«Всё началось из-за Роналду». «МЮ» раскололся, а игроки не принимают нового тренера?

«Манчестер Юнайтед» залетел в 2022 год с серьёзными проблемами: вялый футбол и токсичная раздевалка. Ситуацию усложнили недавний карантин и плотный декабрьский график – команда просто не могла тренироваться. Перед матчем с «Бёрнли» Ральф Рангник пожаловался на это журналистам: «Любому тренеру необходимы тренировки, чтобы развивать футболистов. У меня их нет».

В соцсетях фанаты начали активно хейтить нового тренера уже после первого поражения – 3-го января «МЮ» дома отлетел от «Вулверхэмптона» 0:1.При этом немца назначили только 29 ноября. Тезисы следующие:

у Рангника недостаточно опыта, чтобы руководить звёздной командой;

его стиль сложный для внедрения посреди сезона в команду, где есть Криштиану Роналду;

русскоязычное комьюнити вдогонку накидывает про спорную работу немца в «Локомотиве».

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон частично соглашается: «Каждый говорил мне, что Рангник — тот самый, но он никогда не работал с игроками такого уровня. Это нормально, когда ты приходишь в клуб из низов и говоришь: «Я сделаю это». Игроки захотят этого достичь и будут тебя слушать. Но эти игроки и так на этом уровне. Теперь им нужен кто-нибудь особенный».

Параллельно развивается движение в поддержку Рангника. Позиция его сторонников не такая массовая, подкрепляется фактами:

Ральф выстроил два футбольных клуба с нуля и взрастил сразу несколько топовых специалистов (Тухель, Клопп, Нагельсман и другие);

игроки «МЮ» постоянно жалуются на тренеров — так было со всеми после Алекса Фергюсона. Исключение – Сульшер, но доставалось его помощнику Кирану Маккенне.

Патрис Эвра поддержал тренерский штаб и сместил вектор на футболистов: «Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках «Манчестер Юнайтед». Как же вам повезло играть за этот клуб! Так покажите же это нам. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед».

Понять сторонников Рангника можно: спустя месяц делать выводы о скиллах тренера – утопическая затея. Клопп потратил больше двух лет, чтобы подобрать нужный состав в «Ливерпуле». Юрген оставил только Ориги, Фирмино, Хендерсона и Милнера. Нельзя ждать, что «Юнайтед» будет организованно и чётко прессинговать спустя месяц.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

Раздевалка раскололась, звёзды не доверяют Рангнику

О внутренних проблемах после матча с «Вулверхэмптоном» открыто заявил Люк Шоу: «Мы были не на одной волне. Нам нужно выкладываться на 100%. У нас есть невероятно качественные игроки, но иногда этого недостаточно. Нам нужно действовать интенсивнее, агрессивнее, нужно больше мотивации».

На волну бомбового инфоповода моментально запрыгнули журналисты. Ниже – ключевые инсайды о проблемах внутри «Юнайтед».

Журналист Нил Кастис в эфире TalkSPORT: «Скучные тренировки Ральфа Рангника не зашли футболистам – некоторые из них потеряли страсть к игре. Они сразу же заявили руководству клуба, что назначение немца – ошибка. Вместо Ральфа команда ожидала Антонио Конте».

По информации ESPN, футболистов не впечатлил и опыт Рангника. Некоторым даже пришлось искать в интернете информацию о нём и его помощниках. Плюс несколько игроков оказались неприятно удивлены тренерским штабом немца — он притащил с собой специалистов, чей опыт работы ограничен только МЛС.

Достаётся и Роналду. По информации таблоида Daily Express, Гарри Магуайр, Мэйсон Гринвуд и Эдинсон Кавани недовольны, что Криштиану невозможно усадить на скамейку.

Донни ван де Бек, Дин Хендерсон и Эрик Бейи недовольны количеством игровой практики, поэтому рассматривают вариант ухода уже в январе.

Главный инсайд выдал The Telegraph: сразу 11 футболистов склоняются к уходу. В раздевалке низкий боевой дух, также есть ощущение, что команда топчется на месте в ожидании очередной перестройки.

По информации Daily Mail, футболисты «МЮ» разбились на несколько мелких групп: «Всё началось из-за Роналду – с приходом Криштиану португалоговорящие футболисты начали отдаляться от остальных членов команды. В эту группу, по словам журналистов, входят Роналду, Фернандеш, Дало, Фред и Теллес». The Mirror подтверждает этот инсайд: «Атмосфера действительно ужасная. Похоже, «Юнайтед» ждут огромные проблемы».

Всё тот же Mirror рассказывает про огромное влияние Роналду на клуб. Во-первых, Криштиану выдвинул ультиматум руководству: «Роналду покинет клуб, если следующий тренер ему не понравится», – заявляют журналисты. Во-вторых, Роналду хочет влиять на трансферы. Нападающий планирует перетащить на «Олд Траффорд» соотечественника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Добавляет остроты Фил Браун из talkSPORT: «Информацию сливают сами футболисты». Рангник при всей команде отчитал нескольких звёзд, что задело их самолюбие».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Кто будет разгребать ситуацию с разбитой раздевалкой?

По информации The Telegraph, исправлять ситуацию вызвали Майка Фелана – руководство считает его идеальным кандидатом. На днях Фелан два часа обсуждал с Рангником дальнейшие действия.

Фелан отлично знает этот состав, потому что был помощником у Сульшера. Плюс Майк Фелан тесно связан с клубом: на «Олд Траффорд» он с 1989-го, когда подписал контракт в качестве игрока, потом трудился в структуре «МЮ», а в итоге стал правой рукой Алекса Фергюсона.

Майкл Фелан Фото: Getty Images

Именно Фелан морально перезагружал футболистов «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018-го: «В команде могут быть различные группы, например, по языковому принципу. Чтобы их сплотить в единое целое, нужно долго и упорно работать. Иногда мы играем в игры, когда одна страна играет с другой, в зависимости от количества игроков, это позволяет устраивать разные челленджи», – говорил он.