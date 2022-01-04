Дель Пьеро и Оуэн однажды сыграли за «Санта-Клаус». История удивительного клуба

Добро пожаловать в милый пост про маленький финский клуб «Санта-Клаус» – сейчас узнаете, чем он знаменит, откуда у него такое название и зачем играл против российских клубов по ночам и вечерам.
1. Начнём с эмблемы, где изображён классический Санта-Клаус с пером в руках, в красном костюме и колпаке. Сверху – название. Снизу две надписи – «Полярный круг» и «Лапландия».
Эмблема ФК «Санта Клаус»
Фото: facebook.com/FCSantaClaus
«Санта-Клаус» действительно базируется за Полярным кругом, в городе Рованиеми на 60 тысяч жителей, в той самой Лапландии, где родился Дед Мороз по имени Йоулупукки – финский аналог Санта-Клауса, то есть доброго рождественского дедушки, отождествлённого с образом Николая Чудотворца.
Рованиеми
Фото: istockphoto.com
В самом Рованиеми находится его резиденция – она же парк развлечений с тематическими магазинами и зонами для прогулок. По форме город вообще напоминает оленьи рога – отсюда же рога на флаге и гербе города. До пандемии сюда приезжало около 500-600 тысяч туристов в год.
2. Живущий в Лапландии официальный Санта лично разрешил клубу использовать его имя, назвав футболистов своими хорошими друзьями и рассказав, что в молодости в футбол играл сам, бегал по трясине и получал от этого огромное удовольствие.
Фото: istockphoto.com
3. «Санта-Клаус» появился в 1993 году после слияния двух клубов, а через год выиграл тематический турнир Midnight Sun Cup – 1994: до 2011 года любительские клубы из Скандинавии и иногда России играли друг против друга вечерами и ночами (такая концепция турнира).
«Спартак Авто» и «Столица» – победители из России.
Фото: facebook.com/FCSantaClaus
4. Клуб живёт и проводит матчи внутри полярного круга, а его офис находится в 6-8 километрах от его границ.
5. Грандиозное событие в истории клуба случилось в 1997 году – на товарищеский матч приехал английский «Кристал Пэлас», стадион впервые в истории заполнился почти на пять тысяч человек, однако финская команда проиграла — 0:5.
6. В 2010 году тот же стадион «Кескюскентта» реконструировали, и пока перекладывали искусственный газон с подогревом, обнаружили снаряд времён Второй мировой войны весом 50 килограммов. Говорили, что клубу и бегающим по полю футболистам очень повезло.
Фото: facebook.com/FCSantaClaus
7. Среди спонсоров команды были Puma, Nike и EA Sports. И ещё один – китайский Bewin Sports, подписавший с клубом контракт на пять лет в 2016-м. Всё было настолько серьёзно, что пресс-конференцию в присутствии 50 журналистов провели: а) на национальном пекинском стадионе; б) ровно в Китайский Новый год; в) так масштабно, что транслировали по пекинскому ТВ.
А так выглядела делегация клуба из третьего по силе финского дивизиона на стадионе в Пекине.
8. Клуб жил настолько хорошо, что жертвовал € 10 с каждой проданной футболки в детский фонд ООН. Игроки летали на выезды в красных куртках и колпачках, несколько раз путешествовали в Китай и однажды сыграли там дружеский матч с Алессандро Дель Пьеро и Майклом Оуэном в составе.
В основном же за клуб играли футболисты уровня финского ПФЛ, ведь «Санта» балансировал между третьим дивизионом и любителями.
9. «Санта-Клаус» существовал до 2019-го, через год не заявился на чемпионат, а ещё через год – в 2021-м – реанимировался под видом юношеской команды и названием Santa Claus Juniorit.
Фото: facebook.com/FCSantaClaus
10. А активную жизнь в прошлом руководители называют сказкой и объясняют её так: «Такого бы точно не произошло, если бы мы не назвали клуб в честь Санты».
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