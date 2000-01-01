Трансферные слухи недели
Обзор 10 возможных трансферов зимы. Бесконечная сага «Миранчук уходит» и попытки Марсьяля, Дембеле и Иско перезагрузить карьеру.
Антони Марсьяль «Манчестер Юнайтед» → «Барселона»
Нападающий готов уйти из «МЮ» зимой. «Барса» готова его забрать (и перезапустить), но только в аренду с правом выкупа.
Алексей Миранчук «Аталанта» → «Дженоа»
Из всех вариантов в Серии А, кажется, Миранчук ближе всего к «Дженоа». Во многом из-за персонального интереса Шевченко.
Аарон Рэмси «Ювентус» → «Ньюкасл»
Аллегри подтвердил, что Рэмси покинет «Ювентус». Осталось найти солидный вариант. Пока «Ньюкасл» выглядит наиболее подходящим.
Габриэл Барбоза «Фламенго» → «Зенит»
Бразилец очень интересен «Зениту» в свете возможного ухода и Азмуна, и Дзюбы. Но «Вест Хэм» тоже приценивается.
Лука Динь «Эвертон» → «Челси»
У защитника конфликт с Бенитесом, и теперь слева появился Миколенко. «Челси» не против арендовать Диня.
Бруно Гимарайнс «Лион» → «Арсенал»
Опорником интересуются сразу несколько клубов АПЛ, но впереди конкурентов «Арсенал».
Шарль Де Кетеларе «Брюгге» → «Лестер»
Талантливый 20-летний форвард готов покинуть «Брюгге», а «Лестер» хочет обновить линию атаки (всё-таки Варди уже 34).
Кшиштоф Пёнтек «Герта» → «Фиорентина»
Пёнтек был близок к возвращению в «Дженоа», пока карты не спутала «Фиорентина». Клуб экстренно ищет замену Влаховичу.
Мусса Дембеле «Барселона» → «Бавария»
Проблемный игрок всё ещё высоко ценится на рынке, но пока все клубы лишь присматриваются. «Бавария» в деле.
Иско «Реал» Мадрид → «Фиорентина»
Иско лишь 29 лет, и на лавке ему некомфортно. Даже если это лавка в «Реале». «Фио» — один из вариантов перезапустить карьеру.
Трансферные слухи недели
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