«Яхья не пахнет святостью». Кого «Спартак» нанял развивать молодёжь

В «Спартаке» появляется всё больше новых лиц, которые интересны и столь же важны для клуба, как главный тренер Паоло Ваноли. В ближайшее время менеджером по развитию молодых игроков станет алжирец Антар Яхья. Мы уже писали, что 39-летний алжирец появится в Москве по инициативе Франко Камоцци – советника Леонида Федуна и Заремы Салиховой. Он заменит Владимира Кузьмичёва, который до конца 2021 года курировал академию красно-белых и молодёжный футбол.

По информации журналиста Ивана Карпова, Яхья будет зарабатывать € 200 тыс. в год. Кроме того, получит квартиру, машину и личного переводчика. В общем, приезжает алжирец на солидные условия. Хотя в России Антара знают только специалисты и болельщики, глубоко погружённые в футбол. Кому же поручили руководители «Спартака» развитие своей молодёжи?

Яхья был довольно приличным игроком. Выступал на позиции защитника. Родился он вообще во французском Мюлузе, в семье выходцев из Алжира. Так что сам Антар – воспитанник французского футбола. В частности, прошёл через академию «Сошо». Подавал надежды, выступал за юношеские сборные. Потом его заметили скауты «Интера», и в 18 лет Яхья переехал в Милан. Однако пробиться из юношеской команды «нерадзурри» в первую не сумел. Защитника отдали в аренду «Бастии», куда он потом ушёл свободным агентом.

После этого Яхья часто менял клубы. Во Франции поиграл за «Ниццу», «Анже» и «Орлеан», в Германии – за «Бохум» и «Кайзерслаутерн», в Саудовской Аравии – за «Аль-Наср», в Греции – за «Платаньяс», в Тунисе – за «Эсперанс». С трофеями, правда, не сложилось: Антар так и не выиграл ни одного за 17 лет на профессиональном уровне. Карьерой игрока бывший защитник, наверное, доволен не на сто процентов. Финансовое благополучие она принесла, а вот амбиции не удовлетворила.

Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

В 21 год Яхья понял, что его шансы получить приглашение в первую сборную Франции невелики. Принял предложение выступать за Алжир. Начал с олимпийской сборной, а в январе 2004-го дебютировал за главную. В итоге сыграл за национальную команду 53 матча и стал её капитаном на ЧМ-2010. Вообще 2010 год – пик карьеры Антара в сборной. В январе он дошёл с Алжиром до полуфинала Кубка Африки, а летом сыграл на своём единственном чемпионате мира. Там случились два обидных поражения с одинаковым счётом 0:1 от Словении и США, но также была и ничья с Англией (0:0), которой защитник мог гордиться. Кстати, в финальную часть ЧМ-2010 алжирцы попали благодаря Яхья – он забил единственный гол в решающем матче квалификации с Египтом.

Любопытно, что Антар мог оказаться в «Спартаке» ещё в 2009-м, когда его признали лучшим арабским игроком года. В Алжире писали об интересе московского клуба к защитнику, а скауты красно-белых как минимум трижды посещали матчи с участием Яхья. Но трансфер так и не состоялся, а «Спартак» подписал в центр обороны Марека Сухи за € 5 млн (аренда с выкупом). Transfermarkt на тот момент оценивал алжирца в € 3,5 млн.

Яхья закончил карьеру игрока в декабре 2016-го в «Орлеане» и тут же стал спортивным директором этого клуба Лиги 2. Так что у алжирца не было времени «лежать на печи» и переживать по поводу того, что его ждёт вне футбольного поля. Перед ним стояла задача поднять команду с последнего, 20-го места. Параллельно Антар посещал курсы менеджеров, организованные центром спортивного права и экономики Лиможа. Как раз в конце декабря «Орлеан» сменил главного тренера.

Сезон-2016/2017 «Орлеан» с новым спортивным директором всё-таки вытащил – чудом спасся от вылета, заняв 18-е место и выиграв стыки за право остаться в Лиге 2. На следующий сезон команда финишировала на 12-м месте, а ещё через год стала восьмой. Прогресс был заметный. Тем не менее в ноябре 2019-го Яхья уволили, так как «Орлеан» опять свалился на дно. Уже без Антара клуб вылетел из Лиги 2 по итогам сезона-2019/2020.

За шесть трансферных окон при алжирце «Орлеан» подписал свободными агентами или арендовал 37 игроков. Отпустил в другие клубы – 36. На трансферах удалось даже заработать несколько миллионов евро. Но с начала 2019 года отношения Яхья с руководством «Орлеана» сильно испортились. Тогда французские СМИ писали, что Антар больше «не пахнет святостью». Проведённая им летняя трансферная кампания вызывала массу вопросов.

Спортивный директор отпустил группу ценных игроков вопреки желанию главного тренера. Причиной этого решения называли тот факт, что в контракте алжирца был пункт, позволявший получать комиссионные (сначала 5%, а потом 8%) от продажи футболистов. По сути, Яхья был обвинён руководством в развале команды, скатившейся за какие-то месяцы с восьмого места на последнее.

В общем, уход алжирца из «Орлеана» получился с налётом скандала. С тех пор во Франции он не работал, зато в мае 2020-го вернулся на историческую родину – был назначен спортивным директором УСМ «Алжир».

Сезон-2019/2020 клуб из города Алжир завершил на шестом месте. При Яхья ушёл местный тренер, команду стали возглавлять французы – Франсуа Чикколини (продержался три месяца предсезонки), потом Тьерри Фрогер. В сезоне-2020/2021 УСМ финишировал четвёртым.

По данным Transfermarkt, за лето 2020-го и зиму 2021-го клуб из Алжира подписал 15 игроков, а отпустил – 13. Кого-то взяли за деньги, но вообще слишком мало информации относительно финансовых условий сделок, чтобы делать какие-то выводы. Впрочем, ещё в декабре 2020 года на фоне нестабильных результатов УСМ писали о конфликте Антара с руководством и его возможном увольнении. Тогда боссы клуба не стали убирать экс-игрока сборной и платить ему неустойку. Однако в августе 2021-го это всё-таки случилось. Яхья получил за досрочное увольнение € 430 тыс.

В общем, репутация у алжирца, как у руководителя спортивных проектов, неоднозначная. Но в «Спартаке» наверняка разбирались в этих историях и представляют все плюсы и минусы назначения Антара на должность менеджера по развитию молодых игроков. Яхья, по крайней мере, футбольный человек и, что тоже важно для управленца, полиглот. Если верить имеющейся в интернете информации, он владеет арабским, французским, английским, немецким, итальянским и испанским языками. Задержится в «Спартаке» – быть может, заговорит и на русском.