Главный скандал дня. Судье хватило двух свистков, чтобы выбесить всю Африку

Сиказве устроил такое шоу, что сборная Туниса просто отказалась выходить на поле.

Сегодня хватает крутых футбольных матчей: «Интер» — «Ювентус», «Барселона» — «Реал», «Тоттенхэм» — «Челси». В конце концов, Алексей Миранчук играет в Кубке Италии. Удивительно, что всеобщее внимание привлёк проходной матч Кубка африканских наций. Играют сборные Туниса и Мали, что интересного может произойти? Оказывается, может.

Первый тайм оказался небогатым на события. Зато во втором началась жара. Малийцы открыли счёт с пенальти на 48-й минуте. На 75-й минуте Тунис заработал 11-метровый благодаря вмешательству VAR, но Вахби Хазри не забил.

А на 86-й минуте главный арбитр Жанни Сиказве поразил всех. Он взял и закончил матч. Тренерский штаб Туниса в ужасе — поражения бывают, но не такие же. Однако затмение прошло, и судья продолжил игру. Едем дальше.

Фото: twitter.com/CAF_Online

На 87-й минуте сборная Мали осталась в меньшинстве — Эль Билал Туре получил очень спорную красную карточку. Судьи VAR сообщили Сиказве, что он ошибся и такой фол заслуживает максимум жёлтой карточки. Но арбитр не послушал.

С учётом всех событий попахивает кучей добавленного времени, да? А вот и нет! На секундомере 89 минут 47 секунд. И Сиказве снова даёт свисток — матч завершён! На этот раз озверели уже все. Футболисты забегали вокруг арбитра, главный тренер Туниса Мондер Кебайер и его помощники помчали на поле. Только их коллеги из Мали сдержанно поаплодировали в честь окончания матча и сделали вид, что ничего необычного не произошло. Малийских игроков вообще ничего не смутило — они побежали праздновать победу с болельщиками. А Сиказве оказался непреклонен.

Спустя полчаса после «окончания» матча веселье продолжилось. Организаторы решили доиграть встречу правильно, причём с другим арбитром. Футболисты сборной Мали вышли на поле — не хватало только их соперников. Но игроки Туниса отказались возобновлять игру. Вот так один человек выбесил всю Африку, для которой Кубок наций — важнейшие событие.

Кубок Африки — уникальный турнир. Среди участников полно звёзд, выступающих в европейских топ-чемпионатах. Но из-за уровня организации матчи привлекают внимание только по таким странным поводам.