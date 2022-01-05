«Алкоголь стал сутью всего». Судьба 5 известных бразильцев ЦСКА

Истории Вагнера Лава и Даниэла Карвальо хорошо известны, но в ЦСКА были и другие бразильцы – менее легендарные, но более сумасшедшие.

Леонидас: первый бразилец в истории клуба

Сезоны 1996-1997: 13 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи



Первый легионер ЦСКА из дальнего зарубежья и первый бразилец в истории клуба приехал в Россию в 1996 году. Нашли таланта Леонид Трахтенберг, занимавший должность исполнительного директора, и тренер Александр Тарханов. В конце ноября 1995-го они полетели в Бразилию, где сходили на матч «Флуминенсе» — «Коринтианс» – там и приметили бразильца.



«В переходе Леонидаса нам помог Джулиано Бертолуччи: он тогда только начинал карьеру агента. Его папа — богатейший человек, владел заводами. Джулиано поработал на одном из заводов и решил — лучше буду агентом: там в офисе целый день, а тут свобода», – рассказывал Тарханов.

Контракт подписали быстро, дебюта тоже долго ждать не пришлось. Спустя три дня после медосмотра Леонидас вышел на замену в домашнем матче с «Уралмашем», сравнял счёт и спас ЦСКА от поражения.



«В Бразилии футбол на технику, у вас игра более атлетичная, – говорил он после первого матча. – У нас играют грубо, а здесь – ещё грязнее».

Фото: Neal Simpson/Getty Images

В команде его по-доброму прозвали Лёня. И чтобы не зазнавался, пихали на тренировках: с техничным игроком рубились, из-за чего он часто капризничал и засаживал обидчикам по ногам сзади. Постепенно всё пришло к тому, что с Леонидасом особо никто не контактировал. Да и сам он не стремился к общению: язык не учил и, по признанию бывших игроков, по базе ходил с короной на голове.



«Леонидас думал, что тут вообще никто в футбол не умеет играть, кроме него, – рассказывал переводчик Андрей Тарасов. – Когда он собственными глазами увидел, что в России есть и другие хорошие игроки, а он среди них не первый номер, — это открытие его обескуражило. Любой жёсткий контакт — и он начинал визжать и пищать».

На поле Леонидас был индивидуалистом: на уровне были и скорость, и техника, но на команду бразилец не играл – всё пытался забить сам. Выходило, правда, неплохо: в восьми матчах Премьер-лиги он забил пять голов, ещё один – в Кубке УЕФА, после чего ЦСКА прошёл квалификацию.



Однако из ЦСКА Леонидас ушёл спустя полгода. Причём чуть не оказался в «Спартаке»: Олег Романцев вроде бы его позвал, а затем сам же отказался от его кандидатуры, потому что футболист оказался капризным. Сначала бразилец заявил, что не полетит на сбор, потому что ему не дали контракт, потом согласился, но снова обиделся, что ему не дали форму. В конце концов Романцев вспылил: «Да пошел он [к чёрту]». Пусть в дубле тренируется».



Леонидас задержался в России, недолго поиграв в «Торпедо» и «Арсенале», а потом уехал. Всюду о нём сохранились яркие истории: как он постоянно ел сгущёнку на базе, заглядывался на юную теннисистку в Архангельском и дрался с 16-летней женой.



«Жили они как пауки в банке, – рассказывал переводчик Тарасов. – Она постоянно вспоминала, что он обещал ей небо в алмазах, а на всю Москву 1996 года – три супермаркета. Леонидасу подобрали очень хорошую квартиру у метро «Киевская», с евроремонтом и большим джакузи, но соседи мне стабильно звонили: «Приезжай успокаивать их».

Часть заработанных в России денег Леонидас по глупости потерял: без декларирования можно вывозить только $ 10 тыс., а он положил в чемодан все $ 40 тыс. На оставшиеся купил на родине животных: окончательно закончив с футболом в 29 лет, он решил стать скотоводом.

Леандро Самарони: первый «русский» бразилец

Сезоны 1996-1997: 17 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи



«Самарони и Леонидаса встречали как чемпионов мира, но они оказались разными людьми», – говорил бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин.



Леандро приехал с женой и сыном, быстро выучил русский и нашёл друзей – Мемчура и Бушманова. В отличие от Леонидаса, Самарони был командным игроком, не кичился своими умениями и всегда тянулся к одноклубникам.



Сергей Семак признавался, что сначала даже не верил, что Леандро бразилец – и внешне, и ментально он больше походил на русского. Особенно ярко это сходство проявилось в момент, когда Самарони чуть выпил, быстро опьянел и стал похож, по словам Валерия Минько, на героя «Иронии судьбы».

В 1997 году Александр Тарханов ушёл в «Торпедо», забрав с собой и игроков ЦСКА – Бушманова, Хохлова, Леонидаса и Самарони. Позже Леандро купил «Спартак», но там он провёл меньше года. После были «Арсенал», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек», где Самарони и закончил карьеру.



После он тренировал в Бразилии и работал с Зико в Узбекистане, занимался агентской деятельностью, а сейчас снова тренирует на родине.

Жо: самый выгодный трансфер

Сезоны 2006-2008: 78 матчей, 44 гола

Валерий Газзаев вручил скаутам Владимиру Салькову и Виктору Панченко задачу: искать рослого форварда. Отправились в Бразилию посмотреть на Фреда (будет играть в «Лионе» и сборной Бразилии), а понравился им Жо.

Молодой бразилец на тот момент уже проявил себя за «Коринтианс» и как раз собирался в Европу, а тут ещё и ЦСКА предложил хорошие деньги. Позднее Жо признавался, что согласился на поездку в Москву исключительно из-за жирного контракта.

В Россию он приехал в гипсе – за два месяца до трансфера в дерби с «Сан-Паулу» сломал голеностоп. Оправившись от травмы, Жо выдал фантастический отрезок из 22 мячей в РФПЛ…



А потом Жо подружился с Вагнером Лавом, у него началась весёлая жизнь: ночные клубы, вечеринки и тусовки с танцовщицами самбы. Бразилец начал хуже тренироваться, потому что на базу временами приезжал сразу после бессонной ночи.

«У Рамона и Жо были проблемы с алкоголем, – рассказывал бывший нападаюший ЦСКА Никита Бурмистров. – Они приезжали на базу с приличным перегаром, но на тот момент были в таком порядке, что это не мешало».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Начались травмы, форма стала ухудшаться, голов становилось всё меньше, и в 2008-м ЦСКА решил его продать – с тремя голами за сезон Жо забрал «Манчестер Сити» за рекордные по тем временем € 24 млн. Там статистика стала ещё хуже: 1 гол за 21 матч. «Сити» отдал бразильца в аренду в «Эвертон» и «Галатасарай», но там его результаты были не сильно лучше. Позднее издание The Telegraph признало трансфер Жо в Манчестер одним из худших в истории АПЛ.

В Бразилии, играя за «Атлетико Минейро», Жо тусовался уже с Роналдиньо и брал трофеи. Потом уехал в Эмираты, оттуда – в Китай. Там у него не сложилось.



«Идёшь в бар, потом случайно оказываешься ещё в каком-то заведении. Встречаешь там друзей и всю ночь пьёшь, пьёшь и пьёшь. Под утро я шёл дальше к кому-то из друзей. В какой-то момент я спохватился. Боже, что происходит со мной? Что я делаю? Почему я пью дома при жене? На два дня меня могло хватить, потом снова срывался. Вечеринки не были моим приоритетом. Мне нравилось выпивать дома. Алкоголь затмил другие интересы, он стал сутью всего», – рассказывал Жо.



Бразилец смог взять себя в руки: бросил пить, ударился в религию и вернулся к игре в футбол. Жо до сих пор бегает – в 2020-м его снова взял «Коринтианс». Там он дебютировал в большом футболе в возрасте 16 лет 3 месяцев и 29 дней, провёл 11 лет, а в 2017-м – ещё год.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рамон: тот, кто должен был стать лучше Кака

Сезон: 2007-2012, 35 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи



В 2007-м, когда Кака получил «Золотой мяч», Евгений Гинер гордо заявил: «Наш Рамон будет лучше Кака». Бразилец хорошо начал – забил гол «Спартаку» на Кубке Первого канала, но потом быстро сдулся: травмы и пропуски матчей привели к тому, что Валерий Газзаев в нём разочаровался. Когда Рамон это осознал, сильно взгрустнул – настолько, что поправился на 5 кг. Начались проблемы с алкоголем и даже с бандитами. И если первое Рамон опровергал, то второго не скрывал, заявляя, что выбрал Москву только ради денег.



«Он уже тогда думал, что всего добился, и не выкладывался на тренировках, – рассказывал Бурмистров. – Бразильцы вообще очень расслабленные, вальяжные, в отличие от пашущих русских».

Гинер был уверен, что сможет перевоспитать Рамона, но за 2,5 года у него так и не получилось этого сделать. Президент ЦСКА позже говорил, что у бразильца не было понятия «режим»: «Думаю, он закончил с футболом. Его приоритеты оказались иными. Талантливый футболист. Но многие такие талантливые заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где и как они играли. Он выбрал такой путь, это его право».



У Рамона в итоге всё сложилось грустно: умер приёмный отец, полнота уходила с трудом, а предложений от топовых клубов больше не было. Он до сих пор играет в Бразилии – в одной из команд из низших лиг.

Рикардо Жезус: самый большой провал Гинера

Сезоны 2008-2013: 16 матчей, 1 гол



«Вы скоро убедитесь, что он действительно хорош», – говорил Газзаев после объявления Жезуса. Главный тренер ЦСКА рассказывал журналистам, что в молодом бразильце увидели хорошие перспективы: форвард был рослый, техничный, быстрый, а ещё к тому моменту уже год как играл в России – забил 7 голов в 30 матчах за «Спартак-Нальчик».



Газзаев нахваливал Жезуса, потому что именно он убедил руководство, что тот ему нужен – селекционный отдел этот трансфер смущал. Но главный тренер стоял на своём и всё же получил желаемое. Жезус разочаровал в итоге всех: настолько, что Гинер признал его покупку своим главным селекционным провалом.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жезус любил громко слушать бразильскую музыку и скупать бутсы – их у него было штук 20 разных пар. Все переговоры вела за него жена: именно с ней обсуждали и варианты развития карьеры, и финансовые вопросы. Так как особых моментов за ЦСКА у Жезуса не было, клуб сделал нарезку из пары моментов и разослал агентам на Ближнем Востоке и Греции. Предложение поступило из греческого города Лариса – Рикардо забрали в аренду на полгода с правом выкупа. Греки были готовы его забрать, но их не устраивала сумма выкупа в $ 1 млн.

Договориться не удалось, и Жезус вернулся. А потом сам попросился в «Спартак-Нальчик» – туда его и отправили. После были аренды в клубы Бразилии, а продать его удалось только под завершение контракта – в мексиканский клуб высшего дивизиона с забавным названием, которое переводится как «Белые петухи из Керетаро». ЦСКА, по признанию бывшего главы селекционного отдела Антона Евменова, получил за него «совсем смешную по футбольным меркам сумму, на которую разве что можно было купить пару ящиков текилы». Но хорошей.