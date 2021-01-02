Как игроки «Спартака» встретили Новый год

Новый год – семейный праздник. Многие футболисты «Спартака» встретили его дома вместе с родными и самыми близкими. Вот фотографии и новогодние эмоции от спартаковцев в «Инстаграме».

Александр Соболев выложил подборку красивых семейных снимков. Морозов сибиряк не боится.

«Дорогие друзья, близкие, болельщики! Поздравляю вас от всего сердца с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесёт много ярких событий, счастливых моментов и приятных эмоций! Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким! Пусть самые любимые и родные будут рядом! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в канун Нового года», – написал Соболев.

У Романа Зобнина дома тоже очень уютно. Ёлка, праздничные свечи, подарки для детей: всё как полагается. «Семья – это самое важное», – призналась в новогоднем пожелании Зобниных жена полузащитника.

Самуэль Жиго счастлив видеть сына, по которому так скучает в Москве. Француз поздравляет всех с наступлением 2022-го. А своего ребёнка – ещё и с днём рождения.

У Джордана Ларссона год с точки зрения футбольных успехов вышел неоднозначным. Но швед тоже доволен, ведь он получил «величайший подарок» – сына Джейсона. Ещё одно милое семейное фото в этой подборке: нападающий «Спартака» желает всем здоровья и счастья в 2022-м.

Александр Максименко улыбается – приятно видеть! Голкиперу «Спартака» пора забыть кошмар первой части сезона, перезагрузиться и попытаться вернуть себе место в основе. У Максименко вся карьера впереди: что такое 23 года для вратаря?

Алекс Крал пока ещё принадлежит «Спартаку», но выступает за «Вест Хэм» на правах аренды. В АПЛ полузащитник дебютировал за «молотобойцев» только 28 декабря. Но, судя по всему, чех очень хочет, чтобы английский клуб выкупил его контракт: Крал выложил на Новый год свою фотографию в форме «Вест Хэма».

«Ну, за всё хорошее!» – примерно такое пожелание оставил Виктор Мозес. Где он и чем занят – догадайтесь сами.

Илья Гапонов сделал снимок на актуальную тему в тёплых краях – с кокосом в руке. Но защитник, по его словам, к Новому году вернулся в Россию. «Это я был на море, а сейчас уже дома, оливье ем», – рассказал Гапонов.

Михаил Игнатов наряжал ёлку. А может, просто выбрал момент для лучшей праздничной фотографии. Полузащитник напомнил подписчикам: в новогоднюю ночь нужно загадать желание.

Дмитрий Маркитесов, на счету которого пока всего 10 матчей за «Спартак» (в этом сезоне он только попадал в запас первой команды), тоже сфотографировался у ёлки. Молодой полузащитник «врывается в новый год с новыми целями». Может, закрепится в основе при Паоло Ваноли?

Теперь уже экс-полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, перешедший на днях в «Рубин», выложил на Новый год своё детское фото в футболке красно-белых и красиво попрощался с любимой командой:

«Я в Спартаке с 8 лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнёрам по команде за всё! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг», – написал Ломовицкий.

БОНУС

Если вам интересно, в каком настроении сейчас находится бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория, то вот предновогодний снимок 51-летнего специалиста – на фоне ёлки. Правда, сделал он его ещё на Рождество. Португалец пожелал всем в праздничные дни любви, позитива, солидарности, единства, здоровья и счастья.

За яркую Лигу Европы болельщики «Спартака» будут вспоминать Виторию добрым словом.