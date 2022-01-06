ЦСКА готовит трансферы сразу 3 игроков. Как обстоят дела с переговорами?

Российские клубы возвращаются к трансферным делам после новогоднего перерыва. Почти все активно ведут переговоры по новым игрокам. Особенно выделяется ЦСКА. Московский клуб хочет оформить сразу три перехода. Рассказываем о каждом.
Первым трансфером ЦСКА должен стать Хесус Медина. Он близок к подписанию контракта
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Хесус Медина ― парагвайский атакующий полузащитник «Нью-Йорк Сити», который играет на правом фланге. Эту позицию ЦСКА хотел усилить больше всего. Медину клуб подпишет на правах свободного агента. Его контракт с клубом МЛС истёк 31 декабря.
По нашей информации, с парагвайцем согласованы все детали будущей сделки. ЦСКА ожидает, что он пройдёт медосмотр перед переходом в ближайшие дни, после чего подпишет контракт. Зарплата новичка будет около € 1 млн в год. Изначально армейцы предлагали Медине оклад размером в € 650 тыс. в год, но игрок отклонил это предложение, поэтому клубу пришлось его улучшить.
ЦСКА ведёт переговоры о подписании опорника «Бордо». Но надо выиграть серьёзную конкуренцию
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Следующей целью москвичей является бразильский опорник Отавио. ЦСКА хочет укрепить центральную зону. Выбор клуба пал на полузащитника «Бордо». По словам наших источников, красно-синие уже контактировали с окружением игрока и в ближайшее время сделают ему предложение.
Контракт Отавио с французами заканчивается через полгода. ЦСКА планирует сначала договориться с самим бразильцем о переходе на правах свободного агента летом, а потом провести переговоры с «Бордо» о выкупе футболиста уже зимой. По нашей информации, французский клуб готов расстаться с игроком и очень хочет его продать. Полузащитника готовы отпустить за € 2,5 млн. Переговоры продолжаются. При этом ЦСКА нужно выиграть конкуренцию за хавбека у клубов Бразилии и Саудовской Аравии.
Клуб хочет подписать ещё одного атакующего полузащитника. Речь о Юсуфе Языджи
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Самые сложные переговоры ЦСКА ведёт по центральному атакующему полузащитнику Языджи. Турок выступает за другую французскую команду – «Лилль». По нашей информации, московский клуб очень активно пытается договориться о трансфере. Самый вероятный формат сделки – аренда с правом выкупа.
Главная сложность – в желании самого Языджи. Турецкий полузащитник не особо хочет переезжать в Россию. ЦСКА всеми силами старается изменить решение хавбека. Сам Юсуф хотел бы продолжить карьеру в Германии, но наибольший интерес к нему пока проявляет только российский клуб. Шансы на осуществление сделки у армейцев ещё есть.
- 6 января 2022
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