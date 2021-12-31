Год назад «Чемпионат» написал письмо в будущее. Проверяем, что там было, и пишем новое!

Письмо самим себе – новогодняя традиция «Чемпионата». Чуточку странная, как, впрочем, и многие традиции. 31 декабря каждого года мы задаём сами себе пять вопросов о том, что случится в ближайшие 365 дней. Сегодня мы готовы ответить на письмо из прошлого и сформулировать пять вопросов на будущий год. Жирным цветом выделены вопросы, заданные год назад в этом письме.

1. Вы там сидите в своем декабре 2021 года и уже знаете, как сборная России провела чемпионат Европы. По состоянию на декабрь 2020 дела идут не очень. Шесть матчей подряд без побед. Последняя игра – 0:5 от сербов. Черчесов поссорился с топ-клубами РПЛ. Хорошо, что пробились на Евро, но что мы там покажем?

Ну вы ведь и сами догадывались как оно сложится? Мы не смогли выйти из группы на Евро-2020. Многие назвали выступление провальным, хотя по сути не было никакого провала. Мы выиграли, когда были обязаны, и проиграли более сильным командам. Только люди, далёкие от футбола, не понимают, что сборная Бельгия и Дании на сегодня сильнее. Тут достаточно и в рейтинг ФИФА заглянуть, и просто глянуть, в каких командах играют бельгийцы и датчане, а в каких – россияне. Логичный результат, но хейт в адрес сборной и конкретно Черчесова был настолько масштабным, что его заменили на Карпина. Мы пока сами не разобрались – хорошо это или плохо.

2. «Локомотив» некрасиво расстался с Юрием Сёминым. Он вернётся к работе в футболе? В клубе РПЛ? В «Локомотиве»? Понятно, что ему в 2021-м исполняется 74 года, но есть ощущение недосказанности.



Скажем так: не только с Сёминым клуб расстался плохо. С другим тренером получилось не намного лучше. А что касается Сёмина, то да, он нашёл новую команду в РПЛ. Возглавил «Ростов», потому Карпин как раз оттуда ушёл в сборную. Увы, Палыч отработал в новой команде лишь 52 дня (1 победа в семи матчах).



3. Поздравляю, что наши клубы в еврокубках в 2021-м сыграли лучше, чем в 2020-м. Ну просто потому, что хуже выступить невозможно. Или всё-таки возможно?



Поздравляю, угадали. Действительно наши клубы в еврокубках выглядели не так ужасно, как в прошлом сезоне. Плоховато, конечно, но всё-таки получше. У России рейтинг нынешнего сезона – 5,100 (и есть шанс, что «Зенит» и «Спартак» ещё что-то добавят), когда в прошлом сезоне мы остановились на 4,333 балла. Многое решил пенальти, отбитый Селиховым. Кстати, он вернулся в большой футбол, а Максименко сдулся. Год назад в такое было тяжело поверить.

4. У Миранчука и Головина получилось наконец показать себя в Европе? Пока у них… кхм-кхм, получалось далеко не всё. Может, вообще кто-то другой сверкнёт? Севикян из «Леванте»? Жиров из «Зандхаузена»? Молчан из «Кана»?



Да, Кокорин стал лучшим бомбардиром Серии А! Дважды признали игроком месяца. Похоже на правду? Конечно, нет, потому что это и не является правдой. Ну не меняется ничего. Наши футболисты не зажигают в Европе. Иногда может отличиться Головин. На этом плюс-минус всё. Пора было уже привыкнуть и не задавать таких наивных вопросов. Черышев, Миранчук и другие – молодцы, что всё ещё стараются заявить о себе в Европе, а не возвращаются в РПЛ, но никакого прорыва не случилось.

Фото: Getty Images

5. Что вообще станет с чемпионатом России? Тут на самом деле два вопроса. Во-первых, доносится информация, что РПЛ хотят переформатировать. Как это будет выглядеть? Во-вторых, когда фанаты вернутся на стадион в полном объёме? Было бы круто, если это случится уже в 2021 году.

Да, ничего не изменилось по формату. Расслабьтесь. А на футбол ходим по QR-кодам. Зато убрали Прядкина! Ну, точнее, он ушёл по собственному желанию, конечно же. Абсолютно никакой связи с мифическим тендером за права на трансляции матчей РПЛ.

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Так. А теперь уже мы задаём вопросы. Эй, вы там, в декабре 2022 года. Признавайтесь:



1. У вас там только что закончился ЧМ-2022!!! Сборная России пробилась в Катар? У Карпина с Дзюбой наладилось? Артём уже побил рекорд по голам за сборную России? Вообще ЧМ-2022 мог получиться и получше с Италией/Португалией (простите, мы тут ещё не определились).



2. «Спартак» анонсировал чемпионство к 100-летию клуба. Ну что? На каком месте закончили? Ваноли – это хорошо или плохо?



3. «Зенит» небось опять стал чемпионом – ничего особенного. А «Динамо» – реально вторая команда России? Что за прикол такой? Никогда же такого не было, и вот.



4. Активные фанаты топ-клубов заявили, что будут бойкотировать матчи, если с лета введут Fan ID. Реально весь фанатский актив исчез?



5. Спорт вернулся к нормальному ритму? А то у нас сейчас матчи АПЛ переносят один за другим. Аншлагов на РПЛ мы не видели уже очень давно (будто их было много до пандемии).



На этом всё. Кладём письмо в конверт. Вскрывать строго через год.