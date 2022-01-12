«Роль нутрициолога не менее важна, чем тренера». Похоже, «Спартак» пригласил нужного спеца

Паоло Ваноли будет возрождать «Спартак» не один. И речь не только о его ассистентах. Тренер уделяет внимание всем нюансам, поэтому в Москве уже начал работу нутрициолог команды. Проще говоря, специалист по правильному питанию.

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что Рикарду Пинту составляет программу для игроков, которые до 16 января будут работать в Москве, а потом поедут на сбор в ОАЭ.

Мы поговорили с Еленой Доронкиной — специалистом по нутрициологии, которая рассказала о нужности этой работы в профессиональных командах.

«Роль нутрициолога в жизни футбольной команды важна не менее, чем тренера, – отметила Доронкина. – Питание игроков напрямую влияет на их эффективность на поле, особенно в день игры. Зачастую футболисты не следят за питанием как нужно, поэтому, если кто-то со стороны контролирует их меню, шансы на успешную игру повышаются.

Елена Доронкина Фото: из личного архива Елены Доронкиной

Изначально нутрициолог проведёт анализ текущего меню каждого из футболистов, оценит качество их питания и, исходя из полученных данных, разработает карту питания (то есть меню) для каждого игрока. Нутрициолог точно знает, как те или иные продукты влияют на организм, прибавляют энергию или, наоборот, отнимают её. Основная задача нутрициолога – подобрать такое меню, чтобы благодаря ему игроки достигали наиболее эффективных результатов. Нутрициолог в том числе будет контролировать объём питания футболистов – ведь переедание или употребление вредных продуктов, особенно в день матча, снижают качество игры».

Что будет дальше?

«Через некоторое время после перехода футболистов на персональное меню нутрициолог повторно проведёт анализ и оценит качество предложенного питания, посмотрит на влияние тех или иных продуктов на здоровье футболиста и, если нужно, подкорректирует его меню, — продолжает Доронкина. — Сейчас присутствие нутрициолога в команде не только футболистов, но и спортсменов из других видов спорта – это не просто дань моде, а и ещё один инструмент для увеличения спортивной производительности.

Как ни странно, но есть элементарные правила, которые спортсмены не соблюдают, так скажем, без контроля со стороны. Например, не есть непосредственно перед матчем или в целом контролировать своё питание более тщательно хотя бы в день игры. Важно помнить о воде, пить больше соков, есть больше супов – всё это увеличит производительность. В день игры желательно избегать употребления молочных продуктов, жирной пищи, специй и сладкого. Рекомендуется ввести в рацион больше фруктов и овощей, лёгкой пищи на пару, особенно рыбы, яиц, а также овощных соков».

Теперь если и находить причины проблем в игре «Спартака», то они точно будут не в питании. Этот вопрос Ваноли закрыл.