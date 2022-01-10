Семеро футболистов, за которыми нужно следить на Кубке Африки. Четверо из них играют в РПЛ

Накануне в Камеруне стартовал очередной розыгрыш Кубка африканских наций. В заявках сборных оказались четверо футболистов из РПЛ и ещё трое, кто когда-то играл в нашем чемпионате. Рассказываем, за кем стоит следить на турнире из этих игроков.

Чидера Эджуке: 24 года, Нигерия (ЦСКА)

Пожалуй, главная звезда из числа футболистов РПЛ, приехавших на Кубок африканский наций. Российским болельщикам хорошо известен дриблинг нигерийца, выступающего за ЦСКА. Эджуке дебютировал за сборную в сентябре 2020-го и провёл шесть матчей, однако пока так и не отметился результативными действиями.

Фото: «Чемпионат»

Нынешний турнир — прекрасная возможность для Эджуке ярко проявить себя и получить приглашение от клуба из топ-чемпионата. Перед стартом Кубка Африки британское издание Guardian включило нигерийца в список игроков, за которыми нужно следить на турнире. Кто знает, возможно, скоро Эджуке повторит путь Ахмеда Мусы, сменившего ЦСКА на АПЛ в 2016 году. На групповом этапе КАН соперниками Нигерии будут Египет (11 января), Судан (15 января) и Гвинея-Бисау (19 января).

Клинтон Н’Жье: 28 лет, Камерун («Динамо»)

Нынешний сезон для форварда складывается крайне неудачно — ни одного гола в 13 матчах в РПЛ. Наверняка он приложит все усилия, чтобы выстрелить на домашнем Кубке Африки, хотя никогда не был бомбардиром.

Фото: «Чемпионат»

В первом матче с Буркина-Фасо (2:1) Клинтон вышел на поле после перерыва, но обошёлся без голевых подвигов. Н’Жье не забивал за сборную Камеруна уже больше года, а на Кубке Африки отличился всего один раз, хотя нынешний турнир уже четвёртый в его карьере. Контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года, но есть ощущение, что клуб с удовольствием избавится от игрока по причине его низкой результативности. 13 января соперником Камеруна будет Эфиопия, а 17-го числа — Кабо-Верде.

Мохамед Конате: 24 года, Буркина-Фасо («Ахмат»)

Нападающему, судя по всему, приглянулась Восточная Европа. Летом 2021-го Конате перешёл в «Ахмат», а до этого играл в России за «Урал» и «Химки». Помимо этого, в биографии футболиста значатся армянский «Пюник» и белорусский «Гомель».

Фото: «Чемпионат»

Форвард проводит самый успешный сезон в РПЛ (6 голов в 18 матчах) и впервые в карьере приехал на Кубок Африки. В стартовом матче с Камеруном (1:2) Конате остался в запасе и вышел на поле за 19 минут до финального свистка. Форвард дебютировал за сборную Буркина-Фасо в октябре 2020 года и забил два мяча в квалификации ЧМ-2022. 13 января команда Конате встретится с Кабо-Верде, а через четыре дня сыграет с Эфиопией.

Монтассар Тальби: 23 года, Тунис («Рубин»)

Защитник пополнил «Рубин» в августе прошлого года и уже отыграл 13 матчей в чемпионате России. Нынешний Кубок Африки станет для него первым в карьере, что и понятно, ведь Тальби дебютировал за сборную лишь в марте 2021-го.

Фото: «Чемпионат»

Месяц назад Монтассар съездил на Кубок арабских наций, но впервые вышел на поле только в полуфинале. Групповой этап пропустил из-за выступления в РПЛ, а четвертьфинал провёл в запасе. Сборная Туниса добралась до финала, где проиграла в овертайме Алжиру. На групповом этапе Кубка Африки Тунис сыграет с Мали (12 января), Мавританией (16 января) и Гамбией (20 января).

Ахмед Муса: 29 лет, Нигерия («Карагюмрюк»)

Бывшая звезда РПЛ теперь выступает в чемпионате Турции. Впрочем, его нынешняя результативность далека от той, что он демонстрировал в ЦСКА. В этом сезоне Муса отыграл 18 матчей за «Карагюмрюк» во всех турнирах и забил всего два мяча.

Фото: instagram.com

Если Ахмед проявит себя на Кубке Африки, то наверняка получит предложение от более интересного клуба. Муса приехал на турнир как самый опытный футболист своей сборной (отыграл уже больше сотни матчей). Экс-игрок ЦСКА дважды выступал на Кубке Африки, и в обоих случаях его команда брала медали. В 2013 году Муса стал чемпионом континента, а через шесть лет завоевал бронзу.

Гуэлор Канга: 31 год, Габон («Црвена Звезда»)

Канга три года играл в РПЛ, выступая за «Ростов». В 2016-м покинул донской клуб в статусе свободного агента и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

Полузащитник по-прежнему играет в Сербии, а его второе пришествие в клуб из Белграда состоялось в 2020 году. Канга дебютировал за сборную Габона почти 10 лет назад и дважды приезжал на Кубок Африки. Впрочем, оба раза его команда покидала турнир после групповой стадии.

Фото: instagram.com

Мусса Думбия: 27 лет, Мали («Реймс»)

Ещё один футболист, выступавший за «Ростов». Полузащитник отыграл за команду четыре года и съездил на правах аренды в тульский «Арсенал». Покинув Россию, Думбия обосновался во Франции, где подписал контракт с «Реймсом».

Фото: instagram.com

Сейчас дела у игрока идут не лучшим образом, поскольку в этом сезоне он ни разу не вышел на поле в официальных матчах. В связи с этим предстоящий Кубок Африки крайне важен для Думбия, тем более что его контракт истекает через полгода.