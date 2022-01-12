Главная трансферная сага РПЛ. Азмун уходит из «Зенита» или нет?

Что известно о переговорах чемпиона России с «Лионом» и почему в борьбу за игрока включился «Ювентус».

История с возможным переходом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион» уже напоминает бесконечный сериал. Слухи об отъезде футболиста из России регулярно появляются на протяжении последних месяцев, однако сделка по-прежнему не завершена. Сейчас вряд ли кто-то может сказать наверняка, увидим ли мы игрока во второй части сезона РПЛ.

Как Азмун отреагировал на информацию о возможном переходе

Ещё в декабре французское издание L’Equipe сообщило, что иранский игрок согласовал контракт с «Лионом». Если верить источнику, то Азмун несколько раз встречался с представителями французского клуба. «Лион» планировал купить Сердара как можно скорее, поскольку некоторые нападающие команды уехали на Кубок Африки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале января сам футболист опроверг информацию о скором переходе в «Лион». Он назвал подобные слухи фейковыми новостями.

«Я читал в газетах, что уже договорился с определённым клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране», — сказал иранец Mehr News.

Какую сумму «Зенит» хочет получить за игрока

Позже L’Equipe сообщил, что стороны никак не могут согласовать финансовые условия трансфера. «Лион» предложил за нападающего € 3 млн, что не устраивает руководство «Зенита». По информации источника, сначала чемпион России хотел выручить за футболиста в два раза больше, а теперь — в полтора. Через полгода Азмун станет свободным агентом, поэтому «Лион» пока не спешит с новым предложением. «Зенит», в свою очередь, понимает, что нынешнее окно — последний шанс получить деньги за игрока. Позже журналист Уго Гийм сообщил, что «Лион» всё-таки предложил за игрока € 6 млн.

По нашей информации, спортивный директор французского клуба Жуниньо Пернамбукано лично отсмотрел около 60 матчей с участием Азмуна.

Что говорят в «Зените» и «Лионе» о возможном трансфере

Пока неизвестно, чем завершится вся эта история, но главный тренер «Лиона» Петер Бош рассчитывает на переход Азмуна. Ранее специалист говорил, что ему не хватает игроков для глубины состава.

«Надеюсь, трансфер состоится. Мы не знаем этого наверняка. Это зависит не от меня», — приводит слова Боша Footmercato.

Петер Бош Фото: Ian MacNicol/Getty Images

А вот генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Азмун никуда не уйдёт, если клуб не найдёт достойную замену.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдёт», — сказал Медведев «СЭ».

«Ювентус» перехватит Азмуна у «Лиона»?

Буквально на днях стало известно, что в борьбу за футболиста включился «Ювентус». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Туринский клуб экстренно ищет нового нападающего, поскольку Федерико Кьеза получил серьёзную травму. При этом главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри высоко ценит мастерство Азмуна и лично заинтересован в его переходе. Tuttojuve сообщил, что «Зенит» запросил у туринцев € 20 млн, хотя это больше похоже на фейк. Никто в здравом уме не заплатит такие деньги за футболиста, который летом станет свободным агентом. Sky Sport Italia утверждает, что именно Азмун является приоритетным вариантом для «Ювентуса».



А вот что думает по этому поводу журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.



«В ситуации с Азмуном надо учитывать, что «Зенит» — не тот клуб, который будет наживаться на трансфере любой ценой. «Ювентусу» придётся приложить усилия, ведь в случае, если предложение не удовлетворит «Зенит», санкт-петербургский клуб может подождать до конца сезона и начать всё с нуля», — приводит слова Лонгари TuttoJuve.

Кем «Зенит» заменит Азмуна, если продаст его зимой?

«Зенит» уже объявил о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Впрочем, трансфер Сергеева можно рассматривать как замену Артёму Дзюбе. Что касается других вариантов, то «Зенит» ищет варианты за рубежом.

Чемпиону России интересен лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал из «Базеля». Агент футболиста несколько недель назад подтвердил интерес к игроку. Вторым кандидатом был нападающий «Интернасьоналя» Юри Алберто, однако впоследствии стало известно, что он не хочет переходить в «Зенит» (об этом сообщил UOL).

Ещё один вариант — нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Дармеш Шет. Правда, на игрока также претендуют несколько клубов из Англии, включая «Вест Хэм». Судя по всему, каждый из названных кандидатов обойдётся российскому клубу в сумму, превышающую € 10 млн. В этой связи можно понять «Зенит», который пытается выбить у «Лиона» как можно больше денег за Азмуна.