Главные враги Лионеля Месси в футболе
С кем не сложились отношения у суперзвёздного футболиста «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Пеле
Пеле никогда не стеснялся критически высказываться об аргентинце. Он не раз заявлял, что Марадона лучше Месси. Более того, Пеле сказал, что ставит Круиффа и Беккенбауэра выше Месси как игроков.
Пеле считает, что у Месси есть только одно достоинство на футбольном поле: его левая нога. Причины неприязни бразильца к аргентинцу неизвестны. Возможно, дело в банальной зависти.
Альваро Арбелоа
После одного из «эль класико» Месси встретил Арбелоа на автостоянке и назвал его «глупым». Конечно, это не понравилось экс-защитнику «Реала».
«Мне не нравился Месси тогда, не нравится он и сейчас. Надеюсь, он скоро завершит карьеру. Отсчитываю дни!» — сказал завершивший карьеру испанец.
Кристиан Тельо
Уход Тельо из «Барселоны» обусловили натянутые отношения с Месси. Сейчас Кристиан играет за «Бетис».
«Что ты делаешь? Ты ничего не значишь. Ты здесь только для того, чтобы отдать мне мяч», — сказал Лео в адрес Тельо во время одного из матчей Примеры.
Николас Бурдиссо
В раздевалке сборной Аргентины произошла драка в 2011 году. Бурдиссо был недоволен игрой Месси на Кубке Америки и требовал от Лео большего. Серхио Агуэро пришлось разнимать партнёров по команде.
После Кубка Америки 2011 года Бурдиссо больше не играл за сборную Аргентины.
Мауро Икарди
Икарди почти не играл за сборную Аргентины — всего 8 матчей с 2013 года. По данным СМИ, Месси не хочет видеть Мауро в команде из-за его отношений с Вандой Нарой — экс-женой Макси Лопеса, друга Лео.
Пути Месси и Икарди пересеклись в «ПСЖ» в межсезонье-2021, но, похоже, ненадолго. Мауро должен перейти в «Ювентус» на правах аренды, пробыв одноклубником Лионеля всего несколько месяцев.
Главные враги Лионеля Месси в футболе
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