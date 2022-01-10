«Я никогда не хотел быть тренером». «Краснодар» ведёт переговоры с другом Тухеля и Клоппа

Утром 10 января взорвалась бомба: «Краснодар» ведет переговоры с бывшим тренером «Норвича» Даниэлем Фарке. Прямо сейчас Фарке ― главный кандидат для руководства клуба. Стороны обсуждают детали контракта.
Даниэля Фарке уволили из «Норвича» в начале ноября 2021-го после 11 стартовых туров: всего 5 очков и неприличная разница мячей ― минус 21. При этом на дистанции Фарке был хорош: с ограниченным бюджетом дважды выводил «Норвич» в элиту и стал четвертым в истории клуба по проценту побед ― у него 43,5%.
В этом контексте сразу всплывают слова владельца «Краснодара» Сергея Галицкого из интервью 2018 года: «Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники».
Комичнее, что Тухель и Фарке ― близкие друзья, которые вместе работали в «Боруссии». С другим известным тренером – Юргеном Клоппом, Фарке тоже в хороших отношениях.
Даниэль Фарке начал тренировать случайно
Даниэль Фарке ушел из футбола в 31 год и мечтал стать спортивным директором. Он говорил: «Я никогда не хотел быть тренером. Эта работа всегда казалась краткосрочной. Вы проиграли пять игр ― и остались без работы. Я всегда хотел строить планы на много лет вперед и помогать структурировать вещи», ― признался позже Даниэль.
В 2009-м он закончи учебу на спортивного менеджера в университете Падерборна (поступил еще будучи футболистом) и отправился возрождать региональный клуб «Липпштадт», за который провел 145 матчей и забил 86 мячей.
Фото: Getty Images
Дела у «Липпштадт» шли ужасно: клуб болтался в зоне вылета, поэтому посреди сезона руководство уволило главного тренера. Фарке пришлось совмещать свои обязанности с тренерскими. В итоге клуб сохранил прописку: в оставшихся играх «Липпштадт» выиграл девять матчей и ещё раз сыграл вничью.
Так Фарке начал совмещать две должности: «Я сразу подумал: «Тренерская работа не так уж плоха». Плюс футболисты сказали, что им комфортно работать со мной. И я остался на обеих должностях».
Команда стремительно прогрессировала, поэтому Фарке решил сосредоточиться на строительстве нового стадиона. «Мне пришлось подписать контракт на три года, потому что все спонсоры заявили: «Мы продолжим финансировать клуб, если ты останешься спортивным директором и тренером». Были интересные предложения от других немецких команд, но «Липпштадт» был чем-то вроде моего дома, поэтому я чувствовал огромную ответственность».
Даниэль Фарке покинул «Липпштадт» в 2015-м, когда клуб сражался в третьей Бундеслиге на новеньком стадионе. Претендентов на молодого тренера было сразу несколько, включая «Штутгарт» и «Айнтрахт» из немецкой элиты. Но Фарке выбрал работу в молодежке дортмундской «Боруссии». Ключевой причиной такого решения стал Томас Тухель, с которым у Фарке похожие взгляды и дружеские отношения: «Мы пару раз в неделю встречались, чтобы обсудить новые методики. Это очень плодотворное общение, которым я наслаждался».
Фарке 4,5 года работал в «Норвиче»: выстроил хорошую атаку, но провалился в обороне
С молодежкой «Боруссии» Даниэль Фарке справился отлично, поэтому в 2017-м получил оффер от «Норвича».
«Меня подкупил настрой руководства: они хотели внедрить новую систему в команду. Я сразу почувствовал гордость, что такой большой клуб выбрал меня. Плюс я стал первым тренером «Норвича», который родом не из Великобритании», ― признался Фарке после назначения.
Первый сезон у немца не получился: из-за финансовых трудностей «Норвич» скатился на 14-е место. И это неудивительно, учитывая нездоровую текучку футболистов летом 2017-го: сразу 16 игроков покинули команду (£ 27,5 млн), а на вход было 12 трансферов (£ 12,8 млн).
Уже во втором сезоне Фарке удалось слепить монстра (первое место, 94 очка и 93 забитых мяча), хотя перед стартом чемпионата пришлось продать ключевого Джэймса Мэддисона в «Лестер» за £ 25 млн.
Несмотря на приличный кусок карьеры в 4,5 года, «Норвич» при Даниэле Фарке играл одинаково: длительное владение и большое количество коротких пасов. Чтобы подробнее раскрыть тренерский характер немца, рассмотрим «Норвич» в сезоне-2020/21 (выступали в Чемпионшипе) ― последнем полном для специалиста в клубе: первое место и 97 очков.
|Данные взяты с Wyscout
|Голы
|1,6 (2 место)
|xG (ожидаемые голы)
|1,9 (1)
|Касания в чужой штрафной
|22,4 (1)
|Передачи в разрез
|11,8 (1)
|Передачи с продвижением
|80,3 (4)
|Передачи в финальную треть
|56,1 (9)
|Нарушения соперника
|13,5 (3)
|Владение мячом
|60,8% (1)
«Я хочу, чтобы мои футболисты были главными действующими лицами на поле. Мне нравится, когда мы владеем мячом», ― объясняет свой стиль Даниэль.
В атаку «Норвич» в основном выходил с помощью двух приемов: подключение фланговых защитников (Льюис и Ааронс) или с помощью дриблинга одного из футболистов атаки (Кантвелл и Буэндия). Все ключевые действия разворачивались на флангах или полуфлангах.
В затяжных позиционках атакующая четверка часто группировалась в одном полуфланге, разыгрывая мяч. В таких случаях схема трансформировалась в 2-2-4-2/2-4-3-1.
Проблемы у «Норвича» начинались при слаженном прессинге соперника. Тогда футбол переходил к забросам и диагональным передачам. Одна из причин ― слабая игра центральных защитников на мяче.
|Данные взяты с Wyscout
|Пропущенные голы
|0,8 (2)
|xGA (допущенные ожидаемые голы)
|1,3 (15)
|Удары соперника
|10,1 (10)
|Заблокированные удары
|2,7 (11)
|Перехваты
|39,3 (2)
|Фолы
|10,5 (1)
|PPDA
|10,3 (11)
Если с атакой у «Норвича» было всё шикарно, то оборона серьезно проседала: по xGA (ожидаемые голевые передачи) клуб был ближе к аутсайдерам. Запрыгнуть на уверенное первое место помогало дикое везение: пропустили сразу на 24 меньше ожидаемого. При этом соперники «Норвича» в среднем за один удар выбивали 0,12 xG (средний показатель по лиге ― 0,11 xG).
При обороне команда перестраивалась в две линии по 4 игрока. Активный прессинг игроки включали крайне редко ― отсюда и 11 место по этому показателю. В основном действовать начинали после неудобной передачи либо паса назад.
Ключевой минус стиля Даниэля Фарке: команда разваливалась при потерях и последующих контратаках соперника. Отсюда и счета в матчах с «Норвичем» частенько напоминают хоккейные.
Фото: Getty Images
Немец точно понравится Галицкому: он отлично работает с молодежью
Мелкий трансферный бюджет вынуждал Даниэля Фарке активно задействовать молодых футболистов. Ярких кейсов у немца полно: Джеймс Мэддисон, Джамал Льюис, Макс Ааронс, Тодд Кантвелл, Бен Годфри и Эми Буэндия. И это не просто футболисты, которые выходят со скамейки в концовке. Все они стали ключевыми для тренера.
Так «Норвич» в 2018-м взял перспективного Буэндию за € 1,5 млн, а через три года продал уже за € 38,4 млн. На Годфри заработали € 24,5 млн, а на Льюисе ― € 16,5 млн.
Политику клуба здорово описал спортивный директор Стюарт Уэббер: «Как самофинансируемый клуб, наша цель не в том, чтобы только побеждать. Мы не можем так. Цель в том, чтобы иметь ценность в нашем составе футболистов, для того чтобы выживать, нам нужно продавать».
Вот два правила, которых придерживаются в «Норвиче»:
- «В мире полно игроков за меньшие деньги, чем в Англии, не менее хорошего качества», ― первое правило сформулировал Уэббер.
- Акцент на молодых игроков и вера в них. Этот пункт точно понравится Сергею Галицкому.
Атакующий футбол, развитие молодых футболистов, и умение качественно продавать игроков – кажется, президенту «Краснодару» Сергею Галицкому вариант с Фарке очень подходит.
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