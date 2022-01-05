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Трансферы футбола в Европе: зимнее окно сезона-2021/2022 — Торрес, Миколенко, Вандерсон, Манолас, Рафинья и другие

10 самых интересных состоявшихся трансферов зимы. «Барса» в долгах, но много тратит!
Анатолий Романов
10 самых интересных трансферов зимы
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Изучаем трансферы, состоявшиеся после открытия зимнего окна в Европе. Пока интересных переходов не так много – самые мощные «бомбы» взорвутся на январском рынке позже. Впрочем, «Барселона» уже совершила одну дорогую покупку. И это на фоне серьёзных финансовых проблем и долгов! С неё и начнём обзор первых трансферов 2022 года.

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Ферран Торрес, из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Президент «Барсы» Жоан Лапорта максимально поддерживает Хави в первые месяцы его работы с командой. В том числе трансферами. Каталонский клуб договорился о приобретении Торреса за € 55 млн плюс € 10 млн бонусами. Молодой тренер доволен, ведь Ферран способен закрыть сразу три позиции в атаке. Правда, есть и три проблемы. Во-первых, чтобы зарегистрировать новичка, нужно решить вопрос с потолком зарплат (очевидно, от кого-то избавиться). Во-вторых, Торрес залечивает травму и попутно заразился коронавирусом. Кроме того, приходом конкурента разочарован Усман Дембеле, который тянет с продлением истекающего летом контракта.

Виталий Миколенко, из «Динамо» Киев в «Эвертон»

Ещё один украинский игрок уехал в Европу. Миколенко перешёл в «Эвертон» за впечатляющую для левого защитника сумму – € 23,5 млн. В «Динамо» должны быть довольны трансфером своего воспитанника, а вот по поводу перспектив Виталия заиграть в АПЛ, честно говоря, остаются сомнения. «Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда всё согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал ещё с ними, потом ещё сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно», – признался Миколенко в интервью для официального сайта киевлян.

Рикардо Пепи, из «Далласа» в «Аугсбург»

Фото: Stefan Puchner/Getty Images

Третий пока по стоимости зимний трансфер – покупка «Аугсбургом» игрока, о котором вы вряд ли что-то слышали. За 18-летнего парня из МЛС 15-й на данный момент клуб Германии выложил целых $ 18 млн (по данным Transfermarkt)! Но говорят, что форвард «Далласа» того стоит. Это рослый, быстрый, подвижный и универсальный игрок атаки. В последнем сезоне МЛС забил 13 голов за 31 матч, успешно дебютировал за сборную США (3+3 в семи играх). В общем, у «Аугсбурга» есть хорошие шансы перепродать Пепи в будущем значительно дороже.

Жонатан Иконе, из «Лилля» в «Фиорентину»

«Фиорентина» тоже усиливает атаку, забыв о борьбе за выживание и включившись в новом сезоне в борьбу за еврокубки. Правда, Иконе трудно назвать конкурентом Александра Кокорина за роль сменщика Душана Влаховича (конечно, если россиян и серб вообще останутся зимой игроками «фиалок»). Новичок из «Лилля» – правый вингер или дополнительная опция на позицию под нападающим. В составе «догов» Иконе не отличался сумасшедшей результативностью: 16+27 в 150 матчах. Тем не менее клуб из Флоренции заплатил за 23-летнего француза € 14 млн.

Вандерсон, из «Гремио» в «Монако»

В летнее окно, когда «Спартак» искал правого защитника, Вандерсон был целью московского клуба. Кажется, в шорт-листе красно-белых он стоял даже выше Гонсало Монтьеля. Но в конце концов «Спартак» не потянул трансфер 20-летнего бразильца. А вот «Монако» смог договориться о покупке Вандерсона за € 11 млн и подписал контракт на 5,5 лет. В Серии А молодой защитник сыграл за «Гремио» не так уж и много – 35 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Потенциально это хорошее приобретение для нового главного тренера монегасков Филиппа Клемана.

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Дэрил Дайк, из «Орландо» в «Вест Бромвич»

Фото: wba.co.uk

Трансфер нападающего из клуба МЛС в клуб Чемпионшипа вряд ли попал бы в фокус нашего внимания, если бы и в этом случае речь не шла о несостоявшемся игроке «Спартака». О переговорах московского клуба по Дайку писали в марте 2021-го. Тогда «Орландо» просил за форварда $ 20 млн, но сейчас его продали в «Вест Бромвич» за $ 9,5 млн. Любопытно, что Дэрил – кузен Эммануэля Эменике. Впечатляют его физические качества: Дайк при росте 188 см весит 100 кг. Но большая масса не мешает 21-летнему центрфорварду забивать: 20 голов в 41 матче за прошедший год.

Микаэль Кюизанс, из «Баварии» в «Венецию»

Центрхав «Баварии» был близок к переходу в ЦСКА в это окно. Писали, что чемпион Бундеслиги принял предложения армейцев и «Венеции» по трансферу Кюизанса, а в какой-то момент появилась информация, что именно московский клуб лидирует в борьбе за 22-летнего француза. Тем не менее Микаэль уехал в Италию. «Венеция» заплатит за центрального полузащитника € 4 млн. В «Баварии» конкурировать за место в основе Кюизансу было объективно сложно, хотя он забил два гола и отдал две голевые передачи в 13 матчах за первую команду мюнхенцев.

Костас Манолас, из «Наполи» в «Олимпиакос»

Манолас как-то неожиданно быстро сдал. Ещё, казалось бы, недавно грека называли одним из сильнейших центральных защитников Серии А, «Зенит» после назначения Роберто Манчини давал за него € 30 млн, а «Наполи» и вовсе выкупил у «Ромы» за € 36 млн. И тут вдруг возвращение в «Олимпиакос» всего за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Костас потерял место в основе «Наполи», да и повреждения стали преследовать его в последние годы. Манолас пропускал матчи. Но защитнику наверняка обидно в 30 лет менять топ-лигу на чемпионат Греции.

Брайан Бробби, из «РБ Лейпциг» в «Аякс»

Фото: Ben Gal/Getty Images

У Бробби довольно оригинальная трансферная история. В прошлом году нападающий не стал продлевать контракт с «Аяксом» и на правах свободного агента ушёл в «РБ Лейпциг». Немцы были очень довольны сделкой! Они бесплатно взяли талантливого игрока, чьи скоростно-силовые качества действительно впечатляли. Кто-то даже назвал голландца «новым Ромелу Лукаку». Брайан много забивал за молодёжку «Аякса», а в Германию отправился всего лишь после 19 матчей (6+2) за первую команду. Но уже через полгода «быки» отдают новичка обратно «Аяксу» в аренду. 19-летний форвард пока не тянет уровень «РБ Лейпциг»: 14 матчей (лишь два в основе), ноль голов и три голевые передачи. Не этого ждали от Бробби.

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Рафинья, из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад»

Воспитанник «Барселоны», сын Мазиньо и брат Тьяго Алькантары, пожалуй, не реализовал себя на сто процентов. Вот и в «ПСЖ» Рафинья оказался лишней фигурой. За полтора года в парижском клубе атакующий полузащитник отметился лишь семью голевыми передачами в 39 матчах. Теперь он возвращается в Испанию, где играл за «Барсу» и «Сельту». «Реал Сосьедад» арендовал Рафинью до конца нынешнего сезона. Очевидно, в «ПСЖ» будут только рады, если летом баски выкупят 28-летнего игрока, чей контракт действует до 30 июня 2023 года.

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