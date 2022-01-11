Головина снова зовут в Англию. Состоится ли трансфер российской звезды?

Александра Головина вновь отправляют в Англию. «РБ Спорт» сообщил, что «Вест Хэм» заинтересован в российском полузащитнике. Стороны пока не начали переговоры, в данный момент клуб из Лондона собирает информацию об игроке. А в дальнейшем может выйти на «Монако» с конкретным предложением.

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Головина уже звали в Англию. Но он отказывал

История с «Вест Хэма» не нова. В зимнее трансферное окно 2020/21 они уже обозначали интерес к Головину. Сообщалось, что в «Монако» даже поступало конкретное предложение. Клуб проконсультировался с игроком и решил отказать. Сам футболист не очень хотел переходить в равнозначную команду. Вот его цитата из интервью «Чемпионату» в мае 2021-го.

«Конечно, в топ-клубы хочется, но это не прямо цель. Не играю с мыслью «когда там предложение придёт?» Просто пытаюсь дать максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно. «Севилья» — топ, но разница с сегодняшним «Монако» небольшая. «Вест Хэм» примерно так же. Только в этом сезоне так круто выступили, а до этого близко не подбирались. «Монако» сильнее», – говорил он.

«Вест Хэм» – не единственный претендент на полузащитника

«Вест Хэм» – не единственный клуб из Англии, который присматривается к Головину. Во второй половине прошлого года появлялась информация об «Эвертоне». По данным «Чемпионата», интерес действительно есть. Головин очень нравится главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу. Англичане уже контактировали с «Монако», но препятствие – цена. Очевидно, что «Монако» запросит около 40-50 миллионов евро, так как считает полузащитника ключевым игроком команды. Сам игрок вроде бы тоже готов сделать следующий шаг, так как считает, что его миссия в «Монако» выполнена. Но официального предложения от англичан в «Монако» пока не получали – сейчас речь идёт только о консультациях.

Бенитес с игроками «Эвертона» Фото: Gareth Copley/Getty Images

Как Головин играет в нынешнем сезоне?

Александр остаётся важным игроком для команды, так точно было при прежнем главном тренере Нико Коваче. И, вероятно, будет при Филиппе Клемане. Но в нынешнем сезоне его нередко подводили травмы. Около месяца он пропустил из-за проблем с бедром, а в конце декабря – новые сложности со здоровьем, из-за которых он не играет с начала года. Болельщики даже шутили, что в лучшем случае теперь он восстановится к апрелю.

В нынешнем сезоне у него только 13 матчей и 2+2 в личной статистике. Поэтому не стоит удивляться, если игрок действительно решит уйти – главное дождаться конкретного предложения. И Англия в этом случае станет интересным вариантом продолжения карьеры.