Кокорина в Италии назвали «шутом года». Но вообще-то он попал в звёздную компанию

Итальянские спортивные СМИ продолжают обсуждать Александра Кокорина, несмотря на то что российский легионер почти не играет за «Фиорентину». К сожалению, по-прежнему в негативном для экс-форварда «Зенита» и «Спартака» ключе. Сегодня 30-летний игрок стал победителем одной из номинаций в рамках «Золотой урны» — сатирической награды, которую дают худшим игрокам Серии А за календарный год.

По результатам опроса Кокорин занял первое место в номинации Jolly – это слово можно перевести как «посмешище» или «шут». Александр набрал 53,21% голосов, опередив французского полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02%) и нигерийского центрфорварда «Салернитаны» Симу (9,17%).

«Из 48 номинированных игроков особое внимание – к Кокорину из «Фиорентины». Трансфер, который многие считают провалом. Российского футболиста вечно называют талантливым, но он так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование», — говорится на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Новость о завоевании Кокориным антипремии, естественно, породила шутки на тему того, что нападающий всё-таки не зря поехал в Италию и вернётся домой с трофеем. Но если серьёзно, то Александру, конечно, неприятно такое «признание». Впрочем, если бы россиянина не считали игроком, который заслуживает внимания и на что-то способен в Серии А, то не стали бы включать его в список номинантов.

Вообще Кокорин попал в неплохую компанию. Саму «Золотую урну» за 2021 год получил полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. Кроме того, с 2009-го, когда запустили проект Calciobidoni, обладателями антипремии становились такие звёзды, как Рикарду Куарежма (дважды), Адриано, Диего Форлан, Никлас Бендтнер, Патрик Шик, Кристиан Эриксен и Габриэл Барбоза. Тот же Габигол был, как и Кокорин, победителем голосования в номинации Jolly. Тем не менее это не помешало бразильскому нападающему засверкать после возвращения из «Интера» во «Фламенго» и снова превратиться в трансферную цель клубов из топ-лиг, а также, по слухам, «Зенита». Ещё «шутами года» признавались Дуглас Коста, Кшиштоф Пёнтек, Эдин Джеко, Фернандо Торрес и бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021-го за € 4,5 млн. За год Александр сыграл в составе «фиалок» лишь девять матчей и не совершил ни одного результативного действия. При этом россиянин – один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а его контракт рассчитан до лета 2024-го.

«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина, но, как утверждает Corriere dello Sport, только один клуб проявил интерес к нападающему – это «Химки». Хотя появлялись слухи, что Александр может уехать в Турцию, Катар или ОАЭ. На днях наш легионер сделал дубль и голевую передачу в двусторонней игре «фиалок», которая состоялась из-за отмены матча чемпионата Италии с «Удинезе».