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РПЛ, сезон-2021/2022: зимняя пауза, главные задачи «Спартака»: сборы, Ваноли, трансферы

Главные задачи на зиму-2022. «Спартак»
Михаил Гончаров
Главные задачи на зиму-2022. «Спартак»
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Какие ещё трансферы стоит осуществить новому руководству и какие основные игровые проблемы важно решить Ваноли перед весной.

«Спартак» в очередной раз затеял масштабную перестройку прямо посреди сезона. В конце 2021-го в клубе сменились спортивный департамент и тренерский штаб, обновился состав. Значит, зимняя пауза у красно-белых окажется чрезвычайно насыщенной.

Если некоторые клубы, у которых есть устойчивый фундамент, могут сейчас позволить себе планомерную последовательную работу над ошибками, то Паоло Ваноли в «Спартаке» придётся всё перестраивать, исходя из сильных сторон состава, а также собственных игровых принципов и убеждений. Которые, кстати, для массовой аудитории пока остаются загадкой, ведь главным тренером итальянец не работал слишком долго.

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Трансферы на «вход»

Трансферную работу «Спартак» начал ещё в конце осени. Чётко прослеживалось стремление спортивного департамента облегчить жизнь для Ваноли и предоставить ему всех (или хотя бы большинство) футболистов к первому сбору. Чтобы итальянец с первых же дней чётко понимал, куда ему двигаться и на кого опираться при строительстве игровой модели.

На сегодняшний день у «Спартака» есть четыре официальных новичка: вратарь Илья Свинов из «Факела», универсальный фланговый игрок Даниил Хлусевич из «Арсенала», левый защитник Леон Классен из «Тироля», центрфорвард Шамар Николсон из «Шарлеруа». Также есть один «почти-официальный» — центральный полузащитник Данил Пруцев из «Крыльев Советов», которого должны объявить в ближайшее время, если, конечно, обойдётся без форс-мажора.

Очевидно, что этими приобретениями клуб пытается решить как минимум две задачи:

  1. омоложение состава и попытка строительства костяка на долгие годы. Самому старшему и заодно самому статусному перешедшему игроку – Николсону – 24 года, все остальные даже моложе (20-21);
  2. создание глубины, которой «Спартак» был напрочь лишён осенью. Витории приходилось крайне тяжело, игра на два фронта подразумевала травмы и дисквалификации. Было несколько периодов, когда у красно-белых выпадал весь центр поля, а в заключительном зимнем отрезке команда провела пару матчей и без чистых форвардов. Ваноли должно быть проще, особенно если обойдётся без массовых повреждений.

При этом, на мой взгляд, «Спартак» пока не решил ещё одну важную задачу – повышение уровня основного состава. Из свершившихся трансферов этому требованию соответствует разве что Николсон, да и он взят не на самую проблемную позицию. На сегодня красно-белые всё ещё остаются без мощной фигуры в центре поля (приоритет для усиления). Также у команды нет классного правого защитника для системы 4-Х-Х (Кофрие ограничен в атаке, Рассказов уничтожен ошибками и давлением).

Если вдруг до конца февраля «Спартаку» удастся взять сильного игрока в середину, это станет безусловным шагом вперёд. Если нет, то на первый план выйдут тренерские умения Ваноли – нужно будет развивать имеющихся футболистов и скрывать их недостатки в рамках системы.

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Трансферы «на выход»

Первую продажу «Спартак» уже осуществил: в Казань за солидную сумму в € 1,5 млн отправился Александр Ломовицкий. Учитывая, что Айртону на левом фланге обороны уже найден новый дублёр Классен (причём более профильный), а на родном правом фланге атаки Ломовицкий, вероятно, вообще не был бы востребован (конкуренция + неизвестно, в какую схему вообще будет играть Ваноли. Вдруг в 3-5-2?), решение красно-белых видится рациональным. Ломовицкому важно играть и развиваться, а не бесконечно ждать следующего шанса.

Кто должен уехать ещё? Очевидно, что один из легионеров, так как нужно заявлять Николсона, а иностранцев у «Спартака» осенью было восемь. Первый кандидат на выход – Хендрикс, не сумевший проявить себя ни при Тедеско, ни при Витории. Хотя вероятны и альтернативные сценарии. Если появится хорошее предложение по тому же Ларссону, то стоит его рассмотреть – в линии атаки может образоваться чрезмерная конкуренция – 4,5 игрока на одну или две позиции (Николсон, Понсе, Соболев, Ларссон и Игнатов, которому комфортно играть в оттяжке).

Другие задачи – сохранение Жиго (один из немногих, чей уровень соответствует еврокубкам), трудоустройство Кутепова (хватит уже мучить друг друга), внимательное изучение дальнейших перспектив Мелкадзе и Рассказова.

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Футбольные задачи

Задача, стоящая перед Ваноли, формулируется очень просто: нужно построить боеспособную команду, готовую в краткие сроки исправить ситуацию в РПЛ, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы. И есть ещё Кубок России – путь «Спартака» в нём начнётся только весной. Важно понимать, что времени у Ваноли не так уж и много, красно-белые должны выйти близко к пику уже к концу февраля. Старт у итальянца зубодробительный: сначала дерби с ЦСКА, потом друг за другом – «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив», а ещё в марте же уместятся старт в Кубке России (с «Кубанью») и две игры 1/8 финала Лиги Европы.

За два месяца Ваноли должен:

  1. найти оптимальную игровую модель для имеющегося состава. Со стороны кажется, что это, скорее, будет 3-5-2 или 3-4-3 (3-4-2-1), поскольку сильного правого защитника для игры в 4-4-2 или 4-3-3 всё ещё нет. Зато есть Кофрие как внешний центральный в тройке и Мозес как латераль, плюс возросла конкуренция в центре нападения. Не забываем и про долгий период работы Ваноли с Антонио Конте;
  2. адаптировать и встроить в игровую модель Николсона. Статусный трансфер должен начать приносить пользу сразу же – это снизит давление на спортивный департамент со стороны болельщиков. Интересно, возможен ли вариант, в котором Николсон и Соболев будут играть вместе;
  3. найти баланс в середине. Если сильный центральный хавбек всё же не приедет, то важно определить сочетания из имеющихся игроков, при которых центральная ось будет одновременно и креативна, и мобильна, и устойчива в оборонительной фазе и переходах;
  4. реабилитировать Промеса и Ларссона (если последний вдруг не будет продан). Осенью оба иностранца были обузой для «Спартака». Если получится вернуть им оптимальный уровень, возможности команды в атаке станут гораздо круче.

Заметно, что, в отличие от предыдущего этапа, в новых реалиях тренер получает поддержку от руководства. Но на одной голой поддержке далеко всё равно не уехать – потребуется очень качественная работа от самого Ваноли. У него под рукой далеко не сильнейший состав в России, зато нужно построить сильнейшую (или хотя бы одну из) команду в России.

Иначе «Спартак» в скором будущем может в очередной раз утонуть в реформах.

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