«В 10 лет Алип потерял отца, в 12 — маму». Что за казахстанца «Зенит» пригласил на сбор

Информация о том, что защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип отправится на сбор с «Зенитом», получила официальное подтверждение. Сегодня клуб из Алма-Аты выступил с заявлением по поводу возможного трансфера своего 22-летнего игрока:

«Официально: Нуралы Алип был приглашён в ФК «Зенит» для прохождения УМО и первого учебно-тренировочного сбора вместе с основной командой. Сборы состоятся с 13 января 2022 года по 25 января 2022 года включительно в ОАЭ (г. Дубай). Верим в тебя, Нурик!» — написано в заявлении клуба в «Инстаграме».

Довольно неожиданная кандидатура для усиления «Зенита». Впрочем, два года назад петербургская команда уже брала на сборы футболиста из Казахстана – Бауыржана Исламхана. Тогда атакующий полузащитник неплохо показал себя в контрольных матчах, тем не менее контракт с ним не был подписан. И Исламхан уехал в «Аль-Айн» из ОАЭ. А в декабре 2020-го звезде казахстанского футбола влепили длительную дисквалификацию за допинг.

Алип – звезда восходящая. Потенциальный новичок «Зенита» входит в топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Казахстана: Transfermarkt оценивает его в € 1,7 млн. Из казахстанских футболистов выше рыночная стоимость только у Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА и бывшего полузащитника «Милана» Александра Меркеля, выступающего в Турции.

Кстати, свою цену на Алипа называл и президент алмаатинского клуба Кайрат Боранбаев. Правда, в долларах. В декабре 2021-го он упомянул «Зенит» среди претендентов на молодого центрального защитника.

Курбан Бердыев Фото: fckairat.com

«Официальных предложений по нему мы не получали. Были телефонные звонки от «Зенита», «Рубина» и «Аякса», но это только звонки, писем не было, просто эти люди знают меня. Отступные за Алипа – $ 5 млн, и не только у него, у всех казахстанцев», – сказал Боранбаев в интервью для Vesti.kz. Значит, в случае успешного прохождения Нуралы просмотра «Кайрат» попросит у чемпионов России примерно € 4,4 млн за трансфер.

«Зениту» интересен Алип как минимум по двум причинам. Во-первых, речь идёт об игроке, который не будет считаться легионером в РПЛ. Во-вторых, у Сергея Семака нет левоногого центрального защитника, который мог бы подменять Ярослава Ракицкого. Правоногих центрбеков двое – Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков. Но сине-бело-голубым нужно иметь по паре футболистов на каждую позицию, ведь теперь «Зенит» будет выступать на три фронта: к матчам в РПЛ и еврокубках (плей-офф Лиги Европы) добавятся игры в Кубке России. Собственно, поэтому петербургский клуб уже подписал нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, так как у Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы вообще не было сменщиков по позиции.

Любопытна история появления Алипа в сборной Казахстана. В марте 2018-го воспитанник «Каспия» и «Кайрата» дебютировал за первую команду алмаатинцев и всего после двух матчей на профессиональном уровне получил приглашение в национальную команду. Тогдашний тренер сборной Станимир Стойлов объяснил своё решение тем, что Нуралы – «будущее казахстанского футбола». На сегодняшний день у Алипа 12 матчей в составе национальной команды. Могло быть и больше, однако в ноябре 2020-го он пропустил игры сборной из-за коронавируса, а в сентябре прошлого года не принял участия во встрече с Боснией по удивительной причине: защитнику просто не успели оформить визу.

С «Кайратом» Алип выиграл чемпионат Казахстана в 2020-м, а в ноябре прошлого года добавил в свою коллекцию трофеев Кубок страны. А вот защитить чемпионский титул в 2021-м его команда не сумела – финишировала третьей. Кстати, завершал сезон «Кайрат» под руководством Курбана Бердыева. Говорят, Семак как раз обратил внимание на Нуралы по совету своего бывшего тренера. Хотя, возможно, не только Бердыев сыграл свою роль в организации просмотра Алипа в «Зените», а ещё и связи экс-игрока «Кайрата» Андрея Аршавина.

Впрочем, чемпионат Казахстана при всём к нему уважении не тот турнир, по которому можно судить о готовности футболиста к «Зениту». Важно, что у Алипа есть опыт игры и в сборной, и в еврокубках. У защитника 17 матчей в квалификации Лиги чемпионов, а также в Лиге Европы и Лиге конференций. В том числе 13 – осенью и зимой 2021-го. Опыт полезный, пусть и зачастую негативный. Нуралы, к примеру, проигрывал с национальной командой 0:8 Франции, а с клубной – 0:5 «Црвене Звезде».

Но по итогам выступлений «Кайрата» в этом евросезоне Алип заработал самый высокий средний балл в команде от InStat. У него наряду с экс-игроком «Урала» Денисом Поляковым наименьшее количество брака – 81% успешных ТТД. Нуралы выигрывал много единоборств – 72%, совершал 6,0 перехватов мяча, 5,9 подборов и 2,6 отбора.

До «Зенита» слухи связывали Алипа с «Ростовом» и «Локомотивом». Бывший селекционер железнодорожников Александр Сорочинский даже признался, что летом 2020-го защитник «Кайрата» был одной из трансферных целей клуба. В «Локо» решили всё-таки вернуть Виталия Лысцова, несмотря на то что он шёл в шорт-листе ниже Нуралы.

У Алипа непростая судьба. Его первый тренер Ержан Джамбиров рассказывал:

«Думаю, что как раз за счёт своего сильного характера он себя проявит. Нуралы сирота, в 10 лет у него умер отец, в 12 – мама. Но, несмотря на эти жизненные трудности, за счёт своего характера он дорос до такого человека, которым сейчас является» (в интервью для Meta-ratings.kz).

Что касается сильных качеств центрального защитника, то вот мнение экс-тренера «Кайрата» Андрея Карповича:

«Я работал с Алипом в «Кайрате», знаю его сильные стороны – у него хорошая антропометрия, достаточно приличная скорость для центрального защитника, он хорошо оснащён технически, неуступчив в единоборствах. Хорошо понимает футбол, может исполнить передачи – длинные, короткие, средние, подключиться в атаку, агрессивно действует на стандартных положениях. Единственное, сложно будет ему ментально перестроиться – как человек воспримет ситуацию, будет ли готов конкурировать на более высоком уровне? Но возможности у Алипа очень приличные.

Я слежу за «Зенитом», знаю, что у команды есть опытные игроки в обороне, и по некоторым скиллам и возможностям Нуралы превосходит и Ракицкого, и Ловрена. Он гораздо быстрее, моложе, перспективнее» (в интервью для «РБ Спорт»).

Алип играл в схемах и с двумя центральными защитниками, и с тремя у Бердыева. При необходимости даже левый фланг обороны закроет. Но у Нуралы будет всего около двух недель, чтобы доказать Семаку, что он готов конкурировать с Ракицким и действительно стоит $ 5 млн.