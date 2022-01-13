Хави красиво проиграл своё первое «класико». Его «Барса» всё ближе по уровню к «Реалу»

Для Хави-тренера, в отличие от Карло Анчелотти, это было первое «класико». Да и вообще итальянец за свою тренерскую карьеру во главе «Реала», «ПСЖ» и «Милана» провёл больше матчей с «Барселоной» (12), чем его молодой коллега во главе «Барсы» (11)! До сегодняшнего дня Хави одержал с сине-гранатовыми пять побед при четырёх ничьих и двух поражениях от «Бетиса» и «Баварии».

«Реал» в отличной форме, возможно, они лучшие в Испании. Но «класико» непредсказуемы. Мы должны использовать наши сильные стороны. Будем бороться до конца… Постараемся сыграть в свой футбол и навязать свой стиль», – пообещал Хави накануне полуфинала. Кстати, его дебют в «класико» состоялся «за тридевять земель» от столицы Каталонии. Принципиальные соперники сыграли на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде. Несмотря на пандемию, Саудовская Аравия опять приняла Суперкубок Испании.

«Барселона» действительно попыталась играть в своём стиле. Хотела контролировать мяч, на первых минутах включалась активнее в прессинг, чем «Реал». Мадрид садился на свою половину, перекрывал среднюю линию противника, так что центральные защитники сине-гранатовых спокойно доходили до центра поля с мячом. Тем не менее план Анчелотти на игру работал эффективнее. У «Барсы» были проблемы с продвижением мяча, так как отсутствовало нормальное взаимодействие игроков группы атаки, а каждый контрвыпад «сливочных» таил в себе реальную угрозу.

Поначалу казалось, что если откуда и придёт беда для команды Хави, то с правого фланга «Барсы». Возрастной Дани Алвес не сразу вошёл в игру. Сначала он обрезал и после провала прессинга каталонцев не помешал пробить Кариму Бензема – это был первый момент «Реала». Потом дал принять мяч Винисиусу Жуниору и отдать передачу под удар Марко Асенсио. После этого застрял в полупозиции в ходе опасной контратаки Мадрида. Да и Ферран Торрес растворился на поле. Впрочем, наивно было ждать, что зимний новичок, пропустив много из-за травмы и перенеся коронавирус, будет феерить в дебютном матче за сине-гранатовых.

Но подставил «Барсу» Серхио Бускетс. Вот от кого не ждали такой ошибки! Опытный хавбек зазевался, получив пас от Рональда Араухо, а Бензема – красавец, всё сделал восхитительно. Француз без фола отобрал мяч у Бускетса, мгновенно оценил ситуацию и идеальной передачей отправил Винисиуса забивать.

При 1:0 в пользу «Реала» казалось, что Мадрид контролирует игру. Однако в концовке тайма «Барса» стала находить Люка де Йонга в штрафной лидера Примеры и использовать его редкое топовое качество – умение играть головой. В паре эпизодов команде Анчелотти повезло не пропустить, но перед перерывом голландец, выигрывающий конкуренцию у своего соотечественника Мемфиса Депая, сравнял счёт. Причём забил ногой и очень курьёзный гол! Эдер Милитао, вынося мяч, просто попал в пытавшегося заблокировать его де Йонга. «Барса» спасла первый тайм и даже чуть-чуть выиграла его по ударам – 8:6 (в створ – 3:3).

Несмотря на 1:1 после 45 минут, Хави вряд ли удовлетворяло то, на каких скоростях «Барса» атаковала. Отсюда, очевидно, двойная замена в перерыве. Тренер убрал выпадавших Торреса и второго де Йонга, Френки. А вот выздоровевший Педри блестяще вошёл в игру. Благодаря в том числе его движению у сине-гранатовых выросла коллективная скорость. За несколько минут Педри поучаствовал в трёх моментах, каждый из которых мог завершиться голом в ворота «Реала». Хорош в этот отрезок был и Усман Дембеле. Вот только француз опять упустил шанс стать героем.

Дембеле бы такую стабильность, как у другого француза – Бензема! Когда «Реал» чуть-чуть успокоил сине-гранатовых, а мяч стал доходить до его центрфорварда, Карим сделал разницу. Свой первый шанс он, правда, не использовал, пробив в штангу, зато потом оказался в нужный момент в нужной точке. «Барса» пропустила из-за коллективной ошибки, но к Алвесу, пожалуй, будет больше вопросов при разборе эпизода, чем к остальным. «Наевшийся» бразилец вскоре после гола и покинул поле.

Однако «Реал» не удержал и 2:1. Хави опять добавил энергии своей команде заменами. Если Педри не играл с сентября, то Ансу Фати – с ноября. Тем не менее, даже объективно находясь не в лучшей форме, 19-летний форвард был полезен и спас «Барсу». Удивительно, какую свободу получил Жорди Альба, исполняя кросс, и Фати в штрафной. Милитао просто потерял позицию. Вообще команда Хави по игре и не заслуживала поражения в основное время. Ей недоставало точности. Перебив «Реал» во втором тайме (6:5), каталонцы только однажды попали в створ – когда забил Фати (1:3 по ударам в створ).

Дополнительное время «Барса» тоже начала многообещающе, но «Реал» сейчас слишком сильный хищник для неопытного охотника. Энтузиазма и стремления играть «в своём стиле» недостаточно, чтобы победить чемпионов Испании. Мадрид опять выждал ошибку противника и сбил его с ног лихим контрвыпадом. Разыграли – как по нотам. Гол соорудили запасные Анчелотти: пас сделал Родриго, забил Федерико Вальверде.

Хави всё-таки проиграл своё первое «класико» как тренер. Но матч показал, что «Барса» под его руководством растёт и всё ближе по уровню игры к «Реалу». В своей последней атаке каталонцы едва не забили третий гол. Красивый получился футбол! А Мадрид сыграет в финале Суперкубка 16 января с победителем пары «Атлетико» – «Атлетик».