Вторым клубом АПЛ по доходам за десятилетие остаётся «Ливерпуль», на трансферную политику которого повлиял другой крутой менеджер — Майкл Эдвардс. В конце сезона он уйдёт из клуба, поэтому, возможно, в ближайшие 10 лет с доходными сделками у «Ливерпуля» начнутся проблемы. Полномочия спортивного (хотя на самом деле больше, чем спортивного) директора перейдут Джулиану Уорду, который долгое время занимался в клубе агентской сетью.

В топ-25 по доходам за десятилетие также входят «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». А вот в рейтинге по эффективности затрат представителей АПЛ нет. Первый британский клуб с положительным трансферным балансом находится только на 37-й строчке. Это «Суонси», который заработал за декаду € 83,11. Недалеко (на 39-й строчке) с € 79,69 млн ютится поднявшийся в элиту «Брентфорд».

Каким было летнее трансферное окно — 2021?

По ощущениям, очень мощным. Мир увидел 19 сделок стоимостью € 30+ млн, клубы сменили Лионель Месси и Криштиану Роналду, а «Челси» и «Манчестер Сити» установили собственные трансферные рекорды. С ценными сделками ещё больший порядок. За лето-2021 в новые клубы перешли сразу 54 игрока, которых Transfermarkt оценивает в € 25+ млн.

Если же точнее посмотреть на цифры, никакого вау-эффекта летнее ТО не принесло.

Во-первых, чистые инвестиции (разница между потраченными и полученными клубами средствами) на трансферном рынке летом-2021 сократились на 25% по сравнению с годом ранее. В период горяченных трансферов клубы потратили всего € 730 млн против € 970 млн в 2020-м. В наибольший минус предсказуемо вышли представители АПЛ (€ 698,84 млн), тогда как клубам Бундеслиги удалось заработать (€ 35,43 млн). Клубы Серии А суммарно потратили на € 53,47 млн больше, чем заработали, Лиги 1 – на € 36,45 млн, Ла Лиги – на € 63 млн.

Во-вторых, средний трансфер летнего ТО-2021 стоил € 9,8 млн. Во всех топ-лигах, кроме АПЛ (€ 20,6 млн), потолок ниже. А вот на Альбионе перекрыли средний результат вдвое. Получается, летом зажигали только британцы. Это подтверждается и данными трансферного отчёта FIFA. Англия лидирует в трёх трансферных сегментах из четырёх – в количестве трансферов на вход, в количестве трансферов на выход и объёме потраченных средств. Единственное третье место клубы АПЛ получили по заработанным на трансферном рынке деньгам – их опередили представители Бундеслиги и французской Лиги 1.

Какие тренды свойственны трансферному рынку последних лет?

Число аренд растёт незначительно

Так, например, выросшее в последние годы количество аренд не сильно влияет на их общий процент за десятилетие. Летом-2021 лидером по числу временных сделок стала Серия А (41% от всех трансферов – аренды). Тогда как АПЛ с 18% показала худший результат из топ-5 лиг при среднем показателе в 29,6%. Если посмотреть на ретроспективу, то число аренд начиная с 2011 года выросло незначительно – с 13,5% до 17,8% в 2020 году.

Летом тратят больше, чем зимой

Неизменным фактом остаются большие летние траты относительно зимних. С 2010 года не было ни одного года, в котором закономерность нарушалась бы. При этом летние вложения зачастую занимают до 90% всех трат года, превышая суммы зимних трансферов в 6-10 раз.

Цены на трансферном рынке растут с каждым годом

Заметен и тренд на рост цен. Инфляция трансферных сумм с 2010 года по допандемийный 2019-й составляет 181%, при этом мнение о том, что клубы переплачивают, неверно. В CIES посчитали, что в среднем траты на игроков за 10 лет на 86% соответствуют их трансферным оценкам.

Чаще всего покупают и продают игроков от 24 до 29 лет

Ещё одна закономерность связана с возрастом, в котором игроки совершают переходы. В девяти из 10 последних лет лидером по количеству переходов становилась возрастная группа 24-29 лет. Главным преследователем (а в 2020 году и лидером) неизменно становилась молодёжь (18-23 года). Возможно, это связано с тем, что молодые игроки дают себе время, чтобы заиграть в клубе, где тренировались, а уже потом принимают решение уйти.

Несмотря на то что «группа 18-23» уступает «группе 24-29» по количеству сделок, по их общей стоимости отрыв не такой солидный. За последние 10 лет молодёжь трижды обгоняла парней среднего возраста по сумме выплаченных средств. А ещё дважды была зафиксирована примерная ничья.

Любимым местом для молодых игроков остается Бундеслига. В исследовании Driblab относительно долей дохода от продаж игроков по возрастным категориям Бундеслига показала необычную структуру. Во-первых, немцы почти не продают игроков до 21 года. В сравнении с 6% остальных топ-лиг это кажется странным. Однако это чётко показывает, насколько трепетно в Бундеслиге относятся к молодёжи – её не отпускают на все 4 стороны просто так. Во-вторых, у Бундеслиги наибольший заработок на игроках 21-24 лет. Клубы доводят игроков до продажных кондиций, а потом рубят кэш. Получается даже слишком хорошо, потому что средний игрок 21-24 лет уходит из Бундеслиги за € 5,6 млн, а из других топ-лиг – всего за € 2,9 млн.

«Эвертон» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Бразильцев чаще всего покупают и на них же больше всего тратятся

На 10-летнем горизонте по количеству и объёму сделок отрыв Бразилии от всего мира какой-то слишком нереальный. На латиносов потратили больше $ 7 млрд (у ближайших преследователей из Франции $ 4,5 млрд за 10 лет), а их превосходство по количеству сделок над ближайшими преследователями (аргентинцами) – двукратное (15 тысяч человек против 7,5).

Внезапно в оба списка залетела Гана. За 10 лет трансфер провернули почти с 3000 африканскими парнями. Сумма всех сделок составила $ 561,8 млн. Для сравнения, за 2121 футболиста с российским паспортом покупатели заплатили точно меньше $ 333 млн (это цифра Чехии, упомянутой в рейтинге FIFA на последней, 30-й строчке). Англичане, вырастившее топ-поколение, занимают третье место по количеству сделок (5523 человека за 10 лет) и только 10-е по объёму ($ 1,3 млрд).

Получается, перед зимним трансферным окном мы можем быть уверены в нескольких вещах:

клубы АПЛ потратят больше других;

клубы по всему миру купят примерно 500 бразильцев, чтобы число в среднем за год добралось до 1500;

клубы из топ-5 оформят примерно 30-40% аренд;

клубы из топ-5 лиг потратят точно меньше, чем летом.

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