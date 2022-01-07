Главные задачи на зиму-2022. «Динамо»

В первой части сезона РПЛ «Динамо» стало командой-сенсацией. Бело-голубые ощутимо выросли под руководством Сандро Шварца, на дистанции показали едва ли не самую современную и агрессивную игровую модель. Отличительными чертами «Динамо» были интенсивный прессинг, быстрые вертикальные атаки, классная работа на стандартах и, конечно же, бурный прогресс большинства молодых игроков.

В декабрьских интервью Шварц, получая вопросы про турнирные задачи, дипломатично уходил от прямых ответов – и тем более не декларировал обязательную борьбу за золото. Но все мы понимаем, что сегодняшнее «Динамо» непременно попробует хотя бы навязать интригу до самого конца. У него для этого есть многое: игровая модель, атмосфера внутри команды, смелость и задор молодых парней.

Главное – не растерять лучшие черты за зиму, а в некоторых моментах стать хотя бы чуточку сильнее.

Трансферы «на вход»

Для сегодняшнего этапа развития «Динамо» имеет достойный сбалансированный состав. С одной стороны, в команде нет статусных суперзвёзд, которые могли бы решать матчи в одиночку индивидуальным мастерством. С другой – не видно и откровенно проседающих позиций (если, конечно же, не вмешиваются травмы или дисквалификации).



Хотя в некоторых зонах «Динамо» всё же не помешает усиление.



Прежде всего речь о центре нападения. Здесь есть Тюкавин – яркий, подвижный, прессингующий, но пока нестабильный. Есть Грулёв – универсальный, мощный, прогрессирующий, но всё же приносящий наивысшую эффективность на фланге. Логично, что бело-голубые хотят усилить позицию и добавить в неё проверенного бомбардира.



Смущает, правда, фигура главного кандидата – Смолова. Фёдор, по нашей информации, очень близок к возвращению в родной клуб, стороны согласовывают детали контракта, а договорённость между «Динамо» и «Локомотивом» уже достигнута. Почему по поводу этого союза есть сомнения? Во-первых, «Динамо» должно понимать, что Смолов – футболист-звезда, который привык работать на свой статус, и иногда к нему непросто найти подход. Во-вторых, Смолов не очень системный – может распыляться и бегать в непредсказуемых зонах, терять мячи при выходе в атаку, выключаться из фазы прессинга. Но глупо спорить, что с точки зрения данных и бомбардирских качеств Фёдор – это суперфигура. Верим, что Шварц и спортивный департамент бело-голубых взвесили все риски.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторая позиция, куда можно присмотреть новичков — нижний опорник. Лучше даже найти универсала, способного сыграть и «шестёркой», и «восьмёркой», ведь когда у «Динамо» выпадают Моро и Шиманьски (особенно второй), структура сильно страдает, снижается как качество созидания, так и интенсивность прессинга.



При планировании трансферов руководству «Динамо» важно учесть, что осенью команда была такой крутой в том числе благодаря пойманной синергии. Сейчас важно не нарушить её появлением «чужеродных» фигур или перенасыщением основной обоймы. Да, клубу очень не помешают один-два статусных и реально сильных футболиста, но нужно очень вдумчиво подойти к каждому приобретению.

Трансферы «на выход»

Прежде всего стоит внимательно изучить перспективы Игбуна и Н’Жье. Оба легионера имеют мало игрового времени: у первого – 101 минута в сезоне и ноль результативных действий, у второго – 388 минут и одна голевая передача (причём победная в матче с «Краснодаром»). Хотя дело не только в ограниченной пользе на поле. Со стороны кажется, что Игбун и Н’Жье также не играют большой роли в строительстве коллектива и поддержании позитивной атмосферы внутри него.

Игбун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Поэтому если будут предложения, на них вполне можно ответить согласием. Тем более вот-вот должен вернуться Лесовой – и на флангах атаки образуется вполне здоровая конкуренция, по два футболиста на место. Или, возможно, получится взять на фланг ещё более яркую и системную фигуру, кто знает?



Также в обойме числится подзабытый фланговый защитник Морозов, но он осенью играл исключительно за «Динамо-2», его перспективы и так понятны. А вот Паршивлюка и Евгеньева, которые не всегда появляются на поле, лучше пока сохранить – они как раз занимают нишу в команде.

Футбольные вопросы

Чтобы навязать «Зениту» реальную борьбу за золото, «Динамо» должно стать сильнее в каждой фазе. Ведь кадровые возможности у соперника получше, поэтому Шварцу придётся брать командными взаимодействиями.

Нужно совершенствовать прессинг. Да, он у «Динамо» и так едва ли не самый крутой в РПЛ, но мы помним те же матчи с «Зенитом», когда высокое давление не работало. Нужно становиться сильнее в фазе позиционной атаки. Сейчас бело-голубые хороши своей вертикальностью и быстротой доставки мяча вперёд. Зато когда напротив глубоко посаженный низкий блок, им бывает непросто. Частные истории: продолжить адаптацию Макарова, заново вписать в состав возвращающихся после травм Лаксальта и Лесового, ещё раз задуматься над вратарским вопросом (не поплывёт ли Шунин снова? Его перепады слишком чувствительны). Конечно же, надо позаботиться о дальнейшем росте Грулёва, Захаряна, Тюкавина и Шиманьского. Именно эта четвёрка оказывает сильнейшее влияние на структуру в большинстве матчей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё «Динамо» важно обрести стабильность. Чтобы не было таких странных игр, какие случались, к примеру, с «Нижним Новгородом», «Ахматом» или «Крыльями». Чтобы не отпускались победные матчи, как было со «Спартаком». Понятно, что стабильность – это признак зрелой, сложившейся за годы команды, и требовать её сейчас от «Динамо» слишком рано.

Но если весной Шварцу удастся добавить к осеннему варианту хотя бы немного мощи и зрелости, его команда окажется способной действительно на многое.