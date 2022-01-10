«Я гулял каждую ночь, но оставался топ-бомбардиром». Что стало со знаменитым Вьери

Кристиан подробно рассказывает про свои похождения в молодости. А ещё планирует завязать с футболом, когда Месси завершит карьеру.

Среди футболистов есть отдельный вид — «путешественники». Эти парни способны за карьеру перебрать больше десятка клубов. Особый талант — стать легендой, несмотря на постоянную смену обстановки. Один из ярчайших примеров — Кристиан Вьери. Итальянский нападающий зажигал в 90-е и зацепил нулевые. А где он сейчас?

Вьери сыграл за три главных итальянских гранда. Большинство трофеев взял в «Ювентусе», но матчей больше за «Интер»

Вьери — сын футболиста. Заниматься футболом он начал ещё в конце 80-х в Австралии, где играл его отец, а потом вернулся на родину. Карьеру будущая звезда начинал в «Торино» в далёком 1991-м. Надолго он там не задержался и быстро начал колесить по Италии. «Пиза», «Равенна», «Венеция», «Аталанта» — на этот маршрут Кристиану хватило всего пять лет.

Первой серьёзной по статусу остановкой в карьере Вьери стал «Ювентус». В 1996-м туринцы заплатили за форварда € 3,77 млн. Кристиан выдал приличную статистику (14 голов в 36 матчах), а заодно завоевал несколько трофеев: чемпионский титул, Межконтинентальный Кубок и Суперкубок УЕФА. Для второй подряд победы в Лиге чемпионов «Юве» не хватило совсем чуть-чуть — в финале сильнее оказалась сенсационная дортмундская «Боруссия».

После года в «Ювентусе» настало время попробовать свои силы за рубежом. Вьери (на тот момент уже игрок сборной Италии) перешёл в мадридский «Атлетико» за внушительные по тем временам € 17,56 млн. В Испании Кристиан наконец превратился из сменщика в решалу. Итальянец стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 голами и помог команде попасть в Кубок УЕФА.

Задержался ли Вьери в «Атлетико»? Конечно, нет. Уже в 1998-м он перешёл в богатый «Лацио». Трансфер получился жирнющим — € 28,41 млн. В Риме статистика была поскромнее (14 голов в 28 матчах), но Вьери это не помешало стать лучшим футболистом года в Италии.

А в 1999-м в карьере Вьери состоялся главный трансфер. «Интер» заплатил за форварда безумные и, главное, рекордные на тот момент € 46,48 млн. Миланский клуб стал для Кристиана домом. Шесть лет, 190 матчей, 123 гола. Грустная ирония заключается в том, что с трофеями у Вьери в этот раз не вышло. За всё это время он помог «Интеру» выиграть только Кубок Италии.

После «Интера» Вьери уже доигрывал, хоть и делал это долго. «Милан» (составил хет-трик из итальянских грандов), «Монако», «Сампдория», вновь «Аталанта», «Фиорентина» и в третий раз «Аталанта». За четыре года легендарный Кристиан по-настоящему играл только во Флоренции, а суммарно провёл 80 матчей и забил 20 мячей. В 2009-м Вьери закончил карьеру в 36 лет.

Фото: New Press/Getty Images

После завершения карьеры Вьери признавался, что не тащился по футболу. А ещё рассказывал про свои похождения

Вьери приобрёл известность не только благодаря футболу. Он был знатным тусовщиком. После завершения карьеры Кристиан много откровенничал. Вот яркий пример: «В «Ювентусе» я был настоящим профессионалом, а вот в Мадриде мы гуляли каждую ночь. Так делали все. Я всегда был профессионалом, но, возможно, тогда гулял немного больше. Несмотря на это, я оставался топ-бомбардиром. Мы могли поздно собраться на ужин, затем выпить и продолжить развлекаться ночью».

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

А вот пикантные подробности похождений Вьери: «Я был героем многих историй с женщинами. Буду честен, очень немногие из них являются выдумкой. Почти всё, что я прочитал, — правда. У многих девушек, которых вы видите в кино и на телевидении, было кое-что с Бомбардировщиком (прозвище Вьери. — Прим. «Чемпионата»). После наступления 18-летия у меня было очень мало дней воздержания. Раньше я регулярно просил одну женщину или, по правде говоря, даже двух или трёх, провести со мной время. Мы просто закрывались в каком-то помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик».

Ещё благодаря многочисленным интервью с Вьери мы узнали, что он не тащился от футбола. Крутейший страйкер мог попасть в совершенно другой вид спорта. «Если честно, я был не так уж хорош в футболе. Я обожал крикет и, когда начал делать большие успехи в детской команде, мечтал стать новым Алланом Бордером (легендарный австралийский игрок в крикет. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказывал Кристиан.

В мае 2020-го, в разгар пандемии коронавируса, Вьери добавил позитива в новости. Он нырнул на велосипеде в бассейн и выложил видео с прыжком. Почему бы и нет?

Две недели назад Вьери уже сам заразился коронавирусом. Об этом рассказала возлюбленная экс-футболиста Костанца Караччоло. Вместо совместного отдыха Кристиан был вынужден изолироваться от родных.

Кстати, у Вьери красивая история любви с Костанцей. Вот его рассказ: «Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать, что я хочу построить семью именно с ней. Всё произошло быстро. Мы встретились, и я сразу понял, что мы поженимся». Сейчас у пары две дочери.

Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Вообще, практически все последние новости про Вьери связаны с его высказываниями. Кристиан выступает экспертом на телевидении и любит зажечь. Например, после победы «Барселоны» над «Ювентусом» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов восхищённый итальянец заявил, что не собирается смотреть футбол после ухода Лионеля Месси: «Он волшебник. Это Гарри Поттер от футбола. Когда Лео закончит карьеру, я выкину телевизор. Не буду больше работать на телевидении, буду смотреть Netflix, и всё. Потому что после Месси будет просто не на что смотреть».