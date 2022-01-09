После такой игры «Аталанта» не захочет отпускать Миранчука? У Алексея две голевые передачи

Алексей Миранчук – один из героев дня в чемпионате Италии. Полузащитник сборной России сделал две голевые передачи в матче 21-го тура Серии А с «Удинезе». Наш легионер помог «Аталанте» крупно победить – 6:2.

К 9 января Миранчук мог уже и не быть игроком клуба из Бергамо. Останется ли Алексей в «Аталанте» после открытия зимнего трансферного окна, похоже, не знает даже Джан Пьеро Гасперини. На днях главный тренер бергамасков сделал признание в беседе с журналистами: «Пока у меня есть Миранчук, я использую его. Потому что не представляю, когда рынок заберёт его у меня».

В первые дни нового года итальянские СМИ опубликовали несколько новостей, касающихся будущего россиянина. Писали, что Алексей хочет остаться в Италии, поэтому отклонил предложение «Зенита». В то же время полузащитник пока не даёт согласия на переход в «Дженоа», хотя Андрей Шевченко уговаривает его переехать в Геную. Сообщалось, что «Аталанта» с «Дженоа» обсуждали аренду игрока с правом выкупа, если «грифоны» сохранят место в Серии А. Очевидно, Миранчук хотел бы выступать за более амбициозную и сильную по игре команду, в которой лучше бы раскрывались его качества творца. Появилась информация об интересе к Алексею со стороны «Интера». Миланский клуб якобы готов арендовать Миранчука и использовать его либо сменщиком Хакана Чалханоглу (но зачем нашему легионеру менять одну скамейку на другую?), либо на позиции второго форварда.

В общем, Миранчук находится в подвешенном состоянии, тем не менее в матче с «Удинезе» точно не выглядел игроком, который махнул рукой на своё будущее в команде Гасперини. Алексей, как привык, начал встречу на скамейке запасных, но свой отрезок в 20 минут провёл очень солидно. Хорошо двигался, активно вступал в отбор мяча на чужой половине поля и сделал то, что должен делать игрок его амплуа – организовывал голы.

Правда, Алексей появился на поле в достаточно комфортной ситуации. «Аталанта» ещё к перерыву выигрывала 3:0. Не сказать чтобы по игре и моментам преимущество бергамасков было настолько большим – просто свои шансы команда Гасперини реализовала идеально. Начал эту голевую феерию экс-спартаковец Марио Пашалич, а продолжил Руслан Малиновский – украинский хавбек отдал голевой пас на Луиса Мурьеля и забил сам. На исходе часа матча «Удинезе» отыграл один мяч, заставив тренера «Аталанты» нервничать и ругаться. Однако замены Гасперини успокоили воодушевлённого голом соперника.

Первое потенциально опасное действие Миранчука – удар, который заблокировали защитники «Удинезе». Возможно, уже в том эпизоде Алексею следовало сыграть тоньше, поделиться мячом с партнёром и записать на свой счёт пас. Но на 76-й минуте наш легионер выполнил хороший заброс на Мурьеля, который разобрался один в один с Себастьеном Де Майо и послал мяч в сетку ударом от штанги. Потом Алексей ещё пару раз неплохо сыграл в подыгрыше, а на 89-й минуте отдал очень красивую голевую передачу! После прострела справа Миранчук пяткой продлил полёт мяча на набегавшего Йоакима Мехле.

Статистический сайт Whoscored.com поставил российскому полузащитнику очень высокую оценку – 7,72 балла. Алексей совершил 16 касаний мяча и две обводки, нанёс один удар, а кроме того, отметился стопроцентной точностью передач (9 из 9!). Два его паса стали результативными.

После такой игры Миранчука «Интер» вполне может активизироваться в переговорах с «Аталантой», если сообщения об интересе миланского клуба не фейк. Но захочет ли Гасперини отпускать ценного игрока?