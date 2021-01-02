«С «Зенитом» в АПЛ многим пришлось бы тяжело». Интервью с Жоржиньо

Знаете это чувство, когда ваша шутка не заходит? Я решил начать разговор с Жоржиньо с вопроса: «Вы ещё и во время интервью делаете паузы – перед тем как ответить?» Но хавбек «Челси» не считал аналогию с его фирменной манерой бить пенальти и ответил: «Да, могу делать паузы. Так нужно для записи?» Пришлось пояснить, что паузы всё-таки не требуются, а начали мы всё равно с темы пенальти.

Журналист «Чемпионата» сделал интервью для «Okko Спорт», которое мы публикуем на нашем сайте. Другие интервью с футболистами АПЛ доступны подписчикам сервиса.

– Вы забили рекордные 10 пенальти в АПЛ за год. Расскажите, как вообще появилась ваша манера исполнять пенальти?

– Появилась в качестве шутки, если честно. Это ещё в «Наполи» началось. После тренировки мы прикалывались, били пенальти… Я тогда остался с центральным защитником Энрике, и мы на спор били по воротам. По три удара – сначала он вставал в раму, потом – я. Кто из нас сможет отстоять, а кто забьёт. Вот тогда я и попробовал ударить таким образом. Получилось, и я подумал: «Опа! А это ведь срабатывает». Затем я уже практиковался на вратарях во время занятий. Тренировал-тренировал-тренировал и перенёс на игру. Ну и вроде получается, как мне кажется.

– Как вы решаете, когда исполняете пенальти в своей фирменной манере, а когда – обычным образом?

– Этого я вам не расскажу, ха-ха!

– Хорошо. Тогда скажите, кому бы могли доверить в «Челси» пенальти? Ну если у вас будет травма или по каким-то ещё причинам не сможете бить сами.

– У «Челси» есть отличные исполнители пенальти. Например, Лукаку, Рис Джеймс, Кай Хаверц. Они могут отлично пробить.

– Согласно «Золотому мячу», вы лучший игрок 2021 года из АПЛ. Согласны с такой оценкой?

– Это не ко мне всё-таки. Да, у меня получился отличный год, но то, как я играл – это не я один. К этому удалось прийти благодаря партнёрам, тренерскому штабу, медицинскому штабу и всем остальным, кто помогал. Футбол – коллективная штука. Один я бы точно ничего не добился. И это так же, как с моей позицией в полузащите, где я получаю и отдаю пасы. Мы вместе продвигаемся. Многие вещи сложились правильно, чтобы получился результат.

– А кто, по-вашему, три лучших игрока 2021 года?

– Я не помню, за кого голосовал.

– Серьёзно?

– Да, я действительно не помню. Честно. Мне кажется, я выбрал Де Брёйне, Канте и, наверное, Левандовского.

«Часто передачи назад — это более эффективное решение»

– Насколько ваша игра зависит от напарника по центру поля? Как она меняется при Канте, а как при Ковачиче?

– Нет такого, чтобы мне с кем-то нравилось больше. У всех своя манера, которая по-своему полезна. Канте, понятно, много бегает, много поля покрывает. Он проделывает огромную работу при обороне. А когда рядом с тобой Ковачич с отличной техникой, он может пронести мяч и помочь с конструкцией игры. Короче, у каждого своя характеристика. Тут точно нет такого, что кто-то лучше или хуже. Только особенности каждого, которые помогают в конкретный момент.

– А как менялась ваша игра при Сарри, Лэмпарде и Тухеле?

– Тут тоже у каждого свой стиль и свои требования, как команда должна выглядеть. Я научился многому у каждого из них. Эти знания навсегда останутся со мной. С Сарри всё больше строилось на передачах, коротких пасах. С Лэмпардом игра была более прямой по направлению. Больше внимания к физике. С Томасом у нас качественная игра, которую мы смешиваем. Выходим и короткими передачами, и диагоналями, и длинными забросами иногда. Я стараюсь понять и адаптироваться под требования тренеров, чтобы быть полезным для команды.

– В этом году у вас случались результативные ошибки. Не просил ли вас Тухель реже отдавать пасы назад?

– Это не из разряда просьб. Тут вопрос ситуации в игре. Я не знаю, понимаете ли вы, какое может быть давление. Когда оно приходит, то не получится сыграть вперёд. Ты просто обязан сыграть назад. Зависит, откуда приходит мяч, откуда идёт давление, как расположен твой корпус. Это вопрос, который приходится решать каждый раз в игре. Ни один тренер не станет просить играть назад. Ни один. Все просят играть вперёд, потому что там чужие ворота. Дело всегда в расположении соперников, направлении мяча, увиденном раньше – много факторов, чтобы понять: играть ли вперёд, вбок или назад. Часто передачи назад – это более эффективное решение, потому что передача вперёд приведёт к потере мяча. Полезнее будет отдать назад, чтобы следующий сыграл вперёд, но об этом нужно подумать заранее. Вот вы задаёте этот вопрос, но не знаете этого. Вы хотите, чтобы мяч шёл вперёд.

«Абрамович и Грановская? Как правило, мы видимся по хорошим поводам»

– Декабрь получился непростым для «Челси», но вы по-прежнему ощущаете себя в гонке за титул?

– В каждом сезоне есть такой период, когда команда сталкивается с трудностями. Когда этот момент наступает, то весь вопрос в том, как ты справляешься с проблемами. Если ты готов к этому, если коллектив един, то проще выправить ситуацию и пойти наверх. Так что в таких случаях остаётся только усердно работать, поддерживать друг друга, сохранять позитивную энергию среди нас. Так преодолеваешь этот спад и идёшь снова наверх. Ну а если ты создаёшь проблемы в раздевалке, не веришь в то, что делаешь, не веришь в футбол, который приносил результат, то в таком случае сложнее выправить ситуацию.

– Раз уж мы из России, то я обязан вас спросить о вещах, связанных с Россией. Вы когда-нибудь общались с Романом Абрамовичем и Мариной Грановской?

– Да, мы встречались. Не получается их видеть постоянно, но, как правило, когда мы видимся, то это хорошие поводы.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

– Вы не так давно играли против «Зенита». Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?

– Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись, «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.

– Последний вопрос. Что это была за история, когда вы сначала заболели ковидом, а потом выяснилось, что тест был ложноположительный? Каково вам было?

– Ситуация немножко сумасшедшая и немножко странная. Есть правила. Я должен был в одиночестве проводить день рождения, Рождество и Новый год. Изолировавшись. Всё это было капельку безумно, но главное, что со мной всё в порядке, со здоровьем нет проблем, а с остальным я просто смирюсь.

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