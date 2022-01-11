Шевченко собираются выгнать из «Дженоа». Украинец возглавит соперника России?

У Андрея Шевченко большие проблемы. Легендарный футболист удачно начал тренерскую карьеру в сборной Украины, а недавно возглавил проблемный «Дженоа». Сейчас Шевченко на грани отставки. Разбираемся в последних новостях.

Шевченко выгонят? А что дальше?

9 января «Дженоа» проиграл дома конкуренту по борьбе за выживание. Команда Шевченко пропустила от «Специи» уже на 14-й минуте и за оставшееся время не сумела даже сравнять счёт. И, кажется, это была последняя капля.

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Издание Telenord, специализирующееся на новостях из Генуи, сообщило, что Шевченко близок к отставке. По информации журналистов, поражение от «Специи» стало решающим фактором. Руководство «Дженоа» уже ищет замену для украинца. Скорее всего, команду возглавит Давиде Баллардини, которого назначали на этот пост уже четыре раза. Неужели будет пятый? Также боссы «Дженоа» изучают кандидатуру ещё одного своего бывшего тренера Роландо Марана. Тот рулил командой в 2020 году. Но не исключено, что клуб в итоге выберет кого-то ещё.



Если увольнение Шевченко действительно состоится, то мы, вероятно, не увидим в «Дженоа» Алексея Миранчука. Тренер очень хочет видеть в своей команде российского полузащитника «Аталанты». Тот же наоборот – не горит желанием бороться за выживание вместо еврокубков. Без Шевченко разговоры о переходе заглохнут окончательно.

Кстати, следующей командой Шевченко может стать будущий соперник сборной России. Польша, с которой наши сыграют в стыках ЧМ-2022, недавно со скандалом рассталась с Паулу Соузой (тот буквально сбежал во «Фламенго») и теперь ищет ему замену. Если верить СМИ, Шевченко входит в список кандидатов. Информацию даже прокомментировал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. «Шевченко, безусловно, интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Кроме того, прошу меня простить, но я не хотел бы комментировать каждое имя, упомянутое в СМИ», — заявил Кулеша.

У Шевченко всё настолько плохо в «Дженоа»?

Откровенно говоря, да. Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре и подписал контракт до 2024 года. С тех пор команда провела девять матчей в Серии А. Статистика кошмарная: ни одной победы, всего три ничьих и целых шесть поражений, разница забитых и пропущенных мячей — 3:15. Сейчас «Дженоа» барахтается на предпоследнем месте в таблице чемпионата с унылыми 12 очками после 21 тура. Из-за поражения от «Венеции» отставание от спасительной 17-й строчки увеличилось до пяти очков.

Единственное светлое пятно — победа над «Салернитаной» в Кубке Италии. Благодаря ей команда Шевченко пробилась в 1/8 финала. Но и тут есть проблемы. Во-первых, матч состоялся давно, спустя неделю после назначения. Во-вторых, даже в победной игре «Дженоа» мучился.