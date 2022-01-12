Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ — 2021/2022, Фёдор Смолов перешёл в «Динамо», подробности, сумма и контракт

Смолов будет получать в «Динамо» около € 2 млн. Подробности трансфера нападающего
Андрей Панков
Подробности перехода Смолова в «Динамо»
Комментарии
Почему в «Динамо» выбрали именно Фёдора? На сколько рассчитан контракт? Ответы на главные вопросы.

Клубы в России продолжают работать над трансферами. Первой громкой сделкой 2022-го внутри РПЛ стал переход Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». «Чемпионат» рассказывает подробности трансфера.

Зачем вообще «Динамо» Смолов

Московский клуб искал опытного форварда. Молодые Грулёв и Тюкавин хорошо себя проявляют, но в «Динамо» понимают, что команде необходим ещё один нападающий. Там выбрали Смолова – опытного игрока с российским паспортом. Инициаторами перехода выступили главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор клуба Желько Бувач. Да и сам игрок не против вернуться в клуб, где он начинал свою карьеру и впервые заявил о себе.

10 молодых футболистов РПЛ, мощно заявивших о себе в первой части сезона 10 молодых футболистов РПЛ, мощно заявивших о себе в первой части сезона

Важно, что «Локомотив» был готов легко расстаться с нападающим за символическую сумму. У Фёдора летом заканчивался контракт, а продлевать его клуб был не намерен. Во-первых, тяготила зарплата в € 3 млн, а во-вторых, Смолов не вписывался в будущее команды, которое видит руководство.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Зарплата Смолова и срок контракта

По нашей информации, договор Смолова с «Динамо» рассчитан на полтора года с опцией продления на ещё один сезон. Это условие стороны обсуждали между собой больше всего. Смолов хотел длительного соглашения, чтобы понимать, что клуб настроен серьёзно. Такая формула контракта в итоге устроила всех.

На футбольном рынке говорят, что новая зарплата Фёдора – около € 2 млн в год. «Локомотив» разгружает зарплатную ведомость, а «Динамо» получает опытного форварда, которого хотел главный тренер.

«Локомотив» уже оформил один трансфер, но на этом не остановится. Что ждать от клуба зимой «Локомотив» уже оформил один трансфер, но на этом не остановится. Что ждать от клуба зимой

Что касается суммы сделки, то из-за желания «Локо» сэкономить на зарплате игрока она будет иметь символическое значение. По информации «РБ Спорт», «Динамо» заплатит за игрока 10 млн рублей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022