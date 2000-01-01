Главное из интервью с Алексеем Березуцким
Специалист в разговоре с Нобелем Арустамяном подвёл итоги первых месяцев на посту главного тренера ЦСКА.
Как изменилась жизнь?
«Выбирать, что есть и пить, стало проще. Но голова всё время забита футболом — это 100».
Самый сложный момент у руля ЦСКА
«Каждый день тяжёлый, приходится что-то решать, что-то делать. Но если говорить про самое сложное, то это первый месяц».
О том, как решил стать тренером ЦСКА
«Глобально сомнений не было. Были раздумья. Но в процессе они отпали».
Первый звонок после назначения — администратору ЦСКА
«Набрал администратору команды и сказал: «Завтра едем на сборы, я главный тренер». А если из тренеров (других команд. — Прим. «Чемпионата»), то никому не набирал».
О договорённости с Гинером
«Как только ЦСКА найдёт хорошего, топового и качественного тренера, если это будет необходимо, то без каких-либо вопросов может произойти «лёгкий чейндж». Я не знаю, идёт ли этот процесс сейчас».
О продлении контракта с Игорем Акинфеевым
«Я уже сказал, что его нужно продлить. Опять же, он в любом случае будет продлён, насколько я понимаю. Я в этом не сомневаюсь».
Про скандальное интервью с Оличем
«Я чуть-чуть офигел. От слов, от всего в общем. Легко говорить такие вещи, но вопрос в том, что он про себя ничего не сказал. Это самое интересное».
О возможном возвращении Вагнера Лава
«Я не против, если он вернётся. На полгода или даже больше, кто знает. Я — за. И я не раз об этом говорил. Почему нет?»
О трансферной работе ЦСКА
«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки. Почему вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос».
Цель на сезон — чемпионство
«Какая цель в этом году у ЦСКА? Выиграть чемпионат России. Возможно ли её выполнить? Ещё возможно».
Главное из интервью с Алексеем Березуцким
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