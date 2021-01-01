Шейхи из «Ньюкасла» купят нападающего из России? Трансферные цели разбогатевшего клуба

В середине октября «Ньюкасл» достался Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Клуб оказался в руках наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, чей капитал оценивают в £ 320 млрд. Теперь от «Ньюкасла» ждут громких подписаний – причём не летом, а уже в ближайшее трансферное окно. Помимо того, что у клуба появились большие финансовые возможности, есть ещё одна причина провести зимнее ТО активно – положение в турнирной таблице. После 18 туров «Ньюкасл» идёт в зоне вылета, выиграл за это время всего один матч и набрал 10 очков.

Перед новым руководством клуба в лице Аманды Стейвли и главным тренером Эдди Хау стоит сложнейшая задача. «Ньюкаслу» сейчас важно не удивлять общественность звёздными именами, а найти исполнителей, которые с ходу усилят команду и помогут ей избежать вылета. Специально для поиска новых кандидатов клуб нанял экс-спортивного директора «Селтика» и «Рединга» Ника Хаммонда, который будет консультантом по трансферам.

Слухов и разговоров различного уровня правдивости вокруг «Ньюкасла» очень много. Собрали самые реалистичные.

Возвращение Триппьера в Англию, аренда защитника «Тоттенхэма»

Первое, на что обращаешь внимание, глядя на результаты «Ньюкасла» — количество пропущенных голов. Клуб пропустил больше всех голов в этом сезоне АПЛ (41). За 2020-й «Ньюкасл» пропустил 79 голов и повторил антирекорд «Норвича», который был установлен 27 лет назад. Особенно показательными оказались три последние матча – «Лестеру», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» «Ньюкасл» проиграл с общим счётом 1:11.

Поэтому вполне логично, что клуб стремится усилить защиту. И первый кандидат – Киран Триппьер. Еще летом Manchester Evening News писал о желании Триппьера вернуться в Англию, его активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». Сделка не состоялась, но желание Триппьера вернуться в Англию осталось. По информации ESPN, «Атлетико» не против расстаться с ним, но на своих условиях – более € 20 млн. «Ньюкасл» готов заплатить больше, да ещё и дать Триппьеру самую большую зарплату в истории клуба — £ 150 000 в неделю.

Фото: Getty Images

От этого перехода выиграют все стороны. «Атлетико» получит хорошие деньги за игрока, который не скрывает своего желания уйти. Триппьеру 31 год, и вряд ли спустя год-два получится заработать на нём больше. «Ньюкасл» получает исполнителя с опытом выступлений в АПЛ, которому не понадобится время на адаптацию.

Единственный нюанс – с ноября Триппьер не выходит на поле из-за травмы ключицы. Выходит, что «Ньюкаслу» придется ждать, пока он наберёт форму, а ведь каждый оставшийся матч для клуба крайне важен.

Еще один кандидат на усиление защиты – Джо Родон из «Тоттенхэма». В этом сезоне он провёл всего шесть матчей, четыре из которых – в Лиге конференций. Речь идёт об аренде до конца сезона. Пусть Родон далеко не самый выдающийся исполнитель на своей позиции, но у него имеется опыт выступлений в АПЛ, и Хау сразу сможет на него рассчитывать.

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Также «Ньюкаслу» приписывают интерес к защитникам «ПСЖ» и «Барселоны». Из «ПСЖ» стремится уйти Лейвин Курзава, а «Барселона» хочет продать Самуэля Юмтити. Но тут нет конкретики – сколько за него хотят выручить клубы, сколько готов платить «Ньюкасл». Французская и испанская пресса упоминает «Ньюкасл» лишь в свете того, что клуб ищет усиление в оборону.

Неудачные попытки по усилению полузащиты

Серьёзные разговоры о новичках не касаются только одной линии – вратарской. Во все остальные новые боссы «Ньюкасла» подыскивают усиление. Клуб уже оступился в поисках нового полузащитника. «Манчестер Сити» отказал «Ньюкаслу» в аренде 19-летнего Коула Палмера, который в текущем сезоне АПЛ сыграл четыре матча. На него рассчитывает Пеп Гвардиола.

Фото: instagram.com/lucaspaqueta

Ещё одна неудача – Лукас Пакета из «Лиона». По информации Le10Sport, «Ньюкасл» предлагал за него € 40 млн, а самому Пакета обещал € 10 млн – в два раза больше, чем он зарабатывает сейчас. «Лион» не был против сделки, если сумма компенсации увеличилась, но против перехода оказался Пакета. Он остался во Франции, где его всё устраивает.

Палмер и Пакета – атакующие полузащитники, но в планах «Ньюкасла» подписать исполнителей оборонительного типа в эту линию. В частности, инсайдер Николо Скира приписывает клубу интерес к хавбеку «Шеффилд Юнайтед» Сандеру Берге. Тот сейчас выступает в Чемпионшипе, но имеет опыт игры в АПЛ. Правда, не совсем успешный – в прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» бесславно вылетел из АПЛ.

Есть кандидаты и на усиление атаки, но Хау не нужны Дембеле и Коутиньо

За 18 матчей чемпионата «Ньюкасл» забил 18 голов. Меньше только у «Брайтона» (16), «Бёрнли» (14), «Вулверхэмптона» (13) и «Норвича» (8). Шесть голов забил Каллум Уилсон, три – Аллан Сент-Максимен, а помимо них, нет ни одного игрока, который забил бы больше одного раза. Поэтому желание «Ньюкасла» усилить атаку вполне естественное.

Но при этом Хау не нуждается в звёздном усилении. Он отказался от идеи подписания Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле. Хау не нужны исполнители с высокой зарплатой и капризным характером. Поэтому «Ньюкасл» рассматривает варианты поскромнее. Sky Sports приписал интерес клуба к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, который в 26 матчах этого сезона забил 10 голов. Хоть у «Ньюкасла» и есть Уилсон, в клубе хотят создать для него здоровую конкуренцию. Да и от травм никто не застрахован – в прошлом сезоне Уилсон пропустил семь матчей в период с февраля по апрель, что едва не стоило клубу вылета из АПЛ.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Альтернатива Азмуну – Одион Игало. У него приличный опыт выступлений в АПЛ: 100 матчей и 40 голов в составе «Уотфорда» во всех турнирах. В 2020-м Игало возвращался в Англию и год провёл в «Манчестер Юнайтед». Основным не был, но в 23 матчах забил пять голов. Сейчас Игало выступает за «Аль-Шабаб», за который в 13 матчах забил 9 голов.

Как пишут инсайдеры The Athletic, которые специализируются на «Ньюкасле», клуб ориентируется на тех игроков, чьи контракты истекают летом 2022-го. Сейчас клубу сложно завлечь новичков рассказами о больших перспективах: «Ньюкасл» рискует оказаться в Чемпионшипе. Подкупает то, что клуб не разбрасывается свалившимися деньгами, а подходит к поиску усиления обдуманно. Если Хау получит свежую силу на все необходимые позиции, то шансы «Ньюкасла» на спасение только повысятся.

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