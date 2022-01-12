Кто выиграет от перехода Смолова. Анализ трансфера российского бомбардира

Фёдор Смолов официально сменил клуб – теперь он будет защищать цвета родного «Динамо». Этот трансфер однозначно стал одним из самых громких и резонансных в зимнее окно, а заодно он кажется очень неоднозначным. В слишком уж противоречивую фигуру превратился в последние годы нападающий. Он остался ярким, неординарным и очень разносторонним, но подрастерял надёжность и умение системно работать на команду.

Для кого сделка станет более выгодной – для «Локомотива» или «Динамо»?

«Локомотив» совершил перспективный размен. Кухта – более системный и конкретный нападающий (при этом менее яркий и эффектный)



«Железнодорожники» продолжают придерживаться избранного курса и в его рамках избавляются от статусных, возрастных и высокооплачиваемых футболистов. Осенью из клуба выдавили Крыховяка, а сейчас без всяких раздумий (и, кажется, даже с удовольствием) продали за символическую сумму Смолова. А ещё вот-вот, по нашей информации, будет расторгнут контракт с Зе Луишем.



Кому-то может показаться, что для уровня основного состава потеря Смолова сопоставима с уходом Крыховяка. Но всё же, на мой взгляд, с точки зрения системности и значимости для общей структуры это фигуры разного масштаба. Крыховяк образцово справлялся со всеми задачами – даже в периоды, когда его результативность снижалась из-за перевода на более низкую позицию, он играл огромную роль. Смолов же в «Локомотиве» играл с перепадами, а его реально сильный отрезок, пришедший на старт сезона-2021/2022, быстро закончился. Сначала были шесть голов за семь игр, а потом – два гола за 14. Контраст оказался слишком чувствительным, команду в сложный период Фёдор на себе не тащил. Наоборот, в ряде матчей тянул её назад, когда бегал в зоне вдали от штрафной, допускал потери при выходе в атаку и бил из неподготовленных позиций.



«Локомотив» уже нашел нового нападающего на замену Смолова, им станет 25-летний чех Ян Кухта. Пусть он не такой яркий, как тот же Фёдор (в том смысле, что у него меньше красивых качеств и эффектных действий), в некоторых матчах Кухта вообще выглядит обычным и простоватым. Но если бы попросили выбрать кого-то одного, то я бы всё же выбрал Кухту. Как более системного, конкретного и понятного нападающего.



Снизу – сравнение двух игроков за последние 12 месяцев.

Статистика Wyscout Фёдор Смолов Ян Кухта Единоборства/90 (выигранные) 20,83 (39,01%) 21,40 (37,3%) Единоборства вверху/90 (выигранные) 3,00 (39,39%) 4,04 (33,77%) Обводки/90 (успешные) 4,64 (47,71%) 3,05 (50,88%) Рывки с мячом/90 2,06 1,23 Принятые передачи/90 21,70 13,07 Передачи/90 (точные) 29,46 (69,03%) 20,19 (75,86%) Передачи под удар/90 1,06 0,59 Удары/90 (точные) 3,24 (40,19%) 2,81 (56,19%) Ожидаемые голы xG/90 0,41 0,69 Голы/90 0,49 0,75 Голевая конвертация 14,95% 26,67% Касания в штрафной/90 4,67 5,92 Фолы на игроке 1,12 1,95

Кухта не распыляется по всему полю, его зона действий более чётко очерчена. Он не бежит навстречу партнёру с мячом, когда этого не нужно, а ныряет за спину защитникам — и такие открывания совершает довольно неплохо, скоростные качества у него не выдающиеся, но более чем достаточные для этого, тайминг отрыва с линии офсайда тоже хороший.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ключевой навык — ориентация внутри штрафной площади при фланговых атаках, а также умение найти момент для добивания. Здесь помогает стабильное нахождение в зоне напротив створа (то, чего как раз постоянно не хватает Смолову). Кухта бьёт реже (2,81 удара за 90 минут против 3,24 у Смолова за прошедшие 12 месяцев), при этом набирает значительно больше xG (0,69 против 0,41), имеет более высокую точность ударов (56,19% против 40,19%) и несопоставимую голевую конвертацию — 26,67% против 14,953.

Если переводить на более понятный язык, Кухта не бьёт из всевозможных позиций (только 9 ударов за два сезона из-за пределов штрафной), лучше выбирает и готовит ситуации по сравнению со Смоловым. И имеет отличное первое касание. 24 гола из 32 за два сезона – именно в одно.

В самом ведении борьбы у Кухты нет уникальных качеств, зато прослеживается агрессия. Я бы ограничился определением «неприятный». Чешский форвард не уклоняется от единоборств, давит на защитников и старается добегать, когда они вынуждены бежать с мячом к своим воротам, стабильно идёт корпус в корпус, провоцирует ошибки. Но по объёму микродуэлей и умениям бороться вверху это не такая машина, какой был, например, Зе Луиш в лучшие годы.



В оттяжке Кухта активный, относительно надёжный в сохранении мяча (хотя тоже есть куда расти), но особой разворотливости или тонкости в передачах не прослеживается. Техническое оснащение тоже не подразумевает стабильного дриблинга и самостоятельного выхода из-под опеки. Поэтому много действий при разгоне атаки – это быстрые отыгрыши в одно-два касания. Смолов более разноплановый и способен где-то протащить мяч сам.

А ещё понравилось, как Кухта работает в фазе обороны и в прессинге: перекрывает линии, оглядывается назад при рывке на вратаря, до опорников заужает довольно динамично. И когда чувствует, что есть шанс отнять мяч, бежит до конца, не боится сыграть на грани фола. В прессинге прогресс по сравнению со Смоловым должен быть определённо.

Смолов способен дать Шварцу то, чего нет в Тюкавине и Грулёве. Но от сомнений никуда не деться

Зачем «Динамо» понадобился Смолов? Здесь сплелись воедино несколько факторов.



Во-первых, бело-голубым в любом случае был нужен новый форвард. Вступать в весну с Тюкавиным и Грулёвым – большой риск, первая часть сезона показала, что оба играют с перепадами. Повезло, что на каждом отрезке, поочередно, хотя бы один из них был хорош.



Во-вторых, «Динамо» искало именно опытного, готового нападающего. У бело-голубых и так молодая команда, дальнейшее омоложение ей при решении задач может помешать. Поэтому летом и приезжали матёрые Бальбуэна и Лаксальт, а не перспективные футболисты – Шварц прекрасно понимает, что важно соблюсти баланс. Тюкавину и Грулёву требовался более статусный партнёр, рядом с которым проще расти.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В-третьих, Шварцу для разнообразия в атаке скорее всего хотелось получить форварда немного иного плана по сравнению с имеющимися. Такого, который хорошо чувствует себя в оттяжке, опускается вглубь и завязывает там атаки. Тюкавин с этими задачами справляется плохо (он нацелен на открывания в переднюю линию). Грулёв – лучше, но он тоже тяжеловатый на разворотах и не самый искусный в передачах, Игбун – история исключительно про силовой стиль, борьбу и напористость. Смолов должен стать самым подвижным, техничным и «тонким» при решениях в оттяжке форвардом, он любит опускаться, уходить в стороны, искать мяч, поэтому и передач в среднем за игру у него больше, чем у классического игрока штрафной.

Наверняка на решение повлияла и личная симпатия Шварца к Смолову, которая основывается в том числе на сильном впечатлении от очного матча. В августе Фёдор забил очень красивый гол в ворота «Динамо», фактически из ничего: сначала отдал тонкую передачу из правой стороны штрафной, вбежал под ответный пас, убрал на замахе Варелу. А потом из не самой удобной позиции красиво отправил мяч в нижний угол. Это было сильно.



В теории Смолов может превратиться в важную фигуру для «Динамо», которая добавит в переднюю линию опыта и индивидуальных качеств, будет играть в альтернативном стиле по сравнению с Тюкавиным и Грулёвым. А ещё Фёдор – относительно дешёвый (понятно, что зарплата высокая, но прочие выплаты гораздо меньше, чем могли бы оказаться в случае трансфера статусного бомбардира из Европы).



Однако и от сомнений всё же никуда не деться. Смущают прежде всего три момента:



1) работа Смолова в прессинге. Он подвижный (и даже довольно быстрый), но не очень грамотный тактически. Фёдор склонен выключаться или неправильно переключаться в нестандартной ситуации. Всё это на личном опыте прочувствовал в том числе и Валерий Карпин в сборной России;



2) распыление Смолова по полю (после «Краснодара» он перестал играть по створу, стал искать мяч в зонах, где и так есть футболисты). Плюс его частная ненадёжность при развитии атаки (потери, передержки, ненужные «пяточки»), удары из неподготовленных позиций. Хотя здесь в «Динамо» этот недостаток может не так сильно бросаться в глаза: команда Шварца играет очень вертикально, не строит длительные фазы владения, старается быстро доставлять мяч вперёд. Поэтому Смолов, вероятно, не будет так часто оказываться во фланговых зонах и в целом снизит количество встреч с мячом;



3) эгоцентризм форварда, его высокая самооценка, желание быть на первых ролях. Иногда перечисленное идёт на благо команде, но так происходит не всегда. В «Динамо» осенью была реально классная атмосфера, очень не хотелось бы, чтобы она нарушилась.

Выводы

Для «Локомотива» этот трансфер скорее видится положительным. Смолов был высокооплачиваемым, не вписывался в стратегию из-за возраста, со спортивной точки зрения всё равно не тащил команду и перестал быть эффективным. Вряд ли весной всё стало бы радикально лучше, предпосылок к этому не было видно.



А вот для «Динамо» переход Смолова может стать как большой удачей, так и большим разочарованием. Если Шварцу удастся справиться с перечисленными в предыдущем пункте нюансами, будет супер. Мотивированный, вдохновлённый, играющий в правильных зонах Фёдор способен резко повысить уровень любой российской команды.



Но гарантий здесь быть не может, а история последних трёх-четырёх сезонов подразумевает скорее негативный прогноз.



Использованы данные Wyscout.