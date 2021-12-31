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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон — как у него дела, чем занимается

«В больницу нас попало пятеро, выжили двое». Что делает сэр Алекс Фергюсон на пенсии?
Виталий Пасичный
Алекс Фергюсон
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Тренер бьёт рекорды даже после футбола. Такой энергии можно только позавидовать!

«Мне кажется, что сейчас приходится работать даже больше, чем на посту тренера», – сказал Фергюсон в одном из интервью после завершения карьеры. Неутомимая энергия позволяет ему найти множество интересных занятий и без тренерства.

Рассказываем о новых увлечениях легенды, в некоторых из которых он тоже стал лучшим.

Пишет книги: одна из них установила рекорд

Сразу после завершения карьеры Фергюсон написал автобиографию, и уже осенью 2013-го она сотрясла британские рынки. Вскоре после старта продаж книга «Моя автобиография» стала самым быстро продаваемым изданием в жанре нон-фикшн в истории. В первую же неделю было продано 115 647 экземпляров книги. Любопытно, что обладательница предыдущего рекорда тоже связана с футболом: это владелица «Норвича» Делия Смит, которая сколотила состояние на кулинарной литературе.

Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2 Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2

В Великобритании в 2013 году книга стала самой продаваемой вне зависимости от жанра – даже очередной шедевр Дэна Брауна пользовался меньшим интересом. Несмотря на то что «Моя автобиография» появилась на прилавках только в октябре, к концу года она вышла на первое место. За два месяца было продано 647 тысяч экземпляров.

Представитель ведущей британской розничной сети Waterstones сказал: «Я не думаю, что кто-то три месяца назад мог предположить, что случится такой успех в плане продаж книг сэра Алекса». В книге Фергюсон раскритиковал бывшего капитана «МЮ» Роя Кина («Самый натренированный орган Кина – его язык») и сказал, что не считает Стивена Джеррарда игроком глобального уровня. Это вызвало бурное обсуждение в прессе, Кин до сих пор высказывается по этому поводу в интервью.

Фото: Getty Images

Спустя два года Фергюсон написал ещё одну книгу. «Уроки лидерства» уже сложно назвать чисто спортивной книгой: она находится на стыке на жанров мотивирующей и обучающей литературы. На десятках примеров Фергюсон рассказывает, как учиться и учить, расставаться с бесполезными и находить полезных людей. Но эта книга бестселлером уже не стала.

Читает лекции, снимается в кино

Начиная с 2014 года Фергюсон читает лекции на тему «Развлечения, средства массовой информации и спорт как бизнес» в Гарварде. Также он проводит семинары и неформально общается со студентами на крупных мероприятиях.

Вот что по этому поводу рассказал сам Фергюсон: «Местный профессор попросила моего сына Джейсона поговорить со мной по этому поводу. Моей первой реакцией было: «Разве это не будет тщеславно с моей стороны?» Джейсон ответил: «Тебе 70 лет, какое тщеславие?» Я подумал, что он прав. Сначала мне было не по себе, но потом всё наладилось. Работать в Гарварде мне особенно нравится, так как приходится работать с молодёжью, я пытаюсь их вдохновлять».

Несколько лет Фергюсон был председателем Форума элитных тренеров, который ежегодно проходил в Ньоне. В 2014-м бывший президент УЕФА Мишель Платини пролоббировал на эту должность. Фергюсон участвовал в ежегодном мероприятия, пока в 2018 году не пережил инсульт – а спустя год перестал проводиться и сам форум.

Очень похож на лекцию с аудиорядом и фильм «Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся», в котором тренер снялся в сентябре этого года. Тренер на протяжении всех 108 минут фильма рассказывает свою историю с детства и до сегодняшних дней. Большое внимание в фильме уделено инсульту – даже первые вопросы посвящены его проверке памяти. Фергюсон признаётся: «В день, когда со мной это случилось, в больницу нас попало пятеро с таким диагнозом. Трое умерли, только двое выжили. Сразу понимаешь, как тебе повезло».

Занимается благотворительностью: развивает футбол на родине, работает в UNICEF

«Я простой парень из Гована», – говорит Фергюсон в начале фильма о себе. Гован – шеститысячный округ в Глазго, а Айброкс, давший название стадиону «Рейнджерс» – название соседнего округа. Фергюсон открыл в Говане новую тренировочную базу, в которую вложил £ 1,6 млн личных средств. Также он жертвовал деньги на исследования в области борьбы с онкологией. Эта проблема знакома ему не понаслышке: мать Фергюсона умерла от рака лёгких.

С 2002 года Фергюсон работает в благотворительной организации UNICEF послом доброй воли. После ухода из тренерства он начал больше участвовать в различных акциях. В ноябре 2015-го ради этого он даже вернулся на одну игру в профессию: сборная звёзд Великобритании и Ирландии под его началом сыграла против сборной мира, которой руководил Карло Анчелотти. Все вырученные от игры средства пошли на благотворительность.

От футбола отвлекается скачками и виноделием

При этом в жизни Фергюсона есть не только футбол. Главной проблемой после инсульта он назвал девятимесячную необходимость жить без вина. Когда Фергюсон только начинал тренерскую карьеру, зарплаты не хватало для содержания семьи – и он держал паб. А потом, когда стал работать в Англии, то именно Фергюсон внедрил в английский футбол традицию выпивать с тренером соперников после матча. Долгие десятилетия соперники «МЮ» после финального свистка распивали с Фергюсоном бутылку вина – единственным исключением был Арсен Венгер.

Фото: Getty Images

Вина Фергюсон собирает десятилетиями – и даже когда луганская «Заря» в рамках Лиги Европы приехала в Манчестер, он спросил генерального директора клуба об одесских винах. Когда в 2014-м решил просто освободить запасы, то его коллекция была выставлена на аукционе Christie’s. Пять тысяч бутылок были распроданы по суммарной стоимости в £ 3 млн, причём одну из бутылок купили за £ 158 тысяч.

«Он опустился в моих глазах». 25 лет назад Фергюсон уничтожил соперника одной фразой «Он опустился в моих глазах». 25 лет назад Фергюсон уничтожил соперника одной фразой

Успешен Фергюсон и в своём другом хобби: скачках. Он и во время работы тренером отдыхал на скачках в Аскоте и любил потроллить своих игроков фразами вроде «Эта лошадь бегает лучше Бекхэма с Вероном, а стоит гораздо меньше». В апреле Фергюсон сорвал на ипподроме джек-пот: все три наездника, на которых он поставил, пришли первыми. «Это был фантастический день. Победа всегда приятна, а победа в Мерсисайде приятнее вдвойне. Не думаю, что местные ребята рады моим успехам. Это лучший день, с тех пор как я занимаюсь скачками, а я делаю это 20 лет!» – сказал Фергюсон.

Просто живёт футболом

И всё же ничто для сэра Алекса не может быть важнее игры. Даже его первыми словами после инсульта были: «Итак, как дела у «Донкастера»?» Это клуб третьего английского дивизиона, который играл с «Уиганом» в день, когда Фергюсону стало плохо. Справедливости ради «Донкастер» в то время тренировал сын Фергюсона Даррен, для которого тогда был важен каждый матч, чтобы сохранить работу.

В первом же интервью после отставки Фергюсон рассказал, что в его планах – посетить матч «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт». Совсем недавно он открыл прижизненный памятник Деннису Лоу – легенде «Манчестер Юнайтед», единственному шотландскому футболисту, который выиграл «Золотой мяч». О его постоянных визитах на матчи и базу «МЮ» излишне даже упоминать. Даже когда команда играла на выезде с «Йовилом», клубом из 45-тысячного городка, который не связан с Манчестером прямым сообщением, Фергюсон прилетел на игру на личном вертолёте.

Фото: Getty Images

В апреле, согласно данным The Athletic, «МЮ» в связи с отставкой Эда Вудворда рассматривал вариант расширения полномочий Фергюсона. От идеи отказались, да и не все решения, которые он лоббировал (среди них назначение главным тренером Уле-Гуннара Сульшера) даже при нынешних полномочиях, удались. Но сам факт, что миллиардный проект раздумывал над возвращением власти 79-летнему человеку после инсульта, демонстрирует: временем на пенсии Фергюсон распоряжается идеально.

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Теги Футбол Англия Алекс Фергюсон Boxing Day •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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