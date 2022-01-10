«Зенит» купил футболиста сборной России. Сумма сделки и другие детали трансфера Сергеева

Активная работа «Зенита» на зимнем рынке перерастает в готовые сделки. Первым трансфером петербуржцев стал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. «Чемпионат» рассказывает главные детали сделки между санкт-петербургским клубом и «Крыльями Советов».

За Сергеева «Зенит» заплатил 180 млн рублей. Питерцы выиграли гонку у «Локомотива»

Сергеев летом подписал новый контракт с «Крыльями». В соглашении было прописано не только повышение зарплаты игрока, но и увеличение суммы отступных. До летнего договора они составляли € 500 тыс. Теперь же «Зенит» должен будет заплатить самарскому клубу 180 млн рублей или € 2,15 млн. Именно такой стала сумма выкупа трансфера после нового контракта. Больше этой суммы питерцы потратят на агентские и подъёмные ― около € 4 млн.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо петербуржцев, на Ивана претендовал «Локомотив», который тоже активно искал форварда. Москвичи даже делали запрос в самарский клуб по условиям трансфера. Но «Зенит» выиграл эту гонку. Чемпион страны был гораздо быстрее и конкретнее. Сергеев быстро дал добро на переход. К тому же, по словам наших источников, питерский клуб легко согласился выплатить довольно солидные агентские, чтобы трансфер прошёл гораздо быстрее.

Похоже, траты на Сергеева «Зенит» отобьёт деньгами за Дзюбу. Артём стал ещё ближе к уходу из команды

«Зениту» был необходим новый форвард, так как к уходу из клуба близок Артём Дзюба. Интерес «Рубина» к Артёму действительно серьёзный. По словам наших источников, питерский клуб не намерен продлевать контракт с экс-капитаном сборной России. Текущее соглашение истекает летом. Против продления соглашения выступает и главный тренер петербуржцев Сергей Семак.



Существовала вероятность, что Дзюба покинет «Зенит» уже сейчас. В нападающем был заинтересован «Рубин», клубы вели переговоры. Но сейчас они на паузе. С большой долей вероятности вице-капитан команды отыграет свой контракт, а уже потом может свободным агентом перейти в команду к Леониду Слуцкому.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также Сергеев может помочь клубу в случае ухода Азмуна – сага с его возможным переходом в «Лион» тянется всю зиму. Сейчас уверенности в трансфере иранца нет, но Сергеев в любом случае должен стать хорошей опцией для усиления атаки «Зенита».