Агуэро, Манджукич и ещё много топов, которые завершили карьеру в 2021 году

Современные методы восстановления позволяют продлить карьеру до 38-40 лет. Но получается это сделать далеко не у всех. В 2021-м карьеру завершили победили Лиги чемпионов, финалисты чемпионатов мира и Европы – у каждого из них своя история, но по многим болельщики наверняка будут скучать.

«Чемпионат» собрал 10 футболистов из Европы, России и Украины, которые точно будут вызывать у вас тёплые воспоминания.

Серхио Агуэро, 33 года (последний клуб — «Барселона»)

Фото: Getty Images

Самый грустный уход года оформил аргентинский нападающий. Он приходил в «Барсу» свободным агентом, чтобы осуществить мечту всей карьеры: сыграть за одну команду вместе с близким другом Лео Месси. Но очень быстро разочаровался: Месси ушёл в «ПСЖ», а Кун пару месяцев готовился к дебюту за «Барсу». Впервые он вышел на поле только 17 октября, а 30-го провёл последний матч в карьере – с «Алавесом». В конце первого тайма игроку стало плохо, его заменили, а во время обследования обнаружили проблемы с сердцем. В декабре Агуэро объявил, что вынужден завершить карьеру профи в 33 года.

Клас-Ян Хунтелар, 38 лет («Шальке»)

Фото: instagram.com/klaasjanhuntelaar/

Те, кто редко следят за чемпионатом Германии, наверняка удивлены. Казалось, Хунтелар должен был закончить ещё несколько лет назад. Многие наверняка хорошо помнят, как «Реал» 12 лет назад платил за него «Аяксу» огромные деньги, как этот трансфер назвали провалом, – дальше у голландца был чуть более удачный период в «Милане», но проигранная конкуренция ветерану Филиппо Индзаги. И наконец переход в чемпионат Германии, где за 7 лет он смог раскрыться.

В 2017-м Хунтелар уехал доигрывать в Нидерланды, подписав контракт с «Аяксом». Но, видимо, ему так не хотелось заканчивать, что в 2021-м он вернулся в Бундеслигу, подписав контракт с «Шальке». Однако сыграл всего полгода. Дальше клуб не стал продлевать с ним соглашение, а голландец решил не превращать историю в скандал и тихо завершил карьеру.

Эсекьель Гарай, 34 года («Валенсия»)

Фото: instagram.com/ezequielgaray24

Финалист ЧМ-2014 и бывший игрок «Зенита» не выступал на профессиональном уровне с 2020 года, но официально о завершении карьеры объявил только прошлым летом. И всё из-за проблем со здоровьем. Полтора года назад он вёл сложные переговоры о продлении контракта с «Валенсией», но клуб предпочёл не рисковать, зная проблемы Гарая с суставами. После этого защитник взял паузу, планировал вылечиться и вернуться в один из испанских клубов. Прошёл год, полностью поправиться не удалось, как и подписать контракт с какой-либо командой. Тогда аргентинец решил закончить. Впрочем, даже к 34 годам ему будет что вспомнить, в том числе и матчи в РПЛ.

Арьен Роббен, 37 лет («Гронинген»)

Фото: Getty Images

Голландец из тех, кто завершал карьеру дважды. В 2019-м у него закончился контракт с «Баварией», и для себя он решил – продолжать не стоит. Куча трофеев из Германии, Нидерландов, Англии, Испании – что ещё нужно, чтобы спокойно уйти в другую жизнь? Роббен попробовал, но пауза получилось недолгой. Через год его бывший клуб «Гронинген» попросил Арьена помочь, тот согласился и подписал контракт на сезон. 7 матчей и 2 голевые передачи – наверняка от ветерана ждали большего. Дальше он решил себя не мучить и летом вновь завершил карьеру. На этот раз – навсегда.

Марио Манджукич, 35 лет («Милан»)

Фото: instagram.com/mariomandzukic

Тоже не самое очевидное решение. Казалось, Манджукич мог ещё 1-2 сезона поиграть в Азии или хотя бы в России. Тем более в РПЛ не так давно вроде бы действительно звали, но он отказался. И отправился в начале 2021 года помогать «Милану». Тем не менее вторым Златаном ему стать не удалось: редкие выходы на замену и логичное нежелание клуба оставлять игрока на новый сезон.

Марио не поехал доигрывать куда-то в восточные страны, написал трогательное письмо-прощание с футболом и в сентябре объявил, что завершает карьеру.

Александр Гацкан, 37 лет («Крылья Советов»)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Легенда «Ростова» не смог завершить карьеру в клубе, где отыграл 11 лет. В 2019-м он перешёл в «Крылья», которым помог вернуться в РПЛ. Но в этом году Гацкан решил, что достаточно. Более 300 матчей в чемпионате России уже довольно приличное достижение.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой… Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», – написал Гацкан в «Инстаграме».

После он вернулся в «Ростов» и стал тренером академии клуба.

Ведран Чорлука, 35 лет («Локомотив»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чорлука попал под изменение стратегии развития «Локо» и остался без нового контракта. Хотя Марко Николич сообщал, что хотел бы продления договора с защитником. Ещё сезон он точно помог бы команде. Тем не менее клуб предложил ветерану войти в тренерский штаб. Он согласился, но отработал всего месяц и потом покинул «Локомотив» по личным причинам. Вероятно, уже понимал, что Николич надолго не задержится. Зато Ведран остался в штабе сборной Хорватии. А возобновлять карьеру, вероятно, не планирует.

Сергей Рыжиков, 40 лет («Тамбов»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Голкипер до последнего старался помочь «Тамбову», однако бесконечные долги и скандалы всё-таки вынудили его покинуть клуб, не доиграв сезон до конца. Это случилось в апреле. После Рыжиков решил не искать новую команду и пойти в тренерство. Первым опытом мог быть клуб «Красава», но там он не проработал и двух месяцев. Потом Сергей вернулся в Казань и устроился в местную школу «Смена».

Кирилл Комбаров, 34 года («Арсенал»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кирилл уже в начале года перестал играть в футбол и переключился на менеджерскую работу — спортивным директором «Арсенала»-2. Интересно, что и его брат Дмитрий без команды с лета и, кажется, тоже близок к завершению карьеры, хотя он опроверг новость о том, что вешает бутсы на гвоздь.

Братья в любом случае будут ассоциироваться с игрой в «Динамо» или «Спартаке». На двоих у них почти 700 матчей в РПЛ, а у Дмитрия ещё и титул чемпиона страны. Кирилл же остался без трофеев.

Артём Милевский, 36 лет («Минай», Украина)

Фото: instagram.com/timi1010

После ухода из киевского «Динамо» в 2013-м у нападающего не получилось закрепиться ни в одном из чемпионатов. Хотя их было много: Турция, Хорватия, Румыния, Россия (поиграл в ФНЛ за приказавший долго жить «Тосно»), Беларусь, Венгрия. В декабре прошлого года Милевский подписал контракт с украинским «Минаем». До лета сыграл в 10 матчах, но не забил ни одного гола. И решил, что хватит.

В сентябре он объявил, что завершает карьеру. Теперь Милевский – блогер. Ведёт канал в YouTube и ходит в гости к коллегам. В том числе из России.