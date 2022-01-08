Главные задачи на зиму-2022. ЦСКА

Сколько трансферов нужно совершить для выхода на новый уровень? И что должен исправить Березуцкий, чтобы команда стала более цельной?

Несмотря на все объективные сложности, команда Алексея Березуцкого провела приличную первую часть сезона. Пусть у ЦСКА и не было искромётного стиля (да и вообще во многих матчах команда боролась и сражалась, а не играла в футбол), зато на выходе достигнут вполне достойный результат: 30 очков после 18 туров, 4-е место, всего-то «-1» от призовой тройки.

Понятно, что о чемпионстве говорить не приходится. Зато залезть в зону непрямого попадания в Лигу чемпионов теоретически можно. ЦСКА не помешали бы вообще любые еврокубки, ведь в текущем сезоне клуб их был лишён. А для возвращения туда нужно решить немало игровых и трансферных проблем.

И прежде всего – поскорее определиться, с каким главным тренером команда вступает в весну. Вроде бы странно рассуждать о смене Березуцкого, но прошлым летом мы похожую историю с Оличем уже проходили. Да и в декабре СМИ много писали о конкретном интересе руководства к фигуре Марко Николича.

Трансферы «на вход»

Не очень весёлая тенденция последних лет заключается в том, что болевые точки ЦСКА, несмотря на все старания, становятся хроническими. Формально каждый год клуб пытается их устранить, а фактически трансферы слишком часто оказываются спорными/неудачными/не закрывающими вопрос на 100 процентов. И проблемы просто переносятся на следующее трансферное окно.

Вот и сейчас сохраняются вопросы по кадровому наполнению.

1) Центр нападения. Бесспорно, Заболотный лучше, чем Гайч. И он даже более стабилен, чем постаревший Рондон (хотя это утверждение для многих дискуссионно). Но всё же Антон не самый сильный форвард для топ-клуба, он обеспечивает борьбу и движение, но заурядно завершает и не делает разницы. Пять голов за полгода – слишком скромный результат. ЦСКА не помешала бы более статусная и масштабная фигура.

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2) Левый фланг обороны. На нём стабильно выходят футболисты, которым чего-то не хватает. Щенников, Обляков, Зайнутдинов – варианты, которыми можно закрывать дырку. Но никто из них не имеет достаточно качеств для того, чтобы входить хотя бы в топ-5 в РПЛ на этой позиции.

3) Правый фланг атаки. Здесь вообще нет профильных игроков. Кучаев, выдавший здесь яркий отрезок при Гончаренко, сдулся и вернулся к изначальному уровню. Березуцкому осенью приходилось экспериментировать: либо ставить Чалова (пока – крайне неудачный перевод, который негативно сказался на развитии карьеры Фёдора), либо поднимать выше Марио Фернандеса.

4) Опорная зона. Мухин и Бохинен, пришедшие за последний год, — интересные футболисты с потенциалом. Однако стартовый отрезок текущего сезона и некоторые дальнейшие матчи (особенно с «Сочи» на выезде) показали, что центр поля ЦСКА защищает всё ещё плохо. И тот же Мухин слабо держит позицию, опирается на свою мобильность и жажду борьбы, поэтому его легко выдернуть из зоны.

Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5) Центр обороны. С количественной точки зрения всё вроде бы неплохо, а с качественной вопросов хватает. Хотя здесь ещё можно потерпеть до лета: Дивеев и Бийол в последнее время образовали неплохую связку, всё ещё есть надежды на отдачу от олимпийского чемпиона Бруно Фукса, плюс возвращается после тяжелой травмы Магнуссон. На крайний случай в обойме есть Васин и Набабкин.

6) Ещё после ухода Влашича чувствуется нехватка креативного игрока с уникальными качествами, который мог бы тащить в сложных ситуациях команду на себе. Оговоримся, что хорват тоже не всегда решал эту задачу (особенно если вспомнить весну и начало нового сезона) – но были и более ранние периоды, когда он смотрелся на голову выше партнёров.

Судя по новостям, ЦСКА не прочь стать сильнее и планирует зимой солидную трансферную компанию. Клуб интересуется сразу тремя футболистами: правым полузащитником Хесусом Мединой из «Нью Йорк Сити» (этот трансфер вот-вот будет закрыт), опорником Отавио из «Бордо», а также атакующим хавбеком Юсуфом Языджи из «Лилля».

Медина – инвертированный вингер с сильной левой ногой. Он может играть как правого полузащитника со смещениями в середину, так и правую «восьмёрку», «десятку». Не приклеивается к ширине поля, уходит к центру, много комбинирует с партнёрами, способен быстро подыгрывать и обострять в касание. Может неплохо пробить со средней дистанции, хотя над качеством и силой удара ему всё же нужно работать. Есть вопросы по объёму дриблинга и скоростного ведения мяча, да и по общему уровню игрока (он пока не выше, чем даже у сегодняшнего ЦСКА). Однако по профилю Медина должен быть востребован – и лучше играть с ним на правой бровке, чем с тем же Чаловым. Парагваец будет освобождать ширину для Марио, а сам создавать численное преимущество в нужных зонах.

Хесус Медина Фото: instagram.com/jesusmediiina8

Отавио – опорный полузащитник, игравший очень важную роль в «Бордо» до прошлой зимы. Бразилец отвечает за страховку центральной зоны, выполняет много полезной черновой работы. Он способен давать объём оборонительных единоборств и отборов, своевременно выдвигаться в прессинг, читать эпизоды и совершать перехваты за счет изначального расположения. В фазе выхода из обороны Отавио также традиционно активен, в передачах аккуратен и надежен (надежность достигается в том числе невысоким процентом обострений и редкими заходами в финальную треть). Но прошлой зимой у него случились травма ахилла и длительное восстановление, уровень игры после возвращения снизился, стали прослеживаться скоростные ограничения. В теории это полезный системный футболист, но вряд ли из категории «вау».

А вот полузащитник Юсуф Языджи – потенциальная звезда. Он способен сыграть как правого вингера (тоже инвертированного с левой ногой), так и в центре атаки – оттянутым форвардом (чаще), либо в паре. В текущем сезоне у турка просела конкретика (в том числе из-за малого игрового времени и банального невезения – много попаданий в штанги и перекладины), зато в прошлом он был очень эффективен. Согласно Wyscout, наносил 3,15 удара за 90 минут, отдавал 2,16 передачи под удар, набирал 0,34 xG и 0,27 xA. Если получится взять футболиста такого калибра в зону второго темпа, то можно обойтись и без нового центрфорварда.

Трансферы «на выход»

Похоже, придётся снова куда-то пристраивать Бистровича, осенью хорват почти не играл. Стоит задуматься о будущем Бруно Фукса – вероятно, его карьеру проще реанимировать через аренду, потому что в ЦСКА у него совсем не идёт. Нет постоянной востребованности у Кучаева – если появится спрос, стоит его рассмотреть, парню важно вернуть игровую практику.

А ещё очень жаль Чалова. Его значимость для ЦСКА падает с каждым годом, в концовке первой части сезона он перестал выходить даже на замену. Если вдруг придут два новых футболиста в группу атаки, Фёдор может превратиться в совсем глубокого резервиста. Хочется верить, что у ЦСКА есть понимание, как реанимировать карьеру воспитанника.

Фёдор Чалов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Футбольные вопросы

Летом и осенью ЦСКА часто набирал очки вопреки. У команды Березуцкого не было ни стабильности, ни собственного стиля – команда менялась, экспериментировала в схемах и сочетаниях, подстраивалась под соперников. Часто терпела (в том числе благодаря Акинфееву), а потом находила моменты впереди и реализовывала их.

Всё это здорово, но всё же хочется, чтобы к весне ЦСКА обрёл своё постоянное лицо. И показывал его пусть не во всех матчах, но хотя бы в большинстве. А пространства для дальнейшего роста у команды очень много:

прессинг (сейчас – 11-е место в РПЛ);

качество обороны в целом (лидерство по пропущенным голам обманчиво, по допущенным ударам за 90 минут команда – 11-я, до допущенным xGA – 9-я);

созидание – в нём ЦСКА идёт заметно ниже «Зенита», «Динамо» и «Краснодара».

Поэтому сейчас для армейцев главное – не обольщаться относительно неплохим местом в таблице, осознать, что впереди у клуба и команды очень много работы. И если её не проделать, то весной результаты могут оказаться значительно хуже.

Использованы данные Wyscout.