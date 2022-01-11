Забил в 17 за «Зенит» и пропал. Где теперь любимый воспитанник Манчини?

18 апреля 2018 года «Зенит» под руководством Манчини играл дома с «Динамо» и вёл к 87-й минуте со счетом 1:0. Кришито забил в первом тайме с пенальти, и матч тянулся к предсказуемому концу, пока не произошло это:

на поле вместо Дриусси вышел 17-летний центральный защитник Илья Скроботов (видимо, для удержания счёта) – к тому моменту в РПЛ он провёл лишь несколько минут против «Уфы»;

через минуту Шуньич после подачи Ташаева пробил по дуге в девятку – 1:1, «Динамо» сравняло;

дальше – четыре добавленные минуты;

на первой – динамовские защитники блокировали удар Бранислава Ивановича;

а на третьей случился угловой «Зенита»: Паредес подал после розыгрыша, оставшийся без внимания Скроботов выпрыгнул и положил головой в угол!

Победа «Зенита» 2:1. Ещё и с первым в истории лиги голом, забитым футболистом 2000 года рождения.

Фанаты радовались очередному питерцу в составе и нарисовали картинку со словами «Ребята с нашего двора»: по бокам плакаты с Аршавиным и Кержаковым, по центру – Скроботов и мальчишка в форме с зенитовской стрелкой.

Манчини после матча призывал российских болельщиков радоваться, что появился 17-летний парень, который «очень талантлив, играет на самом высоком уровне и может стать основным защитником в «Зените» и сборной».



Сам Скроботов удивил скромностью: после матча с «Динамо» отказался от интервью словами «Извините, у меня школа» и уехал домой на метро, где отметил гол с близкими. «Мама торт испекла, бабушка поздравила, вот и все торжества», – рассказывал защитник.

При Семаке, стабильно играя за «Зенит-2» в ФНЛ, попадал в заявку «Зенита» на матчи РПЛ. Пока летом 2019 года не порвал крестообразные связки колена в матче за юношескую сборную России. Так, учитывая ещё и карантин, он пропустил 758 дней.

Фото: fc-zenit.ru

Илье 21 год, и в игру он вернулся этим летом. Сыграл за главный «Зенит» на сборах и продолжил в «Зените-2»: в этом сезоне ФНЛ-2 он стал основным защитником «двойки» с 13 матчами.

Попадание в «Зенит» и травма Манчини на тренировке

– После того самого матча с «Динамо» ты удивил, что на следующий день тебе надо было в школу. Поэтому начнём со школы. Что тебе там нравилось больше всего? Как вообще складывалась твоя жизнь?

– Никого не удивлю, что любимым предметом была физкультура. А так, в моей старой школе в Пушкине мне нравилась химия, где мы часто ставили эксперименты. Однажды я на уроке изготовил поваренную соль. Учителя говорили, что нельзя, но мне очень хотелось, и её всё равно попробовал (смеётся).



Ещё из весёлого – классе во втором я ходил в продлёнку, и когда все ушли на прогулку, то спрятался под партой. Меня закрыли часа на полтора-два. А когда вернулись, то увидели, что я весь в слезах. Зачем я так сделал? Не помню.

– Болел в детстве за «Зенит»?

– Конечно! Как и все питерские парни, болел и мечтал за него играть. Моя мама работала в аэропорту, и когда подписала у Аршавина календарик, я был очень счастлив. А через несколько лет я сам играл в академии, и могу сказать, что футбол меня, возможно, уберёг. Среди моих одноклассников по пушкинской школе есть много тех, кто занялся не тем. Кого-то уже нет с нами. Кто-то лишён свободы.



В 11-м классе я забил тот гол «Динамо». Вспоминаю, какое огромное количество эмоций тогда получил. Не мог поверить, что будет возможность забить и принести важные в то время очки. И да, в школу я на следующий день действительно пошёл: на два урока, а потом – на тренировку.

Фото: «Чемпионат»

– «Зенит» тогда тренировал Манчини. Теперь уже чемпион Европы. Чем он тебе запомнился?

– Роберто – мой первый иностранный тренер. При нём я впервые попал в основу, так что запомнилась почти каждая его тренировка и то, как спокойно он мог подойти к любому игроку, что-то подсказать и объяснить. Его самая частая фраза: «Будь агрессивнее на поле».



Помню, что иногда его помощники ругались на итальянском: не думаю, что они произносили очень красивые слова после наших промахов (смеётся). Ещё помню, что незадолго до матча с «Динамо» нам для игры на тренировке не хватало человека – тогда вышел Манчини и через какое-то время упал и схватился за заднюю поверхность бедра. Тут же с заморозкой и льдом прибежал медицинский штаб, и Роберто с нами больше не играл.



А потом на матчах было заметно (особенно в зенитовском шоу «Скрытая камера»), как Манчини хромал.

– Манчини публично тебя хвалил и намекал на сборную.

– Когда главный тренер делает такой громкий комплимент, то накладывает на игрока большую ответственность. Пока, конечно, оправдать его слова не получилось, но я верю, всё впереди.

Фото: fc-zenit.ru

Травма: как это было?

– После Манчини «Зенит» возглавил Семак, я съездил на второй сбор основы в Австрию, где мы обыграли «Динамо» 5:0 и я снова забил головой.



Сергей Богданович подходил ко мне, подсказывал. Постоянно удивлял Паредес: мог отдать любую передачу и был настолько в порядке, что его переход в «ПСЖ» никого не удивил. Дриусси – тоже работяга. Работал в зале, когда многие только приезжали на тренировку. Был добрым, как все легионеры.



Вскоре в команду пришёл Ракицкий, и меня спустили в «Зенит-2» к Владиславу Николаевичу [Радимову]. И вот кто мотиватор! Перед дерби с «Ленинградцем» он ставил нам видео про историю «Зенита» и его великие победы, зенитовскую музыку. Показывал, как Кержаков забивал в ворота «Спартака». И просил, чтобы из раздевалки мы всегда выходили готовыми.



Естественно, что и в молодёжке, и во втором «Зените» нет таких скоростей игры, как в главной команде, всегда есть время подумать. Но, конечно, и там я проводил время с пользой.

Фото: fc-zenit.ru

– Что было дальше?

– Порвал кресты на турнире в Испании, когда играл за юношескую сборную России. Был стык, услышал внутри хруст. Минут через 10 всё отошло, резкая боль ушла, и я понял, что порвал связку.



Дальше – операция в Германии. Тренеры и врачи писали программу, я закачивал ногу в зале и после трёх месяцев работы начал делать беговые упражнения на поле. Через шесть с половиной – уже играть в футбол. Лучшая мотивация – видеть, как пацаны тренируются и летают на матчи, а ты сидишь в зале и мечтаешь о том же.



После любой травмы футболист становится профессиональнее. Не просто ждёт тренировку, а идёт сначала в зал и разминается, и только потом – на поле. Конечно, такая разминочная работа надоедает, но нужно себя заставлять, ходить в зал до и после. Делать упражнения на активацию мышц, тянуться с резинками. Я всё это делал.

– Получается, к зиме 2020 года ты восстановился?

– Да, и слетал со вторым «Зенитом» на сборы в Турцию. А по возвращении нас сразу посадили на карантин. Я сидел дома, тренировался, в свободное время – играл в Counter-Strike, смотрел аниме (в них нет заумного сюжета, мне нравится). Такой цикл повторялся каждый день, плюс пересматривал Наруто и соскучиться не успевал. Хотя футбола, конечно, очень не хватало.



Но в один из дней во время прогулки почувствовал дискомфорт: оступился на ровном месте. Диагноз – разрыв всё той же связки. Стал заниматься с реабилитологом – и это было интересно. Никакой монотонной работы, новые упражнения каждый день. Через пару месяцев начал ходить в зал. На восьмой месяц тренеры подключали меня к квадратам и ударам.



– Вернуться в игру – страшно?

– Поначалу сидела мысль: «Не дай бог сделаю не то движение». Второй раз выходил уже на опыте. Окончательно восстановился в марте 2021-го. К играм меня подводили поэтапно: сначала вернули в общую группу «Зенита-2». Там я, видимо, проявил себя на тренировках, потому что меня взяли на сборы в Австрию с первой командой. Там на тренировке я играл с Малкомом в одной команде (мы даже победили) и принял участие во всех трёх товарищеских матчах.



Моя игра с «Шальке» – первая спустя 758 дней без футбола. И мы не пропустили! Вернуться – это счастье. Без разницы – сколько времени тебе дают. Благодаря тем сборам я пришёл к своему игровому тонусу.

Что дальше?

– Ты провёл 12 матчей за «Зенит-2». Своей игрой доволен?

– Поначалу было немного тяжело, конечно. В первом же туре сыграл 90 минут против «Великих Лук», капитанская повязка, доверенная Владиславом Николаевичем, придала уверенности. Постепенно набирал форму, чувствовал себя лучше и лучше. Сейчас точно могу сказать, что ощущаю себя максимально комфортно. Почувствовал футбол и теперь я уверен в себе. Главное – колено не беспокоит.

Фото: vk.com

– Прошлые сборы ты провёл с основой «Зенита». Сейчас уже понимаешь, где будешь тренироваться в межсезонье?

– Пока что у меня информации нет. Знаю, что пара клубов проявляют интерес, идут разговоры. Но пока все не более, чем на уровне слухов, сам я ничего больше сказать не могу.



– В начале интервью ты рассказывал, как с детства болеешь за «Зенит». А если сейчас получишь конкретное предложение от другого клуба РПЛ, согласишься?

– Я люблю «Зенит» и буду делать всё возможное, чтобы пробиться в состав здесь. Но если будет предложение от команды, которая во мне заинтересована, конечно, рассмотрю его. Самое главное для меня сейчас – играть в футбол. За восстановлениями и тяжёлой работой над собой я по этому соскучился.