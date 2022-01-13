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Трансферы зимы-2022, «Ньюкасл» купил при шейхах второго игрока, Крис Вуд и «Бёрнли», £ 20 млн

$ 27 млн за одного из главных транжир моментов? Странный трансфер шейхов из «Ньюкасла»
Виталий Пасичный
Крис Вуд и «Бёрнли»
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Выкупили у конкурента по АПЛ 30-летнего Вуда.

Английский «Ньюкасл», который в начале сезона перешёл под управление шейхам из Саудовской Аравии, снова усиливается. Ранее была информация, что у клуба есть интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну, но, по данным BBC, он предпочёл усилиться Крисом Вудом. Ему уже 30 лет, предыдущие три с половиной года он провёл в «Бёрнли» – и до сегодняшнего дня вряд ли кто-то его мог представить в клубе с большими амбициями.

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Кто такой Крис Вуд? Вылетел из «Лестера» из-за Варди, был лучшим бомбардиром Чемпионшипа

«Ньюкасл» станет уже 11-м клубом Вуда в Англии, хотя он даже не англичанин. Уроженец Окленда (Новая Зеландия) уже в 18 лет заинтересовал «Вест Бромвич», который пригласил Вуда на просмотр. Заявить о себе там так и не получилось, клуб отправлял его в одну аренду за другой – но именно это позволило ему привыкнуть к английскому футболу. Путешествуя по стране и играя за «Барнсли», «Брайтон», «Бирмингем», «Бристоль» и другие команды низших лиг, Вуд постепенно стал на острове своим.

Во все возможные легенды вошла история восхождения Джейми Варди из любительского футбола к кубку АПЛ. И именно Вуд стал главной жертвой такого прорыва. «Лестер» был пятой командой, в которую Крис отправился из «Вест Бромвича» в аренду – и именно она подписала с ним полноценный контракт. Крис Вуд отлично провёл сезон-2012/2013, за полгода в Лестере забил 11 голов, но потом Варди набрал такую форму, что с ним стало невозможно конкурировать. Следующий сезон Вуд просидел на скамейке и ушёл сначала в новую аренду (в «Ипсвич»), а потом и насовсем.

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Повлиял Вуд на биографию и другой легенды «Лестера». Каспер Шмейхель обречён на сравнения со своим отцом, и забитый с игры гол – одна из вещей, которой ему недостаёт до полного соответствия. В матче с «Йовилом» Шмейхель подключился к атаке на последние минуты, и после его удара мяч срикошетил от перекладины и запрыгал на линии ворот, прежде чем его добил в сетку Вуд. Изначально гол записали на Шмейхеля, но спустя день официальные лица Чемпионшипа установили, что мяч после его удара не пересёк линию ворот. Если бы Вуд не трогал мяч, то в активе у младшего Шмейхеля сейчас бы числился гол «Йовилу» – как и у старшего мяч «Ротору».

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Клубом, в котором Вуд смог заявить о себе как полноценная звезда (как минимум Чемпионшипа), стал «Лидс». В его составе он стал лучшим бомбардиром лиги и получил приз лучшего игрока «Лидса» сезона-2016/2017. Действуя в качестве единственного форварда команды, он забил 44 гола. В рейтинге лучших бомбардиров «Лидса» за 2010-е годы Вуд занимает третье место, несмотря даже на то, что играл за него всего два сезона. Затем он перешёл в «Бёрнли», где раскрылся уже в схеме с двумя нападающими.

Стиль игры: много мажет, но классно играет головой

«Wood» в переводе с английского – «дерево», и Крис часто оправдывает свою фамилию. Техники Вуду сильно недостаёт, и по количеству упущенных голевых моментов в последние три года он один из лидеров Премьер-лиги. Конечно, игроков в топе рейтинга – Мохамед Салах, Садио Мане, Джейми Варди – невозможно назвать деревянными, но они и реализуют намного больше.

При этом у Вуда есть свои ярко выраженные козыри. Он великолепно играет головой и, например, в сезоне-2019/2020 стал лучшим игроком Премьер-лиги по количеству мячей, забитых этой частью тела. Даже во всех остальных топ-лигах столько же голов (5) головой за сезон положили только Эдин Джеко и Роберт Левандовски. А больше – лишь форвард берлинского «Униона» Себастьян Андерссон.

Плюс к этому Крис очень стабилен и не подвержен травмам. В каждом из предыдущих сезонов за «Бёрнли» он забивал по 11-14 голов. Начиная с сезона-2018/2019 он пропустил из-за травм всего 12 игр, ни разу не выбыв единомоментно более чем на пять матчей. Реализует моменты он на достойном уровне: за время выступлений в Премьер-лиге он забил 50 голов, тогда как по xG, системе ожидаемых голов, должен был 52,64 гола. Но, глядя на эту статистику, стоит помнить, что почти любой гол головой (а у Вуда их много) имеет очень невысокий xG.

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Вуд уже давно обновил все основные рекорды Премьер-лиги для новозеландцев. По ходу прошлого сезона он стал первым новозеландцем, оформившим хет-трик в АПЛ (пострадал «Вулверхэмптон»), а недавно стал и первым представителем этой страны, кто добрался в главной английской лиге до 50 голов. В августе-2021 он забил 30-тысячный гол в истории АПЛ: пострадал всё тот же «Лидс».

Трансфер Вуда — история о недостатке амбиций обеих сторон

При всех своих козырях Вуд – странный трансфер. Это явно не то усиление, которое ждали от клуба с самыми богатыми владельцами в мире (совокупные активы фонда, который владеет «Ньюкаслом», превышают $ 430 млрд). The Telegraph в октябре сообщал, что в январе «Ньюкасл» получит на усиление £ 50 млн – и теперь почти очевидно, что эти данные правдивы. Это достаточно скромные деньги по современным меркам, особенно когда любой клуб-продавец запрашивает двойную цену. После подписания Кирана Триппьера и Вуда клуб израсходовал уже большую часть этой суммы.

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30-летний форвард и 31-летний крайний защитник – усиление, которое может сработать здесь и сейчас. Но это люди по уровню ниже Габигола, Аарона Рэмси, Жюля Кунде (с ними медиа тоже связывали «Ньюкасл» по ходу сезона). Тот же Филиппе Коутиньо перешёл на днях в «Астон Виллу». Клуб не более высокого уровня и с ещё меньшим бюджетом – «Ньюкасл» же предпочёл просто ослабить конкурента в борьбе за выживание. Кажется, амбиций у клуба меньше, чем все ожидали.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Но ещё меньше этих амбиций у «Бёрнли». Клуб из одноимённого 60-тысячного городка – его главная достопримечательность. Всё время в АПЛ он работал с одним и тем же тренером, Шоном Дайчем, причём сохранил его даже после вылета в Чемпионшип. Дайч после возвращения в АПЛ со скромнейшим бюджетом пять лет подряд выигрывал борьбу за выживание и стал легендой даже не клуба, а всего города. Его именем даже назван местный паб, а некоторые футболисты «Бёрнли» играют за команду ещё со времён Чемпионшипа.

За эти пять лет все уже привыкли к «Бёрнли» как к регулярному участнику Премьер-лиги. Такие ходы, как продажа лидера прямому конкуренту, напоминают, что «Бёрнли» – не более чем команда из 60-тысячного городка, без богатых владельцев. Конечно, без Вуда может заиграть форвард сборной Чехии Матей Выдра (он тоже был лучшим бомбардиром Чемпионшипа), который четвёртый год сидит на скамейке – но в целом понятно, что таким ходом клуб бьёт по своим шансам на спасение.

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Вылет для такой команды – не трагедия, а возвращение на привычный уровень. И клуб просто не хочет вылетать без £ 25 млн (чуть больше около € 24 млн и чуть больше $ 27 млн), практически соглашаясь на понижение в классе, зато с деньгами.

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Теги Футбол Англия •••

Заглавное фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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