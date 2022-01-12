Чемпион Италии уже известен? «Интер» вылез из финансовой ямы и сметает всех на своём пути

В прошлом сезоне «Интер» прервал чемпионскую гегемонию «Ювентуса» и вырвал скудетто. Всё получилось максимально красиво: Антонио Конте выиграл итальянский титул со вторым клубом в карьере, Ромелу Лукаку стал локальным богом, «Интер» заслужил золото впервые с 2010-го.

Дальше – хаос, анархия, кризис, потери. Антонио Конте ждал мощного усиления состава. Но долги «Интера» заставили боссов пересмотреть стратегию и выбрать более экономную. С этим Конте не согласился. Сначала из клуба ушёл он. Потом – Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими, два лидера на своих позициях.



Как дела у «Интера» сейчас? Хм, он не только погасил большую часть долгов и выправил финансовую ситуацию, но и до сих пор является сильнейшим клубом Италии. Всё благодаря грамотному менеджменту и отличной тренерской работе.

«Интер» дёшево заменил всех ушедших лидеров

В ноябре La Gazzetta dello Sport писала, что летом генеральный директор «Интера» Беппе Маротта столкнулся с достаточно нетипичной для себя ситуацией (особенно после периода работы в «Ювентусе» и щедрого времени при Конте в «Интере»). Теперь у Маротты было не так много денег, но стояла сложнейшая задача – за небольшие деньги заменить Лукаку и Хакими.



И Маротта справился:



1. Вместо Лукаку появился Эдин Джеко. У 35-летнего боснийца в 19 матчах Серии А в этом сезоне 8 голов. Когда в конце декабря Лукаку дал скандальное интервью про неудачи в «Челси» и желание вернуться в «Интер», итальянские журналисты полезли с вопросами к Маротте. Тот спокойно ответил: «Мы получили за Лукаку более € 100 млн, но отдали за Джеко 0. Разницы на поле нет никакой».

2. Хакими был одним из ярчайших звеньев в системе Конте. Кем заменил его Маротта? Взял Дензела Думфриса. Пока голландец привыкал к Италии, на правом фланге защиты бегал Маттео Дармиан. Он не самый надёжный защитник. Но убивает всех работоспособностью. Ещё Конте говорил про Дармиана:



«Маттео отдаётся делу чуть ли не больше всех. Вы не найдёте в составе «Интера» игроков трудолюбивее Дармиана. Он приезжает на базу первый и уезжает последний. Он – настоящий пахарь».



3. Ещё одно мощное дополнение к нападению – аренда Хоакина Корреа. Этот трансфер согласовали с Симоне Индзаги (правда, хотели ещё при Конте). В итоге так получилось, что оба пришли из «Лацио» практически одновременно.



4. Летом неожиданно для всех случилась трагедия с Кристианом Эриксеном. «Интер» терпеливо ждал его восстановления, но своевременно подлатал позицию, переманив Хакана Чалханоглу. Тот тоже выиграл от перехода: в 13 матчах чемпионата Италии у него 6 голов и 7 передач.

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В итоге Эриксен из-за кардиостимулятора не смог сыграть в Италии и разорвал контракт с клубом. Чалханоглу сделал этот разрыв безболезненным с игровой точки зрения.

Промежуточный итог. Transfermarkt шепчет, что за Лукаку и Хакими «Интер» получил € 175 млн. На их замены и замену Эриксена клуб потратил € 20 млн: 0 – Джеко и Чалханоглу, € 2,5 – Дармиан, € 5 – Корреа, € 12,5 – Думфрис.



Вот так Беппе Маротта оценивает трансферную кампанию:



«Мы проделали серьёзную работу. Это были два месяца сплошных переговоров. Перед стартом трансферного окна я честно признался коллегам, что мы вряд ли залатаем все дыры. Честно говоря, мне кажется, у нас получилось. Я доволен, но впереди много работы».

Из-за кризиса «Интер» ужесточил требования к трансферам. Эта привычка осталась и сейчас

В новогоднем обращении к сотрудникам «Интера» президент клуба Стивен Джан честно сказал: большинство финансовых минусов устранено; сейчас ситуация резко выправилась. Летом Маротта рассказывал, что тогда была самая сложная рыночная кампания. «Интеру» приходилось ужиматься и много анализировать. Вот пример от Маротты:



«На позицию Хакими мы рассматривали четверых игроков и сравнивали их по всем признакам. Смотрели на игровые показатели, статистику, характер, требуемую зарплату, стоимость, потенциал. Остановились на Думфрисе и очень довольны выбором».



Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказывал:



«Сейчас у нас очень продуманная система отбора игроков. В «Интер» не попасть просто так. В связи с этим мы часто отказываемся от каких-то игроков, которые не соответствуют на тысячу процентов нашим требованиям».



Ситуация с потенциальными новичками «Интера»:

Есть нападающий Хулиан Альварес из «Ривер Плейта», в контракте которого прописана клаусула в € 25 млн. «Интер» стал одним из главных кандидатов на Альвареса. Проблема в том, что Маротта сравнивает Альвареса и Лаутаро Мартинеса, за которого в 2018-м заплатили ту же сумму. И клуб не хочет платить такие деньги, потому что не ставит Лаутаро и Альвареса на один уровень.

Следующим летом Маттиас Гинтер из гладбахской «Боруссии» станет свободным агентом. «Интер» долго вёл переговоры с ним, но, кажется, может выйти из гонки из-за стороннего интереса к Гинтеру от «Барселоны». «Барса» готова улучшить предложение «Интера» и дальше бороться за Гинтера. Маротта не любит эти аукционы, поэтому откажется от Гинтера, если произойдёт конкуренция с «Барселоной».

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В чём игровой секрет «Интера»? Просто теперь у него есть тренер, который очень похож на Конте

В конце мая, когда стало известно об уходе Конте, «Интер» запустил сложные переговоры с Симоне Индзаги. Проблема упиралась в продление контракта Индзаги и «Лацио». Тренер решил продолжить сотрудничество с клубом, но потом резко передумал и сделал выбор в пользу «Интера». На официальном сайте «Лацио» в связи с этим появился очень уважительный пост:



«Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, игрока, чьё имя долгие годы было связано с «Лацио» и успехами команды, изменить свои намерения».

Фото: Getty Images

Почему Индзаги выбрал «Интер»? Просто в «Лацио» он добрался до определённой отметки, а дальше прогресс закончился. И для «Лацио», и для самого Индзаги. Клуб был готов стоять на месте дальше с заведомо проверенным вариантом, но Индзаги выбрал развитие. «Интер» даже с долгами и кризисом по возможностям выше «Лацио». «Интер» – это участие в Лиге чемпионов. «Интер» – это борьба за скудетто.



Индзаги повезло с «Интером». А клубу повезло с новым тренером. Он не капризничал и не просил сотни миллионов на усиления. Он принял состав с очевидными проблемами, дождался трансферов по возможностям, ничего не сломал (из того, что было при Конте) и теперь уверенно движется к новому чемпионству.

Главная фишка Индзаги? Хм, возможно, она связана с отличными взаимоотношениями с игроками. Об этом говорил Милан Шкриньяр: «Индзаги для нас как партнёр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеётся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто. Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку».



La Gazzetta dello Sport в ноябре писала, что при Конте взаимоотношения между игроками и тренерами были исключительно деловыми. Индзаги же смягчил эту связь: он показал каждому, что является его другом, что готов выслушать по любому вопросу и обсудить абсолютно любую проблему.



Это подтвердил и Самир Ханданович: «Я бы не сказал, что при Антонио [Конте] атмосфера в команде была очень плохой. Нет, всё было хорошо: с уважением и поддержкой. Просто при Индзаги наша команда больше стала семьёй. В этом огромная заслуга тренера».



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«Интер» идёт на первом месте в Серии А (пусть с матчем в запасе и всего лишь c одним очком отрыва от второй строчки) и считается главным кандидатом на скудетто. Сейчас у команды Индзаги 8 побед подряд, а последнее (и единственное) поражение было ещё в октябре прошлого года – «Интер» сметает всех на пути к чемпионству. 12 января «Интер» встретится в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом». Кажется, для клуба, который из-за кризиса простился с двумя лидерами и тренером, это очень даже неплохая ситуация.