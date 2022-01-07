Сразу два нападающих сборной России сменят клубы. Самые ожидаемые трансферы РПЛ

В ближайшие дни должны состояться несколько переходов с участием топ-клубов РПЛ. «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» готовят интересные трансферы. «Чемпионат» уже сообщал о них, а в этом материале мы суммируем имеющуюся информацию. Долго ждать официального подтверждения, скорее всего, не придётся.

О том, какие сделки уже были совершены в зимнее окно, мы писали тут:

«Зенит»

Первым новичком чемпионов России в 2022 году должен стать Иван Сергеев. О возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит» мы сообщили ещё 28 декабря. Тогда гендиректор клуба Александр Медведев подтвердил, что Сергеев прилетал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. После этого оставалось договориться по условиям с самарцами и самим игроком.

История как будто затягивается, но до выхода «Зенита» из отпуска наверняка разрешится. Петербургский клуб предложил нападающему трёхлетний контракт и, видимо, выплатит отступные за него – 180 млн рублей (то есть чуть более € 2 млн). Не факт, что 26-летний игрок «КС» – замена Артёму Дзюбе. В заявке «Зенита» всего два нападающих – Дзюба и Сердар Азмун, так что ещё один форвард команде точно не помешает. Даже если экс-капитан сборной России и иранец никуда не уйдут. У Ивана в РПЛ пока всего 18 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал пять голевых передач.

«Динамо»

Главный и, пожалуй, единственный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство в этом сезоне подпишет основного форварда сборной России. «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о переходе Фёдора Смолова и обсуждает контракт с 31-летним игроком. Как стало известно «Чемпионату», московский клуб предложил нападающему договор на 1,5 года с опцией продления ещё на сезон. Смолов ради перехода в «Динамо» готов пойти на понижение зарплаты. «Локо» отпускает Фёдора за символические деньги (в СМИ называлась сумма в 10 млн рублей).

Смолов возвращается туда, где начинал профессиональную карьеру. Интересная история. В ней вызывает вопросы только то, как приход нового нападающего скажется на перспективах талантливых Константина Тюкавина и Вячеслава Грулёва. За 2021 год Фёдор забил в РПЛ не намного больше их – 11 голов. У Грулёва было 9, у Тюкавина – 7.

ЦСКА

Руководство армейцев готовит несколько трансферов в зимнее окно. Судя по всему, под Алексея Березуцкого, а не Марко Николича или кого-то другого. Любопытно, что все потенциальные новички – полузащитники.

Атакующий хавбек / вингер Хесус Медина, ставший свободным агентом после ухода из «Нью-Йорк Сити», согласовал условия контракта с ЦСКА и должен подписать его после медосмотра. При этом 24-летний парагваец отклонил первое предложение московского клуба, так как его не устроила зарплата – € 650 тыс. в год. В конце концов стороны договорились, и соглашение будет рассчитано до лета 2025-го.

Опорный полузащитник «Бордо» Отавио тоже близок к переходу в ЦСКА. Летом у бразильца заканчивается контракт, и французский клуб готов продать 27-летнего игрока за небольшие деньги – € 2,5 млн. Теперь решение должен принять сам Отавио после переговоров с армейцами.

Хесус Медина Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Кроме того, ЦСКА сделал предложение центрхаву «Лилля» и сборной Турции Юсуфу Языджи. Представители игрока подтвердили интерес армейцев и не исключили, что их клиент переедет в Россию. Это может быть довольно дорогой трансфер: «Лилль» покупал Языджи за € 17,5 млн, а Transfermarkt оценивает сейчас турецкого полузащитника в € 15 млн. Хотя у Юсуфа в этом сезоне лишь 1+1 в 22 матчах (в основе – 6).

«Краснодар»

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, но на трансферных планах южан это, видимо, не отразится. Владелец «быков» Сергей Галицкий подчёркивал, что все вопросы по новичкам решает клуб. Впрочем, любой тренер первым делом наверняка попросил бы усилить центр обороны – слабое звено команды. И вскоре «Краснодар» может объявить о переходе защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо, который вместе с Халком стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».

Хуниор Алонсо Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Как утверждает Torcedores.com, 28-летний игрок принял предложение с зарплатой в размере € 2 млн в год, а бразильский клуб получит за Алонсо € 8-10 млн. Парагваец уже имеет опыт выступлений в Европе – за «Лилль» и «Сельту».

«Локомотив»

Железнодорожники отпускают не только Смолова, но и другого нападающего – Зе Луиша. По информации, имеющейся у «Чемпионата», клуб договорился с легионером из Кабо-Верде о расторжении контракта, действующего до лета 2023-го. Клуб единоразово выплатит Зе Луишу зарплату, которая полагается ему до июня 2022-го. Остальную часть денег форвард, получавший € 2,8 млн в год, решил не требовать. После закрытия летнего окна Зе Луиш был исключён из-за заявки «Локомотива» по причине перебора иностранцев, так что давно не выходил на поле.

В линию атаки «Локо» возьмёт как минимум одного новичка. Московский клуб уже фактически закрыл трансфер нападающего «Славии» Яна Кухты. За трансфер 24-летнего чеха заплатят € 5 млн, он подпишет четырёхлетний контракт.

Ян Кухта Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тем временем идут переговоры и по защитнику «Урала» Арсену Адамову. Напомним, с самим игроком москвичи давно договорились. Сейчас продолжается диалог между клубами. По нашим данным, загвоздка в графике выплат отступных, которые равны € 5 млн. Именно этот вопрос обсуждают стороны.

«Спартак»

Красно-белые приобретают полузащитника «Крыльев Советов» и молодёжной сборной России Данила Пруцева. О том, что 21-летний игрок близок к переходу в «Спартак», писали ещё две недели назад. Тем не менее московский и самарский клубы до сих пор не объявили о трансфере. Сообщалось, что «Спартак» может выплатить за Пруцева отступные в размере 75 млн рублей.

Данил – интересный молодой российский центрхав. Но его трансфер удивляет по той причине, что у красно-белых достаточно много игроков этого амплуа. Конкурентами Пруцева будут Роман Зобнин, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Йоррит Хендрикс и Михаил Игнатов. Вдобавок не исключено, что летом вернётся из аренды Алекс Крал. Прежде чем покупать новичка, наверное, нужно кого-то продать. Это важно и для соответствия лимиту на легионеров.

Возможно, уйдёт Хендрикс. В Турции пишут об интересе к голландцу «Антальяспора», за который играет Фёдор Кудряшов.