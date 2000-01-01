Главные возвращения российского футбола
Фёдор Смолов снова в «Динамо»! В московской команде он начинал карьеру, а теперь возвращается более опытным и статусным игроком. Самое время вспомнить другие громкие камбэки в клубы РПЛ.
Вагнер Лав
Бразилец возвращался в ЦСКА дважды. В 2010-м — из аренды, а в 2013-м — полноценно. Второй камбэк принёс Вагнеру чемпионство, Кубок и Суперкубок. Спустя полгода форвард уехал и больше не возвращался.
Владимир Быстров
Вингер бодро начал в родном «Зените», а потом скандально перешёл в «Спартак». В 2009-м Быстров вернулся в Санкт-Петербург. Получилось удачно: пять лет, два чемпионства, Кубок и Суперкубок России.
Дмитрий Аленичев
Полузащитник зажигал в «Спартаке» в 90-е, а потом отправился в Европу. В 2004-м Аленичев вернулся в команду в статусе победителя Лиги чемпионов. Спустя два года со скандалом ушёл и завершил карьеру.
Александр Кержаков
В нулевые стал одним из лучших форвардов России и ушёл в «Севилью». В «Зенит» Кержаков вернулся через три года транзитом через «Динамо». Камбэк удался: три чемпионства, Кубок и два Суперкубка.
Андрей Аршавин
Один из лучших игроков в истории России начинал с Кержаковым, а в 2009-м уехал в Англию. В 2012-м Аршавин вернулся в «Зенит» в аренду, в 2013-м — полноценно. За два года взял титул и ушёл доигрывать.
Квинси Промес
Голландский легионер привёл «Спартак» к чемпионству, а потом решил построить карьеру в Европе. После «Севильи» и «Аякса» в 2021-м Промес вернулся в Москву. Пока Квинси играет не так ярко, как раньше.
Сейду Думбия
Форвард много забивал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, после чего перешёл в «Рому». Там не задалось, и в 2015-м Думбия вернулся к армейцам в аренду. Спустя полгода ивуариец ушёл — его не стали выкупать.
Ахмед Муса
Реактивный форвард за несколько лет стал лидером ЦСКА. Итог — трансфер в чемпионский «Лестер» за € 19 млн. В Англии Муса не заиграл, и в 2018-м армейцы взяли его в аренду. Через полгода нигериец ушёл.
Александр Самедов
Воспитанник «Спартака» не получил признания в родном клубе и ушёл с обидой. Спустя 12 лет, в 2017-м, Самедов понадобился Массимо Каррере. Хавбек помог команде взять чемпионство и спустя два года ушёл.
Главные возвращения российского футбола
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