Смолов будет получать в «Динамо» около € 2 млн. Подробности трансфера нападающего

Клубы в России продолжают работать над трансферами. Первой громкой сделкой 2022-го внутри РПЛ стал переход Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». «Чемпионат» рассказывает подробности трансфера.
Зачем вообще «Динамо» Смолов
Московский клуб искал опытного форварда. Молодые Грулёв и Тюкавин хорошо себя проявляют, но в «Динамо» понимают, что команде необходим ещё один нападающий. Там выбрали Смолова – опытного игрока с российским паспортом. Инициаторами перехода выступили главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор клуба Желько Бувач. Да и сам игрок не против вернуться в клуб, где он начинал свою карьеру и впервые заявил о себе.
Важно, что «Локомотив» был готов легко расстаться с нападающим за символическую сумму. У Фёдора летом заканчивался контракт, а продлевать его клуб был не намерен. Во-первых, тяготила зарплата в € 3 млн, а во-вторых, Смолов не вписывался в будущее команды, которое видит руководство.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Зарплата Смолова и срок контракта
По нашей информации, договор Смолова с «Динамо» рассчитан на полтора года с опцией продления на ещё один сезон. Это условие стороны обсуждали между собой больше всего. Смолов хотел длительного соглашения, чтобы понимать, что клуб настроен серьёзно. Такая формула контракта в итоге устроила всех.
На футбольном рынке говорят, что новая зарплата Фёдора – около € 2 млн в год. «Локомотив» разгружает зарплатную ведомость, а «Динамо» получает опытного форварда, которого хотел главный тренер.
Что касается суммы сделки, то из-за желания «Локо» сэкономить на зарплате игрока она будет иметь символическое значение. По информации «РБ Спорт», «Динамо» заплатит за игрока 10 млн рублей.
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